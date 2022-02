A cuánto asciende la inmensa, misteriosa y escondida fortuna de Putin

Vladimir Putin camina entre los guardias del Kremlin (Foto de archivo: EFE/EPA/SERGEI BOBYLYOV / SPUTNIK/ KREMLIN POOL)

Cuando los gobiernos occidentales anunciaron el viernes su intención de congelar los activos del presidente ruso Vladimir Putin como castigo por la invasión de Ucrania, no había ningún indicio de que conocieran propiedades significativas que pudieran estar vinculadas a él; de hecho, se sabe muy poco sobre las posesiones de Putin y dónde podrían estar.

A pesar de años de especulaciones y rumores, el alcance de su riqueza sigue siendo abrumadoramente opaco, incluso cuando miles de millones de dólares se han deslizado a través de las cuentas de sus amigos cercanos y las propiedades de lujo se han conectado a los miembros de la familia.

Oficialmente, el Sr Putin gana unos 140.000 dólares al año y posee un pequeño apartamento, según sus declaraciones financieras públicas . Pero eso no explicaría el “Palacio de Putin”, una vasta finca en el Mar Negro cuyo coste se estima en más de 1.000 millones de dólares, con un historial de propiedad bizantino que no incluye al presidente ruso, pero que ha estado vinculado a su gobierno de diversas maneras.

Las revelaciones tampoco darían cuenta del “Yate de Putin”, una embarcación de lujo de 100 millones de dólares vinculada a él desde hace tiempo en informes periodísticos. El yate, Graceful, fue rastreado cuando salía de Alemania con destino a Rusia pocas semanas antes de la invasión de Ucrania). También está el apartamento de 4,1 millones de dólares en Mónaco, comprado a través de una empresa offshore por una mujer que, según se dice, es la amante del Sr. Putin. Y está la costosa villa en el sur de Francia vinculada a su ex esposa.

El problema para Estados Unidos y sus aliados es que ninguno de estos activos puede relacionarse directamente con el presidente ruso.

Hasta ahora, los gobiernos occidentales han centrado sus sanciones en personas sospechosas de servir como apoderados del Sr. Putin, con la esperanza de aumentar la presión sobre él. Y la mayoría de las nuevas sanciones, como las que siguieron a la anexión rusa de Crimea en 2014, siguen apuntando a oligarcas cercanos al Putin. Entre ellos se encuentran Kirill Shamalov, su ex yerno y uno de los principales accionistas de una empresa petroquímica rusa; Boris Rotenberg, un magnate de la construcción; y Gennady Timchenko, un inversor que se dice que es la sexta persona más rica de Rusia.

Las sanciones harían imposible que los castigados tuvieran acceso a activos o realizaran transacciones financieras en Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea. Básicamente, congelarían el dinero y los bienes que pudieran ser rastreados hasta las personas incluidas en la lista, poniendo fuera de su alcance el dinero en efectivo y los valores, o incluso la venta de bienes inmuebles.

Pero las élites rusas, que han vivido bajo las sanciones occidentales durante la mayor parte de la última década, han favorecido durante mucho tiempo complejos laberintos de propiedad corporativa para evitar el escrutinio . A menudo, sus tejemanejes sólo salen a la luz pública con la filtración de archivos de bufetes de abogados en paraísos fiscales o bancos secretos que atienden a quienes quieren ocultar su riqueza.

Paul Massaro, asesor principal de la Comisión de Helsinki de EE.UU. que ha asesorado a miembros del Congreso sobre las sanciones a Rusia, dijo que no siempre estaba claro para los funcionarios estadounidenses qué activos se verían afectados. “Significa que las sanciones que imponemos a estas personas van a ser en gran parte comunicados de prensa glorificados, porque sin saber cuáles son estos activos, no podemos congelarlos”, dijo.

Sin embargo, aunque Estados Unidos sólo tenga una idea limitada del patrimonio de Putin, las sanciones merecen la pena “sólo para congelar lo que podamos, congelar lo que sepamos, y hacer saber a la gente que estas personas no son bienvenidas en nuestro sistema”, dijo Massaro.

Un diplomático europeo destacó el valor simbólico del esfuerzo, describiéndolo como “una señal políticamente importante”.

La gigantesca finca sobre las costas del Mar Negro conocida como el Palacio de Putin, cuya construcción habría costado más de 1.000 millones de dólares

Al ser añadido a la lista de “Nacionales Especialmente Designados” del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Putin se une a un pequeño pero notorio subgrupo de jefes de Estado, entre los que se encuentran Nicolás Maduro de Venezuela, Kim Jong-un de Corea del Norte y Bashar al-Assad de Siria. Serguéi V. Lavrov , ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, también fue objeto de las sanciones.

“Estamos unidos con nuestros aliados y socios internacionales para asegurar que Rusia pague un severo precio económico y diplomático por su nueva invasión de Ucrania”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, en un comunicado el viernes.

Las estimaciones de lo que el Sr. Putin puede tener en secreto varían mucho. Una de las afirmaciones más sensacionales provino de Bill Browder, un financiero nacido en Estados Unidos al que se le prohibió la entrada a Rusia en 2005 tras enfrentarse a los oligarcas de ese país. Declaró ante el Congreso en 2017 que creía que la riqueza del Sr. Putin podría ascender a 200.000 millones de dólares , una suma extraordinaria que lo habría convertido en el hombre más rico del mundo en ese momento.

Anders Aslund, profesor adjunto de la Universidad de Georgetown y autor del libro de 2019 “Russia’s Crony Capitalism”, cifró la riqueza del presidente ruso en unos 125.000 millones de dólares. Sostuvo que gran parte de ella podría estar oculta en una red de paraísos fiscales en manos de los aliados, amigos y familiares del mandatario.

En raras ocasiones, personas cercanas al círculo íntimo de Putin han hablado públicamente de su riqueza. En 2010, Sergei Kolesnikov, que dijo ser socio de un aliado de Putin, escribió una carta abierta al entonces presidente de Rusia, Dmitri Medvedev, en la que afirmaba que Putin estaba construyendo una enorme finca en la costa del Mar Negro que se conocería como el Palacio de Putin. Había costado más de 1.000 millones de dólares reunidos a través de “la corrupción, el soborno y el robo”, escribió el Sr. Kolesnikov en su carta, que envió después de abandonar Rusia.

Alexei Navalny, el opositor a Putin que se encuentra encarcelado tras realizar numerosas denuncias contra el presidente de Rusia (Foto: EFE/EPA/YURI KOCHETKOV)

El enorme proyecto incluye una sala de cine, un salón de narguile y un escenario de baile en barra, según un informe y un documental publicados el año pasado por el líder de la oposición encarcelado Aleksei A. Navalny y sus asociados. Varios oligarcas cercanos al Putin han estado implicados en varias ocasiones, incluido el padre del Sr. Shamalov. El año pasado, el multimillonario Arkady Rotenberg, amigo de la infancia del presidente ruso, dio un paso al frente afirmando que era el dueño de la propiedad y que la estaba convirtiendo en un hotel y apartamentos.

El Kremlin insiste en que el Sr. Putin es un hombre de gustos sencillos, distribuyendo con regularidad imágenes suyas vacacionando en los bosques siberianos, y niega que posea ningún palacio.

“Putin no tiene necesidad de lujos”, dijo el presentador de la televisión estatal Dmitri Kiselyov en su programa a principios del año pasado, tras el vídeo de investigación del Navalny sobre la finca.

Las filtraciones de información financiera también han ofrecido pistas tentadoras sobre la proximidad de Putin a la riqueza, aunque él mismo no aparezca en los datos. Los Panamá Papers, una porción de archivos de un bufete de abogados offshore que fueron expuestos en 2016, revelaron la riqueza secreta de muchos cercanos a él, incluyendo a Sergei Roldugin, un violonchelista y viejo amigo que se llevó más de 8 millones de dólares al año, según los documentos presentados a un banco suizo. (Anteriormente había declarado a The New York Times: “No tengo millones”).

El año pasado, una nueva filtración de archivos de empresas especializadas en refugios en paraísos fiscales, denominada Pandora Papers, mostró que la mujer que se dice que es la amante de Putin había adquirido el apartamento en Mónaco. Era uno de los numerosos activos que había acumulado y que tenían un valor estimado de 100 millones de dólares.

Pero en última instancia, Nate Sibley, un investigador de la Iniciativa de Cleptocracia del Instituto Hudson, consideró que Putin no necesita poseer una vasta fortuna porque es un autócrata que “controla todo”.

“Cuando la gente dice que vale tal o cual cosa, ¿qué significa eso?”, preguntó. “¿Están diciendo realmente que va a cobrar y a retirarse a Saint Tropez?”.

(c) 2022, The New York Times- Por Mike McIntire (reportero de la unidad de investigaciones. Ganó un premio Pulitzer por su reportaje sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, y ha escrito en profundidad sobre la financiación de las campañas, la violencia con armas y la corrupción en el deporte universitario. @mmcintire) y Michael Forsythe (reportero del equipo de investigaciones. Anteriormente fue corresponsal en Hong Kong, cubriendo la intersección entre el dinero y la política en China. También ha trabajado en Bloomberg News y es veterano de la Marina de los Estados Unidos. @PekingMike)

