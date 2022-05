La conmoción de una ucraniana al regresar a su aldea devastada por la invasión rusa y regada de cadáveres: “¡Mi tierra amada!”

Vilkhivka, cerca de Kiev, quedó casi completamente destruida tras la agresión rusa

Los residentes comenzaron a regresar a las aldeas y aldeas recapturadas por las fuerzas ucranianas al este y norte de Kharkiv.

Tatyana Pochivalova, residente de la pequeña aldea de Vilkhivka, se arrodilló y besó el suelo fuera de las ruinas de su casa cuando regresaba a casa por primera vez en dos meses el miércoles.

Tatyana Pochivalova regresó a su casa después de dos meses

“Oh, mi tierra amada”, se lamentó. “Una nación hermana... Nunca esperé algo así, tanta agresión, tanta destrucción”, dijo luchando por contener las lágrimas.

La aldea maltratada de Vilkhivka es un testimonio de los feroces combates entre las tropas ucranianas que presionan una contraofensiva y las fuerzas rusas que una vez ocuparon el área.

Mientras que las tropas ucranianas expulsaron a sus enemigos de Vilkhivka a principios de abril, las estrechas callejuelas siguen plagadas de metralla, cráteres de proyectiles y cables caídos, y bordeadas por casas pulverizadas en astillas de madera y trozos de ladrillo. Tres lanzacohetes portátiles rusos yacían en la intersección de las calles del pueblo.

Vilkhivka se encuentra a menos de 30 kilómetros al sur de la frontera con Rusia, cerca de la cual se libran combates entre las tropas ucranianas y las fuerzas rusas.

El ejército ucraniano reportó nuevos avances el miércoles que indicaron un posible cambio en el curso de la guerra, con tropas avanzando a unos pocos kilómetros de la frontera de Rusia.

Nikolay Riyanko, un jubilado de 67 años, resultó herido cuando las fuerzas rusas que no lograron invadir Kharkiv después de que comenzara la invasión el 24 de febrero ingresaron a la aldea.

“Envié a mi esposa al sótano de mi amigo, pero no tuve tiempo de esconderme”, dijo. “Fui arrojado por la explosión. Me hirieron en la cabeza, no pude oír nada durante tres días, sangraba por los oídos”, dijo.

Riyanko, que acaba de regresar a la aldea por primera vez desde que fue evacuada por voluntarios de Kharkiv, está decidida a quedarse.

“Tenemos que limpiar todo esto”, dijo señalando los escombros de lo que solía ser su casa. “Nos quedaremos con nuestros vecinos, su lugar está más o menos bien”, dijo.

Ucrania recupera ciudades cercanas a Kharkiv

Vilkhivka fue recuperada por Ucrania en una contraofensiva que expulsó a los invasores rusos de localidades al norte y noreste de Kharkiv, la segunda ciudad del país.

Los cuerpos de los soldados rusos se ven en una tumba en la aldea de Vilkhivka después de que fue retomada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la región de Kharkiv, Ucrania, el 9 de mayo de 2022. (REUTERS/Julia Kochetova)

Las acciones son parte de una operación a partir de la cual Kiev espera cambiar el curso de la guerra

En Vilkhivka, voluntarios recogieron los cuerpos de los soldados rusos después de que Kiev retomara la localidad.

La contraofensiva permite que las fuerzas ucranianas se acerquen cada vez más a una distancia de ataque a las líneas de suministro que apoyan al ejército ruso en el sur.

Moscú ha concentrado sus acciones en esa zona con el objetivo de cercar y tomar la región del Dombás.

