Un muerto y seis heridos tras un bombardeo ruso contra un asentamiento fronterizo de Soloji

Al menos un muerto y seis heridos en un bombardeo contra el asentamiento fronterizo de Soloji, en la región rusa de Belgorod, en la frontera con Ucrania, según ha informado en su canal de Telegram el gobernador de la región, Viacheslav Gladkov.

“Los últimos datos sobre víctimas del Ministerio de Sanidad de la región: seis heridos y un muerto”, afirmó Gladkov, agregando que entre los heridos se encuentra un niño de 14 años, que está siendo atendido en el hospital de Belgorod, tal y como ha recogido TASS.

Así, Gladkov explicó que “la población del asentamiento de Soloji será llevada a un lugar seguro bajo la dirección del jefe del distrito, Vladimir Pertsev y del jefe del Ministerio de Emergencias regional, Sergei Potapov”.

Las autoridades de la región rusa de Belgorod anunciaron este miércoles una prórroga hasta el 25 de mayo de la alerta por terrorismo en la zona, situada en la frontera con Ucrania, ante los últimos incidentes en el marco de la invasión al país, lanzada por las tropas rusas el 24 de febrero.

Las autoridades de la región informaron que la población del asentamiento será llevada a un lugar seguro

Rusia ha denunciado en varias ocasiones ataques por parte del Ejército ucraniano contra Belgorod, situada cerca de la frontera y uno de los principales puntos para el suministro de armas y tropas en la ofensiva contra el país europeo.

MÁS DE 100 HOSPITALES

Las tropas rusas han destruido por completo un total de 101 hospitales en Ucrania y han dañado o capturado casi 200 ambulancias en todo el país desde que comenzó la invasión, denunció este miércoles el Ministerio de Salud de Ucrania en su página de Facebook.

“Durante 77 días seguidos (de invasión), los terroristas rusos han estado bombardeando barrios residenciales y objetivos civiles”, señaló el Ministerio de Salud en su nota.

Agregó que “los proyectiles y misiles disparados por los ocupantes alcanzaron a 600 instituciones médicas ucranianas. Unos 101 hospitales fueron completamente destruidos y ya no pueden ser rehabilitados”.

El ejército ruso también destruyó 450 farmacias en todo el país, recordó el Ministerio.

“Detrás de cada una de estas cifras está la vida de un ucraniano, la vida de alguien que no llegó a tiempo al hospital, o de alguien que no tenía a dónde ir, o de alguien a quien los militares rusos no le permitieron entrar”, subrayó en su mensaje.

El Ministerio de Salud de Ucrania aseguró que, con estas acciones, Rusia ignora todas las normas y convenciones del derecho internacional.

(Con información de Europa Press)

