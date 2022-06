Escándalo en Israel: China intentó censurar a un periódico por una entrevista que incomodó al régimen

La entrevista que irritó al régimen chino (foto: Ministerio de Exteriores de Taiwán/via Jerusalem Post)

Un alto diplomático del régimen chino amenazó con rebajar las relaciones con Israel y romper los lazos con el periódico The Jerusalem Post a menos que el diario elimine una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán publicada el lunes y en la que realizó declaraciones críticas con Beijing.

“Recibí una llamada de la embajada china”, reveló el lunes el redactor jefe del Post, Yaakov Katz, y explicó la amenaza que recibió: “Al parecer, debo retirar el artículo o romperán los lazos con The Jerusalem Post y rebajarán las relaciones con el Estado de Israel”. Sin embargo, aclaró que no daría el brazo a torcer: “No hace falta decir que la historia no va a ninguna parte”.

La llamada con el intento de censura fue realizada poco después de la publicación digital de la entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, que fue publicada el martes en la edición de papel del Post.

En el artículo, Wu advirtió a Israel que dependía demasiado del gigante asiático y que Beijing estaba alistando una invasión contra Taiwán. “China es un país autoritario y hacen negocios con una filosofía muy diferente”, dijo Wu en la teleconferencia. “A veces utilizan el comercio como un arma, y les hemos visto practicar sus relaciones comerciales armadas con muchos otros países”.

Portada del martes del Jerusalem Post: pese al intento de censura, la entrevista se publicó en primera plana

Este jueves, el parlamentario Moshe Arbel calificó el intento de interferencia de la embajada china como una osadía y “un intento flagrante de dañar la libertad de expresión y la libertad de prensa en Israel”, en una carta abierta dirigida al ministro de Asuntos Exteriores Yair Lapid.

“En el Estado de Israel, el gobierno no dicta a un periódico lo que es y lo que no es aprobado para su publicación (además de la censura de seguridad), y no se debe permitir que los gobiernos extranjeros intenten dictar a los periódicos israelíes y navegar por el discurso de los medios de comunicación de acuerdo con sus intereses extranjeros”, escribió Arbel.

No es la primera vez que el régimen chino se ha pronunciado sobre la cobertura del Jerusalem Post con intentos no tan flagrantes de cambiar el tono periodístico.

Luego de que se haga pública la llamada del lunes, el vocero de la embajada china envío una carta en la que expresó su “firme oposición y fuerte condena” contra la entrevista a un “separatista de la independencia de Taiwán”.

El editor Katz hizo público el mensaje formal recibido y respondió en Twitter: “Gracias China por la nota, pero permíteme aclarar que el respeto -que pides- no incluye ignorar verdades duras y contar historias sobre Taiwán al mundo. Eso es exactamente lo que el Jerusalem Post seguirá haciendo”.

