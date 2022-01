El presidente de Ucrania pidió a Occidente no alentar el pánico: “La prioridad es un alto el fuego incondicional en Donbás”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este viernes a Occidente que no aliente el pánico sobre un eventual o inminente ataque de Rusia, porque “da la sensación de que en el país hay tanques en las calles y la gente sale huyendo, cuando no es así”.

Ese mensaje de que haya una información equilibrada sobre la actual tensión en la frontera también lo trasladó el jueves al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en una rueda de prensa con medios extranjeros.

“¿Tenemos tanques en las calles? No. Pero la sensación es esa si no estás aquí”, dijo. “La imagen que crean los medios de comunicación de que tenemos tropas en las carreteras, tenemos movilización, la gente se va, no es así. No necesitamos este pánico”, recalcó.

Por otra parte, Zelenski, pidió a la OTAN “decir abiertamente” si la antigua república soviética ingresará en el bloque militar pese a la negativa de Rusia.

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelenski (EFE)

“Queremos algo concreto, tenemos que contar con algo”, afirmó el mandatario ucraniano durante la rueda de prensa en Kiev.

“Que nos digan abiertamente que nunca vamos a estar allí. Algunos pueden decirlo y otros no. Ellos (representantes de la Alianza Atlántica) vienen aquí y dicen que apoyan el ingreso de Ucrania en la OTAN. Pero no necesitamos hablar del futuro, tenemos muchos desafíos en el presente”, dijo.

Zelenski celebró el jueves las conversaciones “constructivas” mantenidas el miércoles en París con representantes de Moscú bajo mediación franco-alemana, en un intento de calmar la grave crisis entre los dos países.

Volodimir Zelenski recibe a una delegación de Francia y de Alemania

El presidente consideró “positiva” la reunión por “su carácter constructivo y el deseo de continuar las negociaciones sustanciales dentro de 15 días en Berlín”, dijo la presidencia de Ucrania en un comunicado.

Deseó además que “en el más breve plazo” se celebre una cumbre de jefes de Estado de los cuatro países, ya que la reunión de la víspera congregó a sus consejeros diplomáticos.

“La primera prioridad es llegar a un alto el fuego estable e incondicional en Donbás”, región en el este de Ucrania parcialmente controlada por los separatistas rusos, patrocinados por Moscú, agregó Zelenski.

(Con información de EFE y AFP)

