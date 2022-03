El oscuro panorama de un académico del régimen chino para su país si Beijing decide ayudar a Moscú

El jefe del régimen chino, Xi Jinping, durante la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno 2022 (Reuters)

Un académico del Consejo de Estado de China ha pedido a Beijing que se separe de Rusia cuanto antes y se despegue de la injustificada y criminal invasión que Vladimir Putin ordenó sobre su vecino país Ucrania. Para el investigador y politólogo, el régimen deberá hacerlo de inmediato si no quiere sufrir consecuencias que podrían golpear severamente el futuro del gobierno. El escrito, difundido ampliamente en países de Occidente, ha sido censurado en China .

Hu Wei, el académico chino que se animó a hacer pública su visión sobre la invasión, es vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Públicas de la Consejería del Consejo de Estado, presidente de la Asociación de Investigación de Políticas Públicas de Shanghái, presidente del Comité Académico del Instituto Chahar, profesor y director de doctorado.

Hu expresó que esperaba que Rusia se enfrentara a inmensos desafíos militares y económicos, mientras que China quedaría más aislada por el mundo si no se movía proactivamente para cortar los lazos . “ China no puede estar atada a Putin y necesita cortar cuanto antes. En el sentido de que una escalada del conflicto entre Rusia y Occidente ayuda a desviar la atención de Estados Unidos de China, China debería alegrarse con Putin e incluso apoyarlo, pero sólo si Rusia no cae. Estar en el mismo barco que Putin afectará a China en caso de que pierda el poder. A menos que Putin consiga la victoria con el respaldo de China, una perspectiva que parece poco halagüeña en este momento, China no tiene la influencia necesaria para respaldar a Rusia”, señaló.

“La ley de la política internacional dice que no hay aliados eternos ni enemigos perpetuos, pero nuestros intereses son eternos y perpetuos. En las actuales circunstancias internacionales, China sólo puede proceder salvaguardando sus propios intereses, eligiendo el menor de los males y descargando la carga de Rusia lo antes posible . En la actualidad, se estima que todavía hay un periodo de ventana de una o dos semanas antes de que China pierda su margen de maniobra. China debe actuar con decisión ”, añadió el analista.

En el país, las autoridades difunden propaganda pro-rusa en los medios de comunicación oficiales y censuran las publicaciones en las redes sociales que son demasiado críticas hacia Putin y que muestra sus crímenes de guerra. “ China debería evitar jugar a dos bandas en el mismo barco, renunciar a ser neutral y elegir la posición dominante en el mundo ”, subrayó Hu. El académico continuó su argumentación: “China ha intentado no ofender a ninguno de los dos bandos y ha caminado por un terreno intermedio en sus declaraciones y opciones internacionales, incluyendo la abstención en las votaciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, esta postura no satisface las necesidades de Rusia y ha enfurecido a Ucrania y a sus partidarios y simpatizantes, lo que ha colocado a China en el lado equivocado de gran parte del mundo ”.

“China debe lograr el mayor avance estratégico posible y no quedar más aislada por Occidente. Cortar con Putin y abandonar la neutralidad ayudará a construir la imagen internacional de China y a facilitar sus relaciones con Estados Unidos y Occidente”, sintetiza el académico del Consejo de Estado. “Aunque es difícil y requiere una gran sabiduría, es la mejor opción para el futuro”. Por último, Hu concluyó: “La principal prioridad de China es realizar los ajustes estratégicos pertinentes, cambiar las actitudes hostiles de Estados Unidos hacia China y salvarse del aislamiento. El objetivo final es evitar que Estados Unidos y Occidente impongan sanciones conjuntas a China ”.

Reunión clave

Altos funcionarios estadounidenses y chinos se reunían en la mañana de este lunes en Roma, en lo que se considera el encuentro más importante desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania entre ambas potencias. Por el lado norteamericano la cabeza de la delegación es el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Joe Biden, Jake Sullivan, mientras que Yang Jiechi, diplomático del Partido Comunista Chino, es el enviado de Xi Jinping

La Casa Blanca advirtió a Beijing que enfrentaría “consecuencias” si ayuda a Rusia a evadir las sanciones occidentales impuestas desde la invasión de Ucrania. Incluso, trascendió en las últimas horas que Rusia solicitó ayuda a Beijing en temas militares, concretamente pidiendo asistencia armamentística. De ocurrir esto, el régimen chino podría enfrentar sanciones sin precedentes por ser parte de las hostilidades ordenadas por Putin contra otro país soberano.

