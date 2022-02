Cómo Zelensky se convirtió rápidamente en un héroe de Ucrania y se ganó el respeto del mundo

Volodimir Zelensky se grabó pasando por delante de la Casa de las Quimeras,

Putin decía que había huido de Ucrania cobardemente y todos sus medios de propaganda repetían la noticia falsa como un coro. En paralelo, Estados Unidos le ofrecía una vía de escape para salir con vida de la invasión rusa… Pero Volodymyr Zelensky no se había ido a ningún lado.

Con los ojos rojos y sin afeitar, y armado con su teléfono inteligente en la mano derecha, se grabó pasando por delante de la Casa de las Quimeras, un famoso monumento de Kiev que sirve de residencia presidencial. Sonrió a la cámara y declaró: “¡Buenos días a todos los ucranianos! Hay muchos falsos por ahí... pero yo estoy aquí”.

Ciertamente a Zelensky se lo veía agotado, pero está vivo y en Kiev. La capital aún resiste y él ya es un líder internacional. Valiente e inspirador para su pueblo.

Cada vez que puede, llama a la resistencia, pide coraje y también paz. Dice estar dispuesto a dialogar, en cualquier momento… Del otro lado de la frontera, Putin lo llama drogadicto y nazi, justo a él que perdió a su familia en el Holocausto, justo a él que es judío.

“Si, como escribió una vez Putin, Ucrania es la anti-Rusia, entonces Zelensky es todo lo que Putin no es. Es joven y carismático. Ha sido acogido por su propio pueblo y por el mundo. Y lucha por su país no en nombre de una oscura fantasía imperial, sino por la convicción de que Ucrania es soberana e independiente”, sostiene The Economist.

Pero Zelensky es un líder poco probable en tiempos de guerra. Saltó a la fama en una popular serie de televisión “Servant of the People” (“Servidor del Pueblo”) en la que interpretó a un honesto maestro de escuela que es elegido presidente y burla a los legisladores corruptos y a los oscuros empresarios.

Al ganar la presidencia de forma aplastante en abril de 2019, se comprometió a abordar la corrupción que ha arruinado la transición de Ucrania del comunismo a la democracia. Pero Rusia siempre ha planteado el mayor desafío a sus aspiraciones de construir un país europeo moderno, democrático y estable.

Su partido Servant of the People, llamado así por la serie de televisión, ganó una gran mayoría en las elecciones parlamentarias de julio de 2019 y Zelensky inicialmente buscó medidas de fomento de la confianza con Rusia en el este de Ucrania, incluido el intercambio de prisioneros.

Pero ese pequeño intento no duró mucho. Rusia, que en 2014 se apoderó de la península ucraniana de Crimea, siguió respaldando a los separatistas armados que luchan contra las fuerzas de Kiev en la región de Donbás, en el este de Ucrania, principalmente de habla rusa, en un conflicto que, según Zelensky, se ha cobrado al menos 15.000 vidas hasta la fecha.

Arriesgándose a la ira de Moscú, Zelensky cortejó a los líderes occidentales, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en conversaciones en la Casa Blanca el 1 de septiembre de 2021.

(AFP)

“Todos deberían entender (...) que estamos en guerra, que estamos defendiendo la democracia en Europa y defendiendo nuestro país, y por lo tanto no pueden hablarnos con frases sobre reformas”, dijo Zelensky en una entrevista de junio de 2021. “Cada día demostramos que estamos listos para estar en la alianza (OTAN) más que la mayoría de los países de la Unión Europea”, apuntó.

Zelensky se montó en una ola de descontento público con la élite política corrupta de Ucrania hasta la victoria sobre el rico empresario Petro Poroshenko en 2019.

Cuando Reuters le preguntó antes de esa elección en qué se diferenciaba de otros aspirantes presidenciales, Zelensky se señaló la cara y dijo: “Esta es una cara nueva. Nunca he estado en política”. “No he engañado a la gente. Se identifican conmigo porque soy abierto, me duele, me enfado (...) Si soy inexperto en algo, soy inexperto. Si no sé algo, lo admito honestamente”.

Pero a pesar de sus promesas de frenar la influencia de los magnates en la política, Zelensky ha tenido que esquivar las sospechas de que es un títere de Ihor Kolomoisky, un oligarca cuyo canal de televisión transmitía “Servant of the People”.

En el tercer año de su presidencia y en el tercer día de la invasión, este actor convertido en político se está convirtiendo rápidamente en un héroe. “Zelensky está luchando como un león y toda Ucrania con él”, dice Sevgil Musaeva, periodista ucraniana y editora de Ukrainska Pravda, el principal sitio de noticias online del país.

“Defenderemos nuestro país, porque nuestra arma es la verdad, y nuestra verdad es que esta es nuestra tierra, nuestro país, nuestros hijos, y defenderemos todo esto”.

SEGUIR LEYENDO: