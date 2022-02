El Kremlin adelantó que Vladimir Putin reconocerá la independencia de dos regiones separatistas prorrusas de Ucrania

Vladimir Putin, presidente de Rusia. Sputnik/Alexey Nikolsky/Kremlin via REUTERS

El presidente ruso Vladimir Putin reconocerá la independencia de los dos territorios separatistas del este de Ucrania, una decisión que pudría desencadenar en un conflicto más grave con occidente, adelantó en un comunicado el Kremlin.

“He escuchado sus opiniones, la decisión se tomará hoy”, dijo Vladimir Putin a los miembros de su Consejo de Seguridad al final de una reunión transmitida por la televisión rusa.

El presidente ruso dijo el domingo que tomará la decisión “teniendo en cuenta también la solicitud de los dirigentes de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk para el reconocimiento de su soberanía y la petición de la Duma rusa (Cámara Baja) sobre el mismo tema”.

La ONU exhortó a “todos los interesados a abstenerse de cualquier decisión o acción unilateral que pueda socavar la integridad territorial de Ucrania”.

“Subrayamos nuestro llamado a un cese inmediato de las hostilidades, a la máxima moderación de todas las partes para evitar cualquier acción y declaración que agrave aún más las tensiones”, expresó también Stéphane Dujarric, quien subrayó que todas las disputas deben “ser tratadas con diplomacia”.

Los líderes de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL), en el este de Ucrania, pidieron al jefe del Kremlin que las reconozca como Estados independientes.

Según Putin, las autoridades ucranianas no planean cumplir con los acuerdos de Minsk para el arreglo en el este de Ucrania y lo dicen abiertamente.

Miliciano prorruso en la región de Donetsk. AFP 163

“Las autoridades de Kiev no lo van a cumplir (el Acuerdo de Minsk). Además, ya lo han dicho públicamente muchas veces, tanto al más alto nivel como al nivel de ministros de Asuntos Exteriores y del Consejo de Seguridad”, señaló Putin.

A la vez, agregó que “Rusia ha hecho y sigue haciendo esfuerzos para resolver todos los momentos difíciles” de manera pacífica, pero -indicó- “hoy tenemos lo que tenemos”.

El líder ruso agregó que el uso de Ucrania por parte de Occidente como herramienta de confrontación con Rusia es una amenaza para Moscú.

“El uso de Ucrania como una herramienta de confrontación con nuestro país, con Rusia, representa una amenaza seria y muy grave para nosotros”, dijo Putin.

Señaló que por eso en los últimos meses Rusia ha intensificado su labor con los principales socios en Washington y la OTAN para acordar medidas de seguridad y garantizar la estabilidad.

“Para nosotros, esta es la tarea número uno, es una prioridad. No a la confrontación, sino garantizar la seguridad y las condiciones para el desarrollo”, aseveró.

Foto ilustrativa del jueves de un militar ucraniano en la región de Donetsk. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

En las medidas de seguridad que exige a EEUU y a la OTAN, para Rusia es imprescindible que la Alianza Atlántica se comprometa a no incorporar a Ucrania.

En este sentido; Putin aseguró que su homólogo estadounidense, Joe Biden, le aseguró que Ucrania no se convertirá en miembro de la OTAN mañana y que es posible una “moratoria” a esta aspiración del país vecino.

“El colega estadounidense aseguró que Ucrania no va a ser aceptada (en la OTAN) mañana; es más, algún tipo de moratoria es posible”, señaló.

De acuerdo con Putin, “ellos (los aliados) creen que Ucrania no está preparada ahora mismo. Por ello creemos que esto (la no incorporación de Ucrania en la OTAN) no es una concesión a nosotros”, sino el propio plan de la Alianza, “una moratoria para los aliados mismos”.

