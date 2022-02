Joe Biden y Vladimir Putin conversaron por teléfono sobre la crisis en Ucrania en un clima de máxima tensión

El presidente estadounidense Joe Biden y su par ruso Vladimir Putin durante su encuentro en Ginebra en junio en 2021 (Saul Loeb/REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Rusia, Vladímir Putin, mantuvieron este sábado una conversación telefónica para tratar la situación en Ucrania, en un momento en que EE.UU. ha pedido a todos sus ciudadanos que abandonen el país y ha reducido su presencia diplomática en Kiev.

“La llamada segura entre el presidente Biden y el presidente ruso Putin se completó a las 12:06 hora del Este de EE.UU. (17:06 GMT)”, informó este sábado el pool de los periodistas de la Casa Blanca.

Biden tomó la llamada en la residencia presidencial de Camp David, en el estado de Maryland y a donde se dirigió el viernes por la tarde.

La de hoy fue la primera conversación directa entre los dos líderes desde el 30 de diciembre, cuando Biden y Putin dejaron patentes sus diferencias sobre Ucrania.

La conversación se produjo después de que EE.UU. pidiera ayer a sus ciudadanos que abandonaran territorio ucraniano en las próximas 24 a 48 horas ante la “posibilidad clara” de que Rusia ataque Ucrania durante los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran hasta el próximo 20 de febrero en Beijing.

Sólo unas horas antes de la llamada, el Gobierno de Estados Unidos ordenó la salida de Ucrania de 160 miembros de la Guardia Nacional de Florida (uno de sus cuerpos de reserva militar) como medida de extrema precaución.

El secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, ordenó “el reposicionamiento temporal” de estos 160 reservistas que llevan en Ucrania desde el pasado noviembre, informó en un comunicado el Departamento de Defensa.

Las tropas están asignadas al Equipo de Combate de la 53 Brigada de Infantería y durante los últimos meses han estado asesorando y entrenando a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Soldados de la 82 División Aerotransportada caminan hacia un avión de transporte C-17 para su despliegue en Europa del Este en medio de las crecientes tensiones entre Ucrania y Rusia, en Fort Bragg, Carolina del Norte, EE. UU., 6 de febrero de 2022. (REUTERS/Bryan Woolston)

Tras abandonar el país, se reubicarán en otros destinos en Europa.

Por su parte, antes de hablar con Biden, Putin mantuvo una llamada telefónica con el presidente francés Emmanuel Macron, quien se reunió con él en Moscú a principios de semana para tratar de resolver la mayor crisis de seguridad entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría. Un resumen del Kremlin de la llamada sugirió que se avanzó poco para calmar las tensiones.

En una señal de que los funcionarios estadounidenses se estaban preparando para el peor de los casos, Estados Unidos anunció planes para evacuar su embajada en la capital ucraniana, y Gran Bretaña se unió a otras naciones europeas para instar a sus ciudadanos a abandonar Ucrania.

Rusia ha concentrado más de 100.000 soldados cerca de la frontera con Ucrania y ha enviado tropas a ejercicios en la vecina Bielorrusia, pero niega que tenga la intención de lanzar una ofensiva contra Ucrania.

Imagen satelital que ,muestra el despliegue militar ruso en Bielorrusia, cerca de la frontera con Ucrania (Maxar Technologies/REUTERS)

El momento de cualquier posible acción militar rusa seguía siendo una cuestión clave.

Estados Unidos recogió inteligencia de que Rusia está considerando el miércoles como fecha objetivo, según un funcionario estadounidense familiarizado con los hallazgos. El funcionario, que no estaba autorizado a hablar públicamente y lo hizo bajo condición de anonimato, no dijo qué tan definitiva era la inteligencia. La Casa Blanca subrayó públicamente que Estados Unidos no sabe con certeza si Putin está comprometido con la invasión.

Sin embargo, los funcionarios estadounidenses dijeron nuevamente que la acumulación de potencia de fuego de Rusia cerca de Ucrania ha llegado al punto en que podría invadir con poca antelación.

Una declaración del Kremlin sobre la llamada de Putin-Macron se refirió a “especulaciones provocativas sobre una ‘invasión’ rusa supuestamente planificada de Ucrania”. Rusia siempre ha negado que planee una acción militar contra su vecino.

Putin también se quejó en la llamada de que Estados Unidos y la OTAN no han respondido satisfactoriamente a las demandas rusas de que se prohíba a Ucrania unirse a la alianza militar y que la OTAN retire las fuerzas de Europa del Este.

Biden ha dicho que el ejército estadounidense no entrará en guerra en Ucrania, pero prometió severas sanciones económicas contra Moscú, en concierto con aliados internacionales.

El secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken, dijo que le dijo a su homólogo ruso el sábado que “una mayor agresión rusa se enfrentaría con una respuesta transatlántica resuelta, masiva y unida”.

Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy trató de proyectar calma mientras observaba ejercicios militares el sábado cerca de Crimea, la península que Rusia anexó a Ucrania en 2014.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky

“No tenemos miedo, estamos sin pánico, todo está bajo control”, dijo.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y su homólogo ruso, Sergei Shoigu, también sostuvieron conversaciones telefónicas el sábado.

Las tropas del Reino Unido que han estado entrenando al ejército ucraniano también planearon abandonar el país. Alemania, los Países Bajos e Italia pidieron a sus ciudadanos que se fueran lo antes posible.

Un aviso de viaje del Departamento de Estado el sábado dijo que se ordenó a la mayoría del personal estadounidense en la embajada de Kiev que se fuera y que otros ciudadanos estadounidenses también deberían abandonar el país.

El sábado surgieron más tensiones entre EE. UU. y Rusia cuando el Ministerio de Defensa convocó al agregado militar de la embajada de EE. UU. después de que dijo que la armada detectó un submarino estadounidense en aguas rusas cerca de las Islas Kuriles en el Pacífico. El submarino declinó las órdenes de irse, pero partió después de que la marina utilizó “medios apropiados” no especificados, dijo el ministerio.

Agregando a la sensación de crisis, el Pentágono ordenó 3.000 soldados estadounidenses adicionales a Polonia para tranquilizar a los aliados.

El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken (REUTERS/Kevin Lamarque)

El asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, dijo que los estadounidenses en Ucrania no deberían esperar que el ejército estadounidense los rescate en caso de que el transporte aéreo y ferroviario se interrumpa después de una invasión rusa.

Varios aliados de la OTAN, incluidos Gran Bretaña, Canadá, Noruega y Dinamarca, también pidieron a sus ciudadanos que abandonaran Ucrania, al igual que Nueva Zelanda, aliado que no pertenece a la OTAN.

Sullivan dijo que la acción militar rusa podría comenzar con ataques aéreos y con misiles, seguidos de una ofensiva terrestre.

“Rusia tiene todas las fuerzas que necesita para llevar a cabo una gran acción militar”, dijo Sullivan, y agregó que “Rusia podría optar, en muy poco tiempo, por comenzar una gran acción militar contra Ucrania”. Dijo que la escala de tal invasión podría variar desde una incursión limitada hasta un ataque en Kiev, la capital.

Además de las más de 100.000 tropas terrestres que, según funcionarios estadounidenses, Rusia ha reunido a lo largo de las fronteras este y sur de Ucrania, los rusos han desplegado fuerzas de misiles, aéreas, navales y de operaciones especiales, así como suministros para sostener una guerra. Esta semana, Rusia movió seis barcos de asalto anfibios al Mar Negro, aumentando su capacidad para desembarcar infantes de marina en la costa.

Biden ha reforzado la presencia militar estadounidense en Europa como garantía para los aliados en el flanco este de la OTAN. Los 3.000 soldados adicionales enviados a Polonia se suman a los 1.700 que se encuentran en camino hacia allí. El Ejército de EE. UU. también está trasladando 1.000 soldados de Alemania a Rumania, que al igual que Polonia comparte frontera con Ucrania.

Rusia exige que Occidente mantenga a los antiguos países soviéticos fuera de la OTAN. También quiere que la OTAN se abstenga de desplegar armas cerca de su frontera y que haga retroceder a las fuerzas de la alianza de Europa del Este, demandas que Occidente rechaza rotundamente.

Rusia y Ucrania han estado atrapadas en un amargo conflicto desde 2014, cuando el líder ucraniano, amigo del Kremlin, fue expulsado de su cargo por un levantamiento popular. Moscú respondió anexando la península de Crimea y luego respaldando una insurgencia separatista en el este de Ucrania, donde los enfrentamientos han causado la muerte de más de 14.000 personas.

Un acuerdo de paz de 2015 negociado por Francia y Alemania ayudó a detener las batallas a gran escala, pero las escaramuzas regulares han continuado y los esfuerzos para llegar a un acuerdo político se han estancado.

Noticia en desarrollo...

