Un ex campeón de boxeo ucraniano murió defendiendo a su país de los invasores rusos

El boxeador de 30 años se unió a las fuerzas ucranianas en el marco de la invasión rusa que empezó en febrero

Un ex campeón aficionado de boxeo murió con tan solo 30 años mientras defendía a su país Ucrania de la invasión de Rusia promovida por Vladimir Putin.

Oleg Prudky estaba trabajando para las fuerzas especiales de la Policía de Cherkasy en el esfuerzo continuo de luchar contra los invasores. Su base en la ciudad fue atacada el domingo y él y tres colegas murieron.

Prudky fue dos veces campeón amateur en su tierra natal y fue convocado al equipo ucraniano Otamans para la competencia semiprofesional de la Serie Mundial de Boxeo, un equipo que Vasyl Lomachenko y Oleksandr Usyk representaron anteriormente.

El mundo del boxeo ucraniano lamentó la muerte de Oleg Prudky quien era un campeón amateur

“Nos entristece anunciar que el maestro de deportes de la clase internacional de boxeo, el campeón de Ucrania Oleg Prudky, murió en batallas con los ocupantes rusos”, dijo la Federación Ucraniana de Boxeo al enterarse de su muerte.

“¡La Federación de Boxeo de Ucrania expresa sus condolencias a la familia del boxeador! Recuerdo eterno para ti, Olezh”, agregaron.

El presidente de la Federación de Boxeo de Cherkasy, Serhiy Tyshchenko, también se refirió a la muerte y dijo que era “otra tragedia en nuestra familia del boxeo”.

Tyshchenko definió a Oleg Prudky como “uno de los mejores boxeadores de la región de Cherkasy”

“Recuerdo ahora cómo tu entrenador te decía las ganas que tenías de hacer boxeo y ciclismo durante decenas de kilómetros para llegar al entrenamiento”, dijo en un comunicado.

“Recuerdo cómo te apoyamos en las competiciones de Atamans ucranianos, luego vino un autobús completo de Cherkasy para apoyarte y ¡ganaste! Todos recuerdan tus increíbles peleas”, continuó.

La base donde combatía Oleg Prudky fue atacada por fuerzas rusas y junto a él murieron otras dos personas

Tyshchenko resaltó que Prudky fue el primer boxeador de la historia de Cherkasy en ganar el oro en la categoría de peso de 60 kg.

“Oleg fue dos veces campeón de Ucrania y un maestro de deportes de clase internacional. Tus victorias y logros son difíciles de contar, fuiste un atleta muy persistente y trabajador, entrenaste mucho. Has sido un digno ejemplo para las generaciones futuras”, resaltó.

“Recuerdo eterno, descansa en paz amigo. Los héroes no mueren”, concluyó emotivo.

Prudky deja atrás a su esposa Mariana y sus dos hijas pequeñas. Mariana publicó un emotivo homenaje a su difunto esposo en las redes sociales.

“La guerra te quita lo mejor. No creo, no creo que ya no estés. Que ya no voy a escuchar tu ‘¡Buenos días cariño! ¡Estoy bien! ¿Cómo están las niñas?´ Y lo más importante es que nunca me lo volverás a decir: Te amo”, escribió.

Oleg Prudky deja una esposa y dos hijas pequeñas

En el desconsolado mensaje Mariana dice que su esposo fue como un “sol brillante” y que era un ejemplo para sus hijos, a quienes ahora no sabe cómo decirles que su papá nunca va a volver.

“Fuiste un ejemplo para tus amigos y colegas. Tú eres mi ángel. Te amo muchísimo”, concluyó.

