Biden y Putin, hijos de la Guerra Fría: “Usted no tiene alma”

Foto de archivo de la cumbre entre el Presidente de EEUU Joe Biden y su par ruso Vladimir Putin en Ginebra (Reuters)

Tal y como cuenta el presidente Biden, fue tajante con Vladimir V. Putin durante un encuentro en Moscú hace más de una década. “Le miro a los ojos y no creo que tenga usted alma”, recordó Biden que le dijo al veterano de la KGB. El Sr. Putin sonrió. “Nos entendemos”, dijo.

Ahora, mientras Estados Unidos trata de reunir al mundo para contrarrestar la invasión rusa de Ucrania, Biden y Putin, el presidente ruso, están poniendo a prueba su comprensión mutua como nunca antes, tratando de anticiparse y superar al otro con el destino de millones de personas en la balanza.

Desde que John F. Kennedy y Nikita S. Khrushchev se enfrentaron por Berlín y Cuba, ningún presidente estadounidense y ningún líder ruso se habían enfrentado de forma tan dramática. Aunque los dos estados nucleares no están a punto de entrar en guerra directamente entre sí, como ocurría hace seis décadas, el enfrentamiento entre Biden y Putin tiene, sin embargo, enormes consecuencias para el orden mundial que pueden sentirse en los próximos años.

Biden ha denunciado a Putin como “el agresor” por invadir Ucrania y ha prometido convertirlo en “un paria en la escena internacional”. Para ello, Biden decidió el viernes imponer sanciones al propio Putin, apuntando a él personalmente de una manera que nunca ocurrió ni siquiera durante la Guerra Fría. El Sr. Putin, por su parte, está poniendo a prueba el temple del Sr. Biden en un momento en que los rusos han llegado a la conclusión de que Estados Unidos está dividido y distraído en casa, lo que deja poco espacio para el consenso.

“Vienen de dos planetas diferentes y es difícil ver dónde se cruzan”, dijo Frank Lowenstein, que formaba parte del personal de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado cuando Biden era su presidente. Biden cree en el sistema basado en reglas que Putin está tratando de derribar. “Casi parece personificar el viejo orden de las cosas”, dijo el Sr. Lowenstein sobre el presidente, “mientras que Putin personifica en cierto modo la nueva falta de orden”.

En las últimas semanas, Biden ha pasado interminables horas con asesores y funcionarios de inteligencia tratando de averiguar qué hay en la cabeza de Putin y cómo influir en sus cálculos, sin éxito hasta ahora.

El dictador ruso Vladimir Putin en una foto de archivo. Algunos informes de inteligencia estarían poniendo en duda su estado mental (Reuters)

El líder ruso ha albergado durante mucho tiempo su rencor hacia Ucrania y ha negado que ésta fuera realmente un estado independiente, pero los informadores le dijeron a Biden que el Sr. Putin parecía haber extremado su pensamiento durante su aislamiento en los últimos dos años en medio de la pandemia de coronavirus.

Más que la mayoría de los líderes mundiales, el Sr. Putin ha sido un recluso virtual, manteniéndose distante incluso de su propio círculo, como lo demuestran las imágenes de vídeo de los últimos días en las que se le ve sentado al otro lado de una habitación con otros funcionarios rusos o visitando a líderes extranjeros. Después de más de dos décadas en el poder y a punto de cumplir 70 años, Putin parece más centrado últimamente en su legado, según le ha dicho el equipo de Biden al presidente.

Los funcionarios estadounidenses están debatiendo si el Sr. Putin se ha vuelto desequilibrado . “Me gustaría poder compartir más, pero por ahora puedo decir que es bastante obvio para muchos que algo está mal con #Putin”, escribió en Twitter el viernes por la noche el senador Marco Rubio de Florida, que es el principal republicano en el Comité de Inteligencia del Senado y tiene acceso a algunos de los mismos datos de inteligencia que el presidente.

Mientras las tropas rusas se reunían cerca de la frontera ucraniana, el Sr. Biden trató de comprometer al Sr. Putin poniéndose al teléfono con él y enviando a todos los enviados que pudo para reunirse con cualquier funcionario ruso que quisiera hablar, pero su llamada no llegó a ninguna parte y lo mismo ocurrió con las demás conversaciones.

El reto es el siguiente: si el Sr. Putin, en las últimas etapas de su reinado, está tratando de reescribir la historia invirtiendo lo que él considera la injusticia de la desintegración de la Unión Soviética en 1991 y reconstruyendo el antiguo imperio, entonces las herramientas tradicionales de disuasión y diplomacia pueden no ser suficientes para hacer que abandone una misión tan mesiánica .

Por ello, el Sr. Biden ha hecho hincapié en las últimas semanas en la solidaridad con Europa para restablecer la unidad de la alianza transatlántica que se deshizo bajo el mandato del presidente Donald J. Trump, que criticaba regularmente a los amigos de Estados Unidos más que al Sr. Putin. Ese trabajo diplomático llevó a ambos lados del Atlántico a decidir el viernes apuntar al propio Sr. Putin yendo tras su dinero en el extranjero.

Biden es el quinto presidente estadounidense que trata con Putin, pero el primero que llega al cargo con un historial de participación en la elaboración de la política hacia Rusia desde su época de senador y vicepresidente. A diferencia de los cuatro presidentes anteriores, que en distintos grados esperaban forjar mejores lazos con Moscú, Biden nunca albergó ilusiones de hacerse amigo de la Rusia de Putin, dijeron sus asesores.

Un encuentro entre los equipos diplomáticos de Estados Unidos y Rusia, en una reunión en Ginebra en 2021 (Reuters)

Pero sí aspiraba a establecer una “relación estable y predecible” con una estrategia de “cuidar el jardín”, prestando la suficiente atención al Sr. Putin para que se sienta respetado sin perder el tiempo en una gran diplomacia que nunca funcionaría, un enfoque que permitiría al Sr. Biden centrarse en China.

Ante el aumento previo de las tropas rusas cerca de Ucrania la primavera pasada, Biden aceptó una reunión en la cumbre con Putin en Ginebra, a pesar de las objeciones de algunos asesores que temían que se premiara al líder del Kremlin, que resultó estar más interesado en una relación inestable e impredecible.

Si el Sr. Biden subestimó a su homólogo, el Sr. Putin puede haber hecho lo mismo. Tal vez influido por la caótica retirada de tropas estadounidenses de Afganistán el pasado verano, el Sr. Putin sabía que Estados Unidos no tenía ganas de comprometer fuerzas en Ucrania y puede haber calculado que el Sr. Biden no se resistiría con fuerza a la agresión rusa, según los analistas estadounidenses y rusos.

Sin embargo, aunque algunos críticos creen que debería ser aún más duro, Biden ha sido implacable a la hora de denunciar los planes de Putin de invadir Ucrania en las últimas semanas y ha reunido a los aliados europeos en un frente más o menos común.

“Al igual que Kennedy y Khrushchev, son polos opuestos en muchos sentidos, pero también comparten la comprensión de la Guerra Fría”, dijo Nina Khrushcheva, bisnieta del líder soviético, que ahora enseña en la New School de Nueva York. “Y creo que se entienden”.

Sin embargo, añadió que ambos pueden haber calculado mal al pensar que su familiaridad les llevaría a hacer concesiones cuando ninguno de los dos estaba realmente en condiciones de ofrecer lo que el otro quería. Biden quería que Putin se mantuviera en su casilla y Putin quería ampliar el tamaño de su casilla.

Ambos son hijos de la Guerra Fría, crecieron, se educaron y se casaron en una época en la que el espectro de un conflicto que acabaría con el planeta entre Estados Unidos y la Unión Soviética se cernía sobre todo. Sin embargo, salieron de esa lucha crepuscular con visiones radicalmente diferentes de cómo terminó, uno celebrándolo como una victoria para la libertad y la democracia, el otro lamentándolo como un desastre para su nación y su pueblo.

Ambos proceden de una educación modesta y son producto de sistemas dispares, pero han llegado al poder por caminos distintos. Biden, de 79 años, es un político que se apoya en la fuerza de su personalidad optimista para impulsar la diplomacia, mientras que Putin, de 69 años, es un ex agente de inteligencia adusto que alimenta resentimientos y teorías conspirativas .

El Sr. Putin nunca habla de su familia, mientras que el Sr. Biden apenas puede dejar de hablar de la suya. El Sr. Putin no pasó ningún tiempo en la política electiva antes de ser sacado del anonimato para suceder a Boris N. Yeltsin, mientras que el Sr. Biden pasó toda una vida presentándose a las elecciones. Cada uno de ellos tiene una afición por el exhibicionismo machista, el Sr. Putin posando para fotos sin camiseta o con tigres y el Sr. Biden mostrando sus coches deportivos y presumiendo de que le gustaría dar una paliza al Sr. Trump.

“Biden es un político minorista y Putin es de los servicios de seguridad encubiertos que dirige con un círculo interno mafioso”, dijo Heather A. Conley, presidenta del German Marshall Fund of the United States, un grupo que promueve las relaciones transatlánticas. “La visión de Putin es la de una historia llena de agravios que pretende revocar, y la del presidente Biden es la de una victoria estadounidense al final de la Guerra Fría y el poder positivo de las alianzas y la libertad y la democracia”.

Un mural con pintura roja que simula sangre contra el rostro del jefe de estado ruso, Vladimir Putin en Bucarest. El mundo apoya a Ucrania en la agresión de Moscú contra la democracia vecina (Reuters)

Durante un tiempo, los presidentes estadounidenses pensaron que podían hacer causa común con el Sr. Putin. Tras asumir el cargo de primer ministro en 1999 y de presidente en 2000, Putin parecía decidido a acercar a Rusia a Occidente, alineándose con el presidente George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 e incluso acogiendo a las tropas estadounidenses en el antiguo territorio soviético. En 2002, dijo que las repúblicas bálticas tenían todo el derecho a entrar en la OTAN si lo deseaban.

Pero después de que la Revolución de las Rosas en la antigua república soviética de Georgia en 2003 y la Revolución Naranja en Ucrania en 2004 llevaran al poder a gobiernos prooccidentales, el Sr. Putin sospechó que los levantamientos eran ensayos generales patrocinados por Estados Unidos de un complot para eliminarlo. Aunque se oponía a la guerra de Irak, le importaba lo suficiente la aprobación internacional como para recibir a las potencias del Grupo de los 8 en un palacio especialmente reconstruido en las afueras de San Petersburgo en 2006. Pero al año siguiente, rompió con Occidente en un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich en el que arremetió contra el orden liderado por Estados Unidos.

La guerra de Putin con Georgia en 2008, la anexión de Crimea y el patrocinio de las revueltas separatistas en Ucrania en 2014 fueron señales de una estrategia revanchista para deshacer el colapso soviético, que él calificó como la “mayor catástrofe geopolítica” del siglo XX. Y después de concluir que las protestas callejeras contra él en 2011 eran de alguna manera obra de Hillary Clinton, autorizó una operación clandestina para ayudar a derrotarla en 2016 y elegir al Sr. Trump.

Biden también tiene una larga historia con funcionarios rusos. En 1979, como senador, se reunió con el líder soviético Leonid Brezhnev, y cuando se convirtió en vicepresidente del presidente Barack Obama, Biden fue quien sugirió que las dos partes “presionaran el botón de reinicio”. Pero tras el aumento de las tensiones, se le asignó la tarea de liderar el apoyo a Ucrania, lo que le puso en desacuerdo con Putin.

Cuando visitó Moscú en 2011, Biden mantuvo lo que él mismo describió como una polémica reunión con Putin, que en ese momento volvía a ocupar el cargo de primer ministro pero seguía siendo el líder supremo del país.

“Putin mantuvo una calma glacial durante todo el encuentro, pero discutió de principio a fin”, recordó Biden en sus memorias. Escribió que le contó a Putin sus esfuerzos por evitar que el exaltado líder de Georgia, Mikheil Saakashvili, se enemistara con Moscú.

“Hablo con Saakashvili regularmente por teléfono y le insto a no tomar acciones provocativas, al igual que le insto a usted a restaurar la soberanía de Georgia”, dijo Biden.

“Oh”, replicó Putin, el viejo espía, “sabemos exactamente lo que le dice al Sr. Saakashvili por teléfono”.

Tanto si Biden le dijo realmente al líder ruso que no tenía alma en esta reunión como si embelleció la historia, como algunos sospechan, la cuestión es que el vicepresidente estaba tratando de distinguirse del famoso comentario de Bush de que “fue capaz de percibir su alma” al conocer a Putin.

John R. Beyrle, que era el embajador de Estados Unidos en aquel momento y asistió a la reunión de Biden con el líder ruso, recordó que Putin se deleitó con una propuesta sorpresa de flexibilizar las normas de visado entre los dos países, pero que, por lo demás, fue “una reunión normal y corriente”.

“Ni siquiera recuerdo que la química o el lenguaje corporal fueran terribles”, dijo. Pero Putin no rezumaba calidez, dijo: “Hablando de inexpresividad. Un tipo muy controlado”. Fue un contraste con Biden. “Obviamente, son personas muy diferentes”, dijo Beyrle.

(C) The New York Times.-

