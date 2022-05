Los fiscales de Ucrania están listos para iniciar los primeros juicios por crímenes de guerra contra comandantes rusos capturados

Iryna Venediktova la fiscal general de Ucrania, afirmó que su oficina está lista para perseguir varios casos de violaciones de Derechos Humanos perpetrados por las tropas rusas. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Tres prisioneros de guerra rusos acusados de atacar o asesinar a civiles, y un soldado que supuestamente mató a un hombre antes de violar a su esposa, estarán en el banquillo de los acusados en los primeros juicios por crímenes de guerra del conflicto de Ucrania, reveló el fiscal general ucraniano.

Según información publicada por The Guardian la oficina del fiscal que dirige Iryna Venediktova ha registrado más de 10.700 delitos desde que comenzó la guerra, y ahora se han presentado o están listos para presentarse un puñado de casos en lo que marca un punto de inflexión a dos meses de iniciada la guerra.

Se espera que Vadim Shysimarin, un comandante de 21 años de la División de Tanques Kantemirovskaya, que actualmente se encuentra bajo custodia ucraniana, sea el primero en ser juzgado por el presunto asesinato de un hombre de 68 años.

Shysimarin, un sargento ruso, se encontraba de luchando en la región de Sumy, en el noreste de Ucrania, cuando mató a un civil el 18 de febrero en la aldea de Chupakhivka.

El militar, está acusado de conducir un automóvil robado con otros cuatro soldados mientras intentaba huir de los combatientes ucranianos y durante el escape matar a tiros al hombre que iba desarmado, en bicicleta y hablando por teléfono.

Una vista interior muestra un centro de alojamiento temporal para evacuados, incluidos residentes de la ciudad ucraniana de Mariupol, en el edificio de una escuela deportiva local en Taganrog, en la región de Rostov, Rusia, el 17 de marzo de 2022. REUTERS/Sergey Pivovarov/Archivo Foto

Según los fiscales ucraniano al militar se le ordenó “matar a un civil para que no los denunciara a los defensores ucranianos”.

Lo informado por The Guardian es que el crimen ocurrió cerca de la casa de la víctima y que se cometió con un AK-74. El caso ha sido presentado esta semana en un tribunal penal. “Él está aquí (en Ucrania), lo tenemos”, dijo Venediktova, hablando desde su cuartel general fuertemente fortificado en Kiev.

“Los fiscales e investigadores del SBU (Servicios Secretos Ucranianos) han recopilado suficiente evidencia de su participación en la violación de las leyes y costumbres de la guerra combinadas con asesinato premeditado. Por estas acciones, enfrenta de 10 a 15 años de prisión o cadena perpetua”, agregó un portavoz de la fiscalía.

En otro caso, los fiscales alegan que dos soldados rusos utilizaron un lanzacohetes múltiple 122 mm montado en un camión soviético para bombardear con artillería viviendas y edificios civiles en la aldea de Kozacha Lopan en distrito de Járkov, tan pronto como el 24 de febrero, día en que Vladimir Putin lanzó su autodenominada “operación militar especial”.

También, presuntamente, golpearon una “institución educativa” en la ciudad de Dergachiv, de Belgorod en Rusia.

Posteriormente, los soldados cruzaron la frontera de Ucrania y continuaron bombardeando objetivos en la región de Kharkiv, según se afirma, pero las fuerzas ucranianas los tomaron prisioneros y ahora esperan juicio. El expediente de su caso, que presenta cargos por violar las leyes y costumbres de la guerra, también se presentó en un tribunal de procedimiento penal en Ucrania, pero aún no se han publicado los nombres y las fotografías.

En un caso final que probablemente se dirija a un juicio en ausencia, afirma el medio británico, un soldado llamado Mikhail Romanov, que tiene un gran tatuaje de un oso en el pecho, está acusado de irrumpir en una casa en marzo en un pueblo de la región de Brovarsky y asesinar a un hombre y luego violar repetidamente a su esposa mientras “la amenazaba a ella y a su hijo menor de edad con violencia y armas”. Un segundo soldado también violó a la mujer de 33 años, que tiene un hijo de cuatro años.

El caso aún no se ha presentado en la corte, pero la oficina del fiscal pudo proporcionar una fotografía de las redes sociales que la víctima usó para identificar al hombre que supuestamente la atacó. La supuesta pareja de Romanov fue contactada por The Guardian para comentarios, pero ella no respondió a las preguntas que se le formularon.

Una vista muestra las instalaciones destruidas de Azovstal Iron and Steel Works durante el conflicto Ucrania-Rusia en la ciudad portuaria sureña de Mariupol, Ucrania, 11 de mayo de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

“Ahora no sabemos dónde está, tal vez todavía esté peleando, tal vez esté en rotación en la federación rusa, tal vez esté muerto. No lo sabemos, pero queremos procesarlo en ausencia”, dijo Venediktova y De Romanov.

Y agregó: “Queremos demostrarles a estos delincuentes que los vamos a encontrar. Y evitaremos la muerte de otras personas en otros territorios”,

La fiscal Venediktova viajó este lunes a Polonia para reunirse con la fiscal general del Reino Unido, Suella Breverman, y recibir la asesoría de un exjuez de la Corte Penal Internacional. Ahí afirmó que 36 sospechosos de crímenes de guerra identificados estaban siendo procesados actualmente, con varios niveles de progreso.

Venediktova, dijo que temía que surgieran muchos más delitos en los territorios del este y sur de Ucrania actualmente ocupados por Rusia, incluida la devastada ciudad portuaria de Mariupol.

“Tengo la teoría de que la federación rusa decidió que cuando vengan a Ucrania todos estarán felices de verlos, pero cuando entendieron que toda la población estaba luchando contra ellos, contra un enemigo común, decidieron hacer todo lo posible para asustar a la población”, dijo la fiscal.

A fines de marzo, surgieron videos de presuntos crímenes de guerra cometidos por soldados ucranianos contra prisioneros de guerra rusos, incluida una película que parecía mostrar a tres soldados recibiendo disparos en las piernas. La oficina de Venediktova continúa investigando esos y otros reclamos.

