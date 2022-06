China amplió su capacidad de espionaje, pero sus agentes tienen un serio problema

(The Economist)

En los últimos años, los funcionarios occidentales han mantenido un ritmo constante de advertencias sobre los espías chinos. En resumen, los espías son cada vez más audaces y mejores. Entre otras cosas, se les acusa de hackear el servicio de correo electrónico Exchange de Microsoft, de robar secretos comerciales y de defensa occidentales, de acosar a disidentes chinos en el extranjero y de poner micrófonos en la sede de la Unión Africana (todo lo cual China niega). Sin embargo, ante la abrumadora evidencia de que Rusia estaba a punto de invadir Ucrania, los espías chinos parecen haber dejado caer la pelota.

Independientemente de lo que Vladimir Putin le dijera a Xi Jinping cuando ambos presidentes se reunieron en Beijing el 4 de febrero, China no parecía estar preparada para la invasión rusa tres semanas después. Una de las razones fue que no hizo planes para evacuar a sus ciudadanos en Ucrania. La embajada china les aconsejó primero que se quedaran en casa o que colocaran una bandera china “en un lugar visible de su coche”. Si los funcionarios chinos tenían en mente “Wolf Warrior 2″, una película nacionalista en la que el héroe pasa a la primera línea de un conflicto africano izando una bandera china, se vieron decepcionados. La repetición de China de la propaganda rusa no la ha hecho popular en Ucrania . Dos días después, la embajada dio marcha atrás sobre su consejo, advirtiendo a los ciudadanos: “No muestren su identidad ni exhiban símbolos identificativos”.

Mientras tanto, en las Naciones Unidas, los diplomáticos chinos se retorcían mientras su gobierno se esforzaba por formular una posición coherente. China también parecía sorprendida por la resistencia ucraniana a Rusia y por el apoyo occidental a Ucrania. En los días posteriores a la invasión, los funcionarios chinos interrogaron a sus homólogos extranjeros sobre la situación en el terreno. Antes de la guerra, un diplomático extranjero en Beijing recuerda a sus interlocutores chinos confesando que tenían un conocimiento limitado de Europa central y oriental, pero que tenían la suerte de que los rusos se lo explicaran .

Por supuesto, otros países tampoco supieron anticipar la invasión. Tal vez el Sr. Putin sí previno al Sr. Xi y le convenció de que se haría en días. Pero dadas las reputadas capacidades de China, su falta de planes de contingencia y de conocimiento de la situación sugiere un grave fallo de inteligencia . La conclusión alentadora para muchos gobiernos occidentales es que los espías de China no siempre son tan buenos como se anuncian.

China ha ampliado sus actividades y capacidades de espionaje en los últimos años, dicen los funcionarios de inteligencia. Gran parte de ello se ha centrado en el robo de tecnología en industrias que pretende dominar, como la robótica, la aeroespacial y la biofarmacéutica . Chris Wray, director del FBI, dijo en enero que sus agentes abren un caso de contrainteligencia relacionado con China aproximadamente cada 12 horas. Las actividades de ciberespionaje de China son especialmente descaradas, superando las de todos los demás países juntos, dijo. En 2020-21 los ciberespías chinos “demostraron una mayor tolerancia al riesgo” que antes, informó Mandiant, una empresa de ciberseguridad.

China también ha mejorado en inteligencia humana. Algunos funcionarios estadounidenses culpan a un topo chino -así como a un sistema de comunicación comprometido- del encarcelamiento o la ejecución de muchas fuentes de la CIA en China entre 2010 y 2012. Los espías chinos han ido más allá de las fuentes étnicas chinas de las que solían depender, utilizando a menudo datos robados para identificar a aquellos con vulnerabilidades, y realizando aproximaciones a distancia a través de LinkedIn y otras redes sociales. China también ha intensificado sus esfuerzos para asegurar la influencia política en las democracias, a menudo ofreciendo financiación o beneficios a los políticos, aunque esto se hace normalmente a través de una rama del Partido Comunista llamada Departamento de Trabajo del Frente Unido, en lugar de sus agencias de espionaje.

Sin embargo, cuando se trata de espiar a gobiernos extranjeros, los intereses globales de China se han expandido tan rápidamente en las últimas tres décadas que sus agencias de inteligencia parecen haber luchado para identificar prioridades claras sobre qué información buscar y dónde . “Incluso si se extraen todos los datos del Kremlin y de las dachas de Putin, todavía hay que clasificarlos todos para averiguar qué es lo que realmente se quiere saber”, dice Peter Mattis, un antiguo analista de la CIA que ahora trabaja en el Proyecto de Estudios Especiales de la Competencia, una organización sin ánimo de lucro de Virginia. “Si buscas en datos masivos, tus resultados son tan buenos como tus consultas”. El enfoque de China en la defensa y la tecnología comercial a menudo se produce a expensas de la comprensión de la toma de decisiones en las capitales extranjeras, dicen otros expertos.

Otro punto ciego de China es el análisis de inteligencia, que se ve obstaculizado por una cultura política que ofrece pocos incentivos para tomar iniciativas o desafiar la ortodoxia. Los oficiales de inteligencia chinos de rango medio y subalterno carecen del estatus suficiente para tomar decisiones potencialmente arriesgadas a la hora de interpretar la información en bruto. Éstas suelen ser tomadas por funcionarios de nivel viceministerial o superior. E incluso ellos pueden rehuir la transmisión de evaluaciones que entren en conflicto con los deseos o la visión del mundo del Sr. Xi. “Al igual que en el caso del KGB, la dificultad estriba en decir la verdad al poder”, afirma Nigel Inkster, especialista en China y antiguo jefe adjunto del Servicio Secreto de Inteligencia británico. Una de las consecuencias es que los espías chinos, a diferencia de la mayoría de sus homólogos occidentales, suelen pedir a sus fuentes un análisis escrito que puede ser transmitido a la cadena, pero que en última instancia es atribuible a la fuente, no al controlador.

Un problema relacionado es que los espías chinos, aunque tienen como objetivo activos de alto valor, tienen tendencia a reclutar a figuras periféricas -a menudo funcionarios extranjeros retirados o académicos- y a hacerlo dentro de China. “No lo hacen tan bien para conseguir objetivos difíciles”, dice Nicholas Eftimiades, un antiguo funcionario de la inteligencia estadounidense. Para entender la situación en Ucrania, “tendrían que conseguir a alguien del gobierno polaco o del ejército polaco, o del ejército ucraniano, que pudiera informar de lo que está pasando” en tiempo más o menos real, dice.

El manejo de estos activos también requiere de un manejo comercial, otro punto débil de China desde hace mucho tiempo (aunque ahora está mejorando). En un estudio de 595 casos documentados de espionaje chino, en su mayoría desde el año 2000, Eftimiades descubrió que en 218 casos, las organizaciones y los individuos implicados utilizaron poca o ninguna técnica comercial o no hicieron ningún intento significativo de ocultar su actividad. El año pasado, China sufrió un bochorno cuando Afganistán expulsó a una docena de presuntos espías chinos.

El espionaje a Rusia supone un reto especial para China. A pesar del reciente éxito en el reclutamiento de fuentes rusas, China probablemente tiene menos conocimiento del pensamiento del Kremlin que los países occidentales, que pasaron décadas espiando a los soviéticos. China también se enemistó con los soviéticos a finales de la década de 1950, pero carecía de recursos para realizar un espionaje serio. Desde el final de la guerra fría, Rusia ha atraído a muchos más inversores occidentales que chinos. Los países occidentales, a diferencia de China, se han convertido en el hogar de muchos rusos con conexiones políticas.

Estos obstáculos pueden ser tranquilizadores para algunos que están preocupados por el ascenso de China. Pero también apuntan a una conclusión más aleccionadora: El Sr. Xi parece estar tomando decisiones de enorme trascendencia basadas en una inteligencia dudosa . No está claro si la causa principal es la propia información, el análisis aplicado o la forma en que se comunica a los dirigentes chinos. En cualquier caso, el resultado podría ser un error de cálculo mortal.

Imagínese un enfrentamiento en torno a Taiwán, la isla democrática que China reclama como propia y que amenaza con reconquistar por la fuerza. Los espías chinos tienen múltiples fuentes allí, pero se inclinan por los partidarios de la unificación, más que por los que están ahora en el poder. Si Xi se planteara una acción militar, necesitaría que sus agencias de inteligencia calcularan en qué momento podría intervenir Estados Unidos. Los espías chinos dirigen muchos más recursos a Estados Unidos que a Rusia, y tienen mejor acceso a las personas que informan las decisiones del gobierno allí. Aun así, podrían tener problemas para predecir los movimientos estadounidenses en una crisis. E incluso si aciertan, la pregunta sigue siendo: ¿compartirían un punto de vista que entre en conflicto con el de Xi?

