Los ministros de Relaciones Exteriores de Francia y Alemania viajarán a Ucrania el 7 de febrero

Foto de archivo: La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, y el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, en una rueda de prensa en París el 9 de diciembre de 2021 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, anunció este sábado que tanto él como su homóloga alemana, Annalena Baerbock, visitarán Ucrania los días 7 y 8 de febrero para discutir con las autoridades del país la actual tensión con Rusia sobre la acumulación de tropas en la frontera y examinar maneras de paliar el deterioro económico generado por la caótica situación.

El jefe de la diplomacia francesa, a través de su cuenta de Twitter, ha asegurado su par ucraniano, Dimitri Kuleba, “el pleno apoyo y la solidaridad de Francia con Ucrania”. “La movilización continúa para reducir las tensiones”, añadió.

En respuesta, Kuleba añadió en su propia cuenta en la red social que ha explorado con Le Drian diferentes formas de ayudar a la deteriorada economía ucraniana. “En una conversación con Jean-Yves Le Drian, debatimos la ayuda a la economía de Ucrania para superar los riesgos de seguridad”, escribió Kuleba en su cuenta de Twitter.

De todas formas, los jefes de la diplomacia de Ucrania y Francia, según el tuit, coincidieron en la “importancia de permanecer vigilantes y actuar con rigidez en relación con Rusia, y trabajar en soluciones diplomáticas”.

Un día antes, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, lamentaba una fuga de capitales del país estimada en 12.500 millones de dólares (unos 11.000 millones de euros) debido al pánico generado por la situación.

“Nuestro estado no puede hacer frente a tales desafíos. Estamos estabilizando nuestra moneda nacional a partir de las reservas estatales, por lo que es muy costoso para Ucrania, y esta es una política de información un poco imprudente”, indicó antes de estimar que sería necesaria una inyección de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares (unos 4.400 millones de euros) para reparar en parte del impacto de esta fuga.

Foto de archivo del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (EFE/EPA/LESZEK SZYMANSKI)

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que pronto enviará tropas estadounidenses para apoyar la presencia de la OTAN en Europa del este en momentos de tensiones con Rusia por Ucrania. “Movilizaré tropas a Europa del Este y países de la OTAN a corto plazo. No muchas”, informó el mandatario a periodistas al volver a Washington tras pronunciar un discurso en Filadelfia.

Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, mantuvo una conversación con el periodista ruso Alexey Venediktov, en la que reiteró que no se quieren enfrentar a Rusia. “No queremos ningún enfrentamiento con Rusia, no necesitamos una guerra fría. Estamos interesados en la cooperación y en las relaciones constructivas con Rusia”, aseguró Stoltenerg en una entrevista en la radio rusa Echo of Moscow.

El líder de la alianza militar cree que el problema está en que Rusia también debería querer evitar una guerra fría, y subrayó que “la condición” de las “relaciones constructivas” y de la cooperación es que se basan en “el respeto mutuo”. “Si se violan estos principios, es bastante obvio que el futuro también se vuelve difícil”, sentenció.

Con información de EuropaPress

Seguir leyendo: