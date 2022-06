En plena ola de protestas por la crisis económica en Irán, ejecutaron a 12 prisioneros

Según IHR, 333 personas fueron ejecutadas en Irán en 2021, un 25% más que en 2020

Irán llevó a cabo la ejecución de 12 reclusos en una prisión del sureste, denunció el martes la oenegé noruega Iran Human Rights (IHR), y destacó su preocupación por el aumento de las ejecuciones en la República Islámica.

Once hombres y una mujer, con condenas que iban desde el tráfico de drogas hasta el asesinato, fueron ahorcados el lunes en la prisión de Zahedan, en la provincia de Sistán Beluchistán (cerca de las fronteras con Afganistán y Pakistán), afirmó la oenegé noruega IHR, que trabaja en Irán.

Todos ellos eran miembros de la minoría étnica baluchí, de creencia sunita, en un país donde el chiismo es mayoritario, añadió.

Los activistas expresaron su preocupación por la desproporción de ejecuciones de miembros de minorías religiosas y étnicas en Irán, sobre todo kurdos, árabes y baluchíes.

Frente al aumento de las protestas en el país por la suba del precio de los bienes básicos, The National Council of Resistance of Iran, prohibido en el país, cree que “el régimen está intensificando la represión y los asesinatos”.

“Los datos reunidos por Iran Human Rights muestran que los prisioneros baluchíes fueron el 21% de todas las ejecuciones en 2021, cuando solo representan entre un 2 y un 6% de la población”, explicó la oenegé.

Según IHR, 333 personas fueron ejecutadas en Irán en 2021, un 25% más que en 2020.

Por su parte, Amnistía Internacional, en su informe anual de ejecuciones en el mundo afirma que en Irán hubo un 28% más en 2021, pero advierte de que esta cifra puede ser más alta.

Las protestas

El Guía supremo iraní Ali Jamenei acusó el sábado al “enemigo”, en especial Estados Unidos, de explotar contra la República islámica las manifestaciones de estas últimas semanas en Irán contra la carestía de la vida y la corrupción.

“Hoy, el enemigo aprovecha mucho las protestas populares para golpear al sistema islámico”, declaró Jamenei en un discurso televisado con motivo de la muerte del fundador de la República islámica, el ayatolá Jomeini.

Esta declaración se produce tras una ola de manifestaciones contra el alza de los precios de productos de base, un movimiento de protesta avivado tras el derrumbe la semana pasada de un edificio en Abadan, en la provincia de Jozestán (sudoeste), que causó al menos 37 muertos, en un contexto de acusaciones de incompetencia y de corrupción.

El enemigo “espera enfrentar al pueblo contra la República islámica mediante un trabajo psicológico, actividades en internet, dinero y la movilización de mercenarios”, aseguró Jamenei, sin más precisiones.

“Los estadounidenses y los occidentales han cometido errores de cálculo en el pasado. Hoy también se equivocan creyendo poder oponer a la nación iraní y a la República islámica”, añadió.

Jamenei hizo esta declaración ante una multitud congregada en el mausoleo dedicado a Jomeini en el sur de Teherán, que conmemora su muerte en 1989.

También reiteró el Guía su llamado a “castigar” a los responsables del derrumbe del edificio el pasado 23 de mayo, que provocó manifestaciones en varias ciudades, en las que se exigió responsabilidades por esta catástrofe.

