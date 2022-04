EEUU, Alemania y Finlandia enviarán más ayuda militar a Ucrania para reforzar su defensa ante la invasión rusa

Foto de archivo: un soldado ucraniano aprende a utilizar un arma M141 suministrada por Estados Unidos, cerca de Yavoriv, en la región de Lviv (REUTERS/Roman Baluk)

Ucrania recibió aviones de combate y piezas de repuesto para reforzar su aviación, dijo este martes el portavoz del Pentágono, John Kirby, sin especificar cuántos, qué tipo de aparatos y el origen.

“Hoy tienen más aviones de combate a su disposición que hace dos semanas”, dijo el portavoz a la prensa. “Sin entrar en detalles sobre lo que otros países suministran, yo diría que han recibido aparatos adicionales y repuestos para aumentar su flota”, agregó.

No precisó el tipo de avión suministrado al ejército ucraniano, que pide aviones de guerra desde hace semanas, pero dio a entender que son de fabricación rusa. “Otras naciones que tienen experiencia con este tipo de aviones han podido ayudarlos a tener más aparatos en servicio”, dijo, y precisó que Estados Unidos, que no quiere parecer un país beligerante en esta guerra, ha facilitado el envío de repuestos a territorio ucraniano, pero no aviones.

Kiev pedía a sus aliados occidentales los Mig-29 que sus soldados saben pilotar, y que un puñado de países de Europa del Este poseen. A principios de marzo se debatió el posible traslado de estos aviones rusos desde Polonia, pero Estados Unidos se opuso por miedo de que Rusia pudiera considerarlo una participación demasiado directa de la OTAN en la contienda bélica.

El portavoz del Departamento de Defensa de EEUU, John Kirby (EFE/Michael Reynolds)

Por otro lado, se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncie en los próximos días otro paquete de ayuda militar para Ucrania del mismo tamaño que el de 800 millones de dólares anunciado la semana pasada, dijeron este martes a la agencia Reuters varias fuentes familiarizadas con el asunto.

El gobierno de Biden anunció la semana pasada 800 millones de dólares en ayuda adicional, incluyendo sistemas de artillería, cartuchos de artillería, vehículos blindados de transporte de personal y barcos de defensa costera no tripulados, ampliando el alcance del material enviado a Kiev para incluir nuevos tipos de equipos pesados.

Si el paquete de ayuda de esta semana es tan grande como se espera, elevaría el total de la ayuda militar estadounidense a Ucrania desde la invasión rusa en febrero a más de 3.000 millones de dólares.

Apoyo europeo

Asimismo, Alemania prometió a Ucrania que financiará la entrega directa de armamento a través de su industria, no así de sus Fuerzas Armadas ya que sus capacidades no son ilimitadas.

“Le hemos pedido a la industria armamentista alemana que nos diga qué material puede suministrar en un futuro cercano”, señaló el canciller alemán Olaf Scholz, quien hizo saber a Ucrania, según contó, que proporcionarán los fondos necesarios para sufragar estas compras. “Las lista incluye armas antitanques, de defensa aérea, municiones y aquellas que pueden utilizarse en un enfrentamiento de artillería”, detalló a los periodistas en Berlín tras una videoconferencia con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros líderes del G7.

El canciller alemán Olaf Scholz (REUTERS/Lisi Niesner)

Scholz se ha mostrado partidario de suministrar aquel tipo de armamento que las fuerzas ucranianas sepan ya utilizar y ha descartado que el grueso de estas entregas se produzcan a través del Ejército alemán ya que las existencias están “casi agotadas”.

Otro aliado de Ucrania es Finlandia, que este martes anunció que le enviará un nuevo paquete de material armamentístico como muestra de su apoyo frente a la invasión rusa. El Ministerio de Defensa finlandés confirmó la noticia en un comunicado, pero advirtió que no se aportará más información sobre el contenido ni la entrega. Sin embargo, sí que se ha remarcado que las autoridades finlandesas han tenido en cuenta “tanto las necesidades de Ucrania como la situación de los recursos de las Fuerzas de Defensa”.

Apenas cuatro días después de la invasión rusa, el gobierno finlandés optó por enviar armamento a Ucrania en una decisión que desde Helsinki tildaron de “histórica” pues rompía el principio de no exportación de armas a países en guerra.

(Con información de AFP y EuropaPress)

