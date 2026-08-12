Médico y exvoluntario de la Cruz Roja Colombiana explicó porque no se necesitan equipos internacionales de rescate: " Me van a dar duro por lo que voy a decir"

Terremoto en Colombia de 7.4, 10 de agosto de 2026 - crédito Ejército Nacional

Guardar

Colombia no necesita sumar más brigadas de búsqueda tras el terremoto de 7,4 del 10 de agosto porque, según el médico de atención prehospitalaria y exvoluntario de la Cruz Roja Colombiana identificado en X como @SoyDrGarcia, el problema no es la falta de rescatistas sino la coordinación, la certificación y la capacidad de actuar dentro de las primeras 72 horas, el tramo en el que se define la mayor parte de los rescates con vida.

El usuario sostuvo que el país ya dispone de 23 equipos Usar y cerca de 1.000 rescatistas, de los cuales 170 integran el grupo de élite Usar COL-1, al que describió como un equipo con acreditación internacional. Añadió que esa estructura convierte a Colombia en uno de los cuatro países del continente americano y el único de la región con un equipo de búsqueda y rescate certificado por la ONU.

PUBLICIDAD

En su publicación, difundida después del sismo que dejó “varias ciudades con un panorama devastador”, también afirmó que existen 18.000 voluntarios activos de la Cruz Roja y unos 45.000 de la Defensa Civil en todo el país, además de cuerpos de bomberos y personal del Ejército. Según su cálculo, solo entre voluntarios y socorristas hay alrededor de 65.000 personas disponibles, aunque aclaró que no todas se activan al mismo tiempo.

Colombia no necesita sumar más brigadas de búsqueda tras el terremoto de 7,4 del 10 de agosto porque, según el médico de atención prehospitalaria y exvoluntario de la Cruz Roja Colombiana identificado en X como @SoyDrGarcia, el problema no es la falta de rescatistas sino la coordinación - crédito @SoyDrGarcia/X

El planteo central de @SoyDrGarcia fue que la discusión no debería girar sobre cuántos equipos más pueden llegar, sino sobre qué tan preparados están los ya existentes y en qué momento entran a operar. “Me van a dar duro por lo que voy a decir pero como exvoluntario de Cruz Roja Colombiana y médico de atención prehospitalaria explico el porqué Colombia en este momento no necesita más equipos de rescate de los que ya hay”, escribió.

PUBLICIDAD

Las primeras 72 horas concentran la posibilidad de hallar sobrevivientes. El exvoluntario situó el punto crítico en la ventana inmediata al desastre. “Después de una tragedia las 72 horas posterior al evento son primordiales”, señaló al explicar que la mayoría de las personas rescatadas con vida suelen ser encontradas por equipos locales y por redes espontáneas de apoyo integradas por familiares, amigos y vecinos.

Sobre esa base, sostuvo que el arribo de brigadas extranjeras suele producirse cuando ese período ya pasó. También afirmó que “los equipos internacionales generalmente llegan luego de estas 72 horas y no hay evidencia que respalde que a más grupos de rescate hayan en una zona más posibilidades haya de encontrar más sobrevivientes”.

PUBLICIDAD

Varias personas retiran escombros en el lugar donde se ha derrumbado un edificio tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 11 de agosto de 2026 - crédito Sergio Acero/Reuters

Ese razonamiento respondió de forma directa a la demanda de enviar más personal a las zonas afectadas por el sismo. La idea que expuso fue que ampliar la cantidad de equipos no garantiza por sí mismo un mejor resultado si la respuesta local ya está desplegada y si el momento decisivo para el rescate empieza a cerrarse.

El usuario describió una estructura nacional amplia para emergencias urbanas de búsqueda y rescate. En esa enumeración incluyó los 23 equipos USAR, el contingente de 1.000 rescatistas, el núcleo de 170 especialistas del USAR COL-1 y la red de decenas de miles de voluntarios de la Cruz Roja y la Defensa Civil.

PUBLICIDAD

Con esos datos, defendió que Colombia cuenta con capacidad humana suficiente para afrontar una catástrofe de gran escala sin que la respuesta dependa de sumar más brigadas de manera automática. Su argumento no fue que todos esos efectivos estén movilizados, sino que el país puede disponer de ellos si la situación lo requiere.

Los equipos de rescate trabajan en el lugar donde se derrumbó un edificio a causa de un terremoto, en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026 - crédito Juan David Duque/Reuters

La objeción más concreta de @SoyDrGarcia apuntó a la logística en el terreno. “Porque al haber muchos grupos de rescate no se genera una buena coordinación entre equipos, se descuidan zonas”, escribió al advertir que la superposición de actores puede dejar sectores sin cobertura aun cuando haya más personal sobre el área del desastre. Según explicó, en una zona con falta de alimentos también se vuelve un inconveniente abastecer a los rescatistas adicionales, además de atender a los pobladores y supervivientes.

PUBLICIDAD

El último punto de su hilo estuvo dedicado a la formación técnica de las brigadas. “No todos los equipos de rescate enviados están bien certificados para la labor y esto es fundamental”, afirmó. Sostuvo que un equipo certificado “sabe en dónde y cómo actuar”, porque reduce la improvisación y baja el riesgo operativo. En su planteo, la discusión sobre la respuesta al terremoto quedó así desplazada desde la cantidad de grupos disponibles hacia la calidad de su entrenamiento y su integración dentro de una estructura ya existente.