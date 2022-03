El estafador de Tinder ataca de nuevo: una empresaria británica contó que la contactó por Instagram y cuál fue su estrategia

El Estafador de Tinder, Simon Leviev regresó brevemente a las redes sociales presuntamente a buscar nuevas víctimas Foto: Netflix.

Una empresaria británica contó que tras la revelación del escándalo del “Estafador de Tinder” y el documental sobre el caso que lanzó Netflix, su protagonista, Simon Leviev, la contactó por Instagram e intentó seducirla.

Clare Harris, una directora de 33 años originaria de Londres pero radicada en Tel Aviv, dijo que el martes 1 de marzo fue contactada por la cuenta de Instagram de Leviev, cuyo nombre real es Shimon Hayut.

El estafador parece estar de regreso en redes sociales, pese a que Tinder, su plataforma para conquistar mujeres y robarles dinero, canceló su cuenta de por vida tras el escándalo.

Cuando Leviev contactó a Harris por Instagram esta lo reconoció de inmediato y lo confrontó sobre su pasado, pero este le dijo que todo eso eran “mentiras y tonterías” y que las mujeres que aparecieron denunciándolo en exitoso el documental de Netflix eran “actrices pagas”.

“Cuando lo interrogué sobre sus crímenes, comenzó a enloquecer. No se lavó conmigo. Rápidamente borró todos los mensajes pero los guardé. No tengo ninguna duda de que estaba tratando de acercarse a mí y hacer que me conociéramos”, le dijo Harris a The Sun.

La empresaria Clarie Harris fue contactada por Instagram por el Estafador de Tinder

Actualmente Brazen Leviev, de 32 años, que está saliendo con la modelo israelí Kate Konlin, de 24, ha sido acusado de estafar 9.7 millones de dólares en todo el mundo a mujeres que conoció en Tinder.

Su caso fue objeto de un documental de Netflix que vieron más de 50 millones de personas y se centró en cómo Leviev se hizo pasar por el heredero de un multimillonario empresario de la industria de los diamantes para seducir mujeres usando Tinder y tratar de persuadirlas para que les prestara dinero.

Su modus operandi consistía en mostrarles de entrada su solvencia económica y encantarlas con regalos y atenciones muy costosas, al tiempo que les contaba los peligros en el mundo de los diamantes y la cantidad de enemigos peligrosos que tenía.

Luego, simulaba que sus cuentas habían sido congeladas, que no podía gastar dinero directamente, y sacaba tarjetas de crédito o préstamos a nombre de sus novias, hasta drenarse toda su capacidad económica.

El Estafador de Tinder dio su primera entrevista en el programa diurno de ITV Lorraine

Pero el hombre le insistió a Harris que todas afirmaciones de estafa eran muy antiguas y que no cuadraba porque él era capaz de gastarse 300 mil, 400 mil, o muchos más dólares en minutos y todavía tenía Ferraris alienados en su garaje.

Leviev le envió a Clare tres videos en los que revisa montones de documentos impresos que destacan lo que dice que son errores fácticos del programa, incluidos extractos de tarjetas de crédito, imágenes de él besando a una rubia no identificada y boletos de avión.

“Para empezar, ¿por qué me agrega cuando tiene novia?, se preguntó la empresaria británica.

“¿Cómo cree que alguien puede ser tan estúpido como para creer una palabra que sale de su boca? Lo llamé pedazo de mierda y le dije que demostrara que no estafó a las mujeres. Pero perdió los estribos”, agrega Harris.

“Se metió con la mujer equivocada si pensaba que podía colarse en mi vida. Absolutamente de ninguna manera le daría un centavo. Estoy seguro de que su novia no se sorprenderá demasiado al ver que vuelve a enviar mensajes a mujeres al azar. Los chicos serán chicos. Ella está saliendo con el “Estafador de Tinder de todo”, sentenció la británica.

La realidad es que Leviev cumplió dos años en una prisión finlandesa por fraude y fue liberado en 2017.

Luego fue arrestado en 2019 en Israel y condenado por cargos históricos de falsificación, robo y fraude, y fue sentenciado a 15 meses de cárcel.

Ahora está en Israel y afirma estar siguiendo una carrera en Hollywood.

Samantha Hales, de 36 años, se burló de Leviev la semana pasada, y se cree que es una de sus primeras conquistas en sitios de citas.

“Él no podía hacer ningún movimiento en el dormitorio. Fue un fracaso total. Tuve que mostrarle como era”, dijo la mujer.

Leviev actualmente está saliendo con la modelo israelí Kate Konlin, de 24 años.

Sobre las acusaciones de Harris un portavoz de Leviev le dijo a The Sun: “Simon no tiene una relación sentimental con nadie más que con Kate. Todo tipo de personas están tratando de hacerse famosos con él en este momento”.

“Todas sus cuentas han sido pirateadas y actualmente no tiene una cuenta. Cuando su cuenta estaba activa, se comprometió con las personas que se acercaron a él porque no es ningún secreto que espera contar su versión de la historia en un futuro cercano”, agregó.

La cuenta de Instagram de Leviev fue eliminada el jueves.

