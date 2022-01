En la previa de una reunión con Joe Biden, la UE pidió evitar una “crisis de nervios” por la tensión entre Rusia y Ucrania

Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (REUTERS/Johanna Geron)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá este lunes una “videoconferencia segura” con varios líderes europeos sobre la situación en Ucrania a las 20, hora GMT, según informó la Casa Blanca. Horas antes, la Unión Europea (UE) pidió evitar una “crisis de nervios” por la tensión entre Moscú y Kiev.

En un momento en el que aumenta la alarma en Estados Unidos sobre la posibilidad de un inminente ataque de Rusia a Ucrania, el jefe de Estado norteamericano hablará con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo europeo, Charles Michel; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz; el primer ministro italiano, Mario Draghi; el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg; el presidente polaco, Andrzej Duda; y el primer ministro británico, Boris Johnson.

Biden hablará con ellos desde la “Situation Room”, la Sala de Emergencias o de crisis de la Casa Blanca.

Esta videoconferencia se inscribe dentro de “nuestra estrecha coordinación con nuestros aliados y socios transatlánticos en respuesta al refuerzo militar de Rusia en la frontera con Ucrania”, señaló la Casa Blanca.

Este lunes se notó una discrepancia en el tono entre Washington y los europeos sobre la crisis.

Estados Unidos habla de una posible invasión de Rusia a Ucrania “en cualquier momento” y ha anunciado la retirada de parte del personal de su embajada en Kiev. Británicos y australianos siguieron sus pasos.

Joe Biden hablará con líderes europeos para tratar la crisis entre Rusia y Ucrania (The White House/Handout via REUTERS)

Algunos líderes europeos, en cambio, consideran que Estados Unidos tal vez está dramatizando.

Según la prensa estadounidense, la Casa Blanca estudia el envío de hasta 5.000 soldados a los países bálticos y de Europa del Este de la OTAN ante los riesgos de una invasión rusa de Ucrania.

En la reunión de este lunes los cancilleres europeos escucharon los argumentos del secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, pero al final del encuentro el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, buscó reducir la intensidad de la presión.

El diplomático pidió evitar las “crisis de nervios” ante la agudización de tensiones en la frontera entre Ucrania y Rusia. “Sabemos muy bien cuáles son las amenazas y sabemos muy bien la forma en que debemos reaccionar. Y sin duda debemos evitar reacciones que puedan dar la sensación de una alarma que tiene consecuencias, incluso desde el punto de vista económico”, dijo.

“Creo que no deberíamos dejar que jueguen de esta forma con nuestros nervios”, añadió.

Al llegar a la reunión de cancilleres Borrell había dicho que las capitales europeas no planificaba retirar personal diplomático de Ucrania “porque no conocemos ninguna razón específica” y añadió que no era necesario “dramatizar porque hay negociaciones en marcha”. “No creo que haya nada nuevo que pueda incrementar el sentimiento de miedo sobre un ataque inminente”, consideró el diplomático español en una rueda de prensa al término del encuentro.

Agregó, además, que hay “acuerdo completo” entre los Veintisiete sobre que no es necesario tomar “medidas preventivas” en esta situación.

Rusia desplegó miles de soldados cerca de la frontera con Ucrania (REUTERS/Sergey Pivovarov)

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este lunes que la organización está “considerando” la posibilidad de incrementar su presencia en el sudeste de la Alianza, incluido el posible despliegue de grupos de combate, como los que ya se encuentran en Polonia, Estonia, Letonia y Lituania desde 2017.

De todas formas, subrayó que por el momento no se ha tomado una decisión al respecto.

“Estamos considerando incrementar más nuestra presencia, también en el sudeste de la Alianza, y también estamos considerando tener grupos de combate no solo en la región báltica y Polonia, sino también en el sudeste de la Alianza, pero no se ha tomado una decisión. Evaluaremos y tomaremos la decisión cuando sea el momento adecuado”, declaró Stoltenberg en una rueda de prensa.

Estados Unidos y los países de la UE acusan a Rusia de amenazar con una acción militar de gran escala a Ucrania, ante la acumulación una enorme capacidad militar a lo largo de la frontera común. Sin embargo, Rusia niega que tenga intención de invadir territorio ucraniano.

Este lunes, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, formuló un llamado a la UE a “permanecer unida” y añadió que “Ucrania no cederá a las provocaciones”.

Los diplomáticos europeos han multiplicado esfuerzos en la última semana para definir las “sanciones masivas” prometidas contra Rusia.

(Con información de AFP y EFE)

