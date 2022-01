Se hizo pasar por Nicolas Cage y le robó 13 mil dólares a una mujer en Facebook

El actor estadounidense Nicolas Cage. EFE/Quique García/Archivo

Un estafador se hizo pasar por el actor Nicolas Cage para engañar a una mujer por Facebook y no solo hacerle creer que estaba hablando con el verdadero famoso, sino que tenían una relación amorosa, todo para robarle 10 mil libras esterlinas, unos 13.656 dólares.

De acuerdo con la organización benéfica Victim Support, el estafador le dijo a la víctima que pensaba estar hablando con Cage, que planeaba visitar el Reino Unido mientras la instaba a mantener su relación “en secreto”. Además le aseguró que necesitaba el dinero por “motivos fiscales”.

La mujer engañada alrededor de 13 mil dólares al estafador.

Lisa Mills, gerente sénior de fraudes en la organización benéfica, le dijo a Sky News que la víctima era vulnerable y que “no podía permitirse perder” el dinero.

No se cree que la policía haya atrapado al estafador haciéndose pasar por Cage todavía.

Los hechos se dan a conocer después de que fueran informados casi 9.000 casos del llamado “fraude romántico” en el Reino Unido el año pasado, un aumento del 27 por ciento desde 2020, según muestran las cifras de la policía.

Pero se teme que el número real sea mucho mayor, ya que muchas víctimas se sienten avergonzadas de hablar.

Mills también habló de otra persona que fue engañada por un estafador que pretendía ser la estrella de Prison Break, Wentworth Miller.

“Creo que es difícil transmitirlo a la sociedad en general: la gente simplemente se burla y piensa ‘No me dejaría engañar por eso’”, le dijo a Sky News.

“Es real, está pasando y tenemos que apoyar a las personas que han pasado por eso. Desafortunadamente, es más común de lo que la gente piensa”, agregó la defensora de los derechos humanos.

Advirtió a las víctimas potenciales que los estafadores que se hacen pasar por celebridades miran a través de sus seguidores para apuntar a sus fanáticos.

La mujer creía tener una relación amorosa con el famoso actor. REUTERS/Mario Anzuoni

“Ahora que los sitios web y las aplicaciones de citas están haciendo todo lo posible para proteger a sus usuarios, los estafadores tienen que buscar medios alternativos. Pueden pasar por Facebook o Instagram, enviando solicitudes aleatorias con la esperanza de que la gente responda y puedan comenzar a atraer víctimas a su web”, explicó.

Otro caso reciente de “estafa romántica” en Reino Unido tuvo como víctima a una madre de 50 años, llamada Claire Spencer, que fue estafada por 500 libras (más de 800 dólares) por alguien que la sumió en una deuda durante meses.

El estafador usó el nombre falso de Jack Miller, le dijo que tenía 45 años e inventó una triste historia desgarradora sobre ser el padre soltero de un niño de 12 años llamado Henry, quien tenía a su cargo después de que su esposa muriera de cáncer.

Las estafas virtuales se han disparado en Reino Unido con 9 mil casos reportados en 2021. Fotografía de archivo. EFE/ Oskar Burgos

Ellos entablaron una “relación romántica” que el estafador usó para manipular a su víctima y hacerla que le enviara dinero. Supuestamente Jack, que era “constructor de hoteles” estaba varado en Camboya y no podía pagar la comida porque perdió su billetera.

“Cuando me di cuenta de que era una estafa romántica , quise vomitar y me sentí humillada. Quería llorar pero físicamente no podía, me sentía violada y avergonzada. Me tomó unas cinco semanas volver a sonreír”, le dijo Claire a The Sun.

