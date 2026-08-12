Gobierno nacional anunció que le han recibido ofertas de ayuda internacional por US$1.300 millones tras el terremoto en Colombia: en qué consiste

El funcionario indicó que varios gobiernos ofrecieron asistencia directa con insumos, apoyo económico y el envío de personal especializado, mientras continúan la búsqueda y la remoción de escombros en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó - crédito @ViceColombia/X

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Colombia recibió ofertas de cooperación, US$1.300 millones, terremoto y apoyo internacional tras el sismo de 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto, una asistencia que el Gobierno prevé usar en la atención de damnificados, las labores de rescate y la reconstrucción en las zonas más afectadas.

El vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó que, además de los recursos multilaterales, más de 12 países anunciaron el envío de ayuda humanitaria, equipos de rescate y personal especializado.

Entre las ciudades más golpeadas mencionadas en el texto oficial figuran Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, donde continúan las tareas de búsqueda y remoción de escombros.

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El funcionario también precisó que Estados Unidos manifestó su intención de aportar entre US$15 millones y US$16 millones para la fase inicial de respuesta a la catástrofe.

El Gobierno prevé usar la cooperación internacional en la atención de damnificados, las labores de rescate y la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo - crédito @jrestrp/X

“En medio de la tragedia que estamos viviendo en el país, es importante decir que la comunidad internacional se ha pronunciado y muy positivamente con Colombia. El canciller de la República viene liderando esta tarea. Puedo hoy decirles que ya recibimos de organismos multilaterales propuestas de 1.3 billones de dólares de cooperación de distinto tipo en medio de esta tragedia”, dijo el vicepresidente por medio de un video publicado en las redes sociales de la Vicepresidencia.

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Así sería distribuida la ayuda internacional

La cooperación para Colombia combina créditos de emergencia, donaciones directas y asistencia técnica para atender el terremoto - crédito Santiago Álvarez/Colprensa/dpa/Europa Press

La bolsa combina créditos de emergencia, asistencia técnica y aportes no reembolsables para atender la fase crítica y la recuperación en los departamentos afectados.

Ese paquete incluye mecanismos de distinta naturaleza: líneas contingentes de financiamiento rápido, donaciones directas para ayuda humanitaria y recursos técnicos para evaluar daños, habilitar refugios y sostener operaciones de rescate.

La cifra corresponde a una bolsa global gestionada después del sismo y no a una única transferencia, según explicó el vicepresidente.

El Grupo BID activó líneas de financiamiento rápido de hasta USD 300 millones para responder al terremoto en Colombia - crédito Carlos Jasso/Reuters

Así mismo, entre los instrumentos activados figuran líneas de emergencia como las del Grupo BID, con hasta USD 300 millones en financiamiento rápido para enfrentar los momentos posteriores al desastre. También se suman fondos humanitarios de organismos multilaterales que no constituyen deuda y se concentran en evaluaciones técnicas, refugios y asistencia inmediata.

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El Banco Mundial destinó USD 200.000 en una donación no reembolsable para apoyar la evaluación de los daños causados por el terremoto. A su vez, CAF anunció una contribución de USD 500.000 para atender necesidades humanitarias derivadas del sismo.

La ayuda se orientará a la instalación de alojamientos temporales, la provisión de alimentos, la protección de las comunidades afectadas y el despliegue de capacidades logísticas y de rescate. También financiará la revisión de infraestructura dañada en las zonas golpeadas por el movimiento telúrico.

La llegada de asistencia internacional se produce después de un período de incertidumbre por la falta de claridad sobre la solicitud formal del país. Naciones Unidas había señalado que no había recibido un pedido oficial de Colombia.

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La Cancillería informó en su cuenta de X que, después del sismo, hizo un llamado a la comunidad internacional para solicitar apoyo en la atención de la emergencia y contrarrestar los puntos con mayor afectación.

La Cancillería de Colombia pidió apoyo internacional y creó un puesto de mando para coordinar las ofertas de gobiernos y organismos multilaterales - crédito @CancilleriaCol/X

El ministerio también instaló, por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, un puesto de mando de cooperación internacional liderado por el ministro de Relaciones Exteriores Omar Bula para coordinar las ofertas de gobiernos y organismos multilaterales.

Así mismo, Estados Unidos anunció el despliegue en Colombia de un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres y una ayuda de USD 15,5 millones destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluación de daños.

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Ecuador pondrá a disposición 47 rescatistas, perros especializados y equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito. El Salvador enviará dos aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria, mientras Perú anunció un avión con 12,5 toneladas de suministros y el desplazamiento de 62 rescatistas.

El vicepresidente además indicó que varios gobiernos de distintos continentes ofrecieron asistencia directa en el territorio nacional mediante ayuda en especie, apoyo económico y envío de equipos especializados.

“Países del mundo se han pronunciado; es así como, por ejemplo, Suecia, Turquía, los Estados Unidos, El Salvador, Japón, México, Ecuador, Brasil, Suiza, Suecia, entre otros, han señalado su disposición a apoyarnos en equipos internacionales de apoyo para manejar la tragedia, pero también en ayuda humanitaria, en ayuda en dinero y en ayuda en especie”, afirmó Restrepo.

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El bloque de cooperación internacional llega mientras el Gobierno mantiene activada la respuesta nacional por el terremoto. El texto también señala que el canciller de la República lidera las gestiones con gobiernos y organismos internacionales para coordinar los apoyos que llegarán al país durante la emergencia.