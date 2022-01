Por los cierres de las escuela durante la pandemia, aumentó drásticamente la cantidad de niñas embarazadas en el sur de África

Virginia Mavhunga abandonó la escuela después de quedar embarazada (Foto AP/Tsvangirayi Mukwazhi)

Dentro de una casa de dos habitaciones escasamente amueblada en la zona rural de Zimbabue, un bebé de 3 meses llora. Su madre, Virginia Mavhunga, pasa sus días haciendo viajes al pozo con un balde en la cabeza, vendiendo frutas y verduras al costado del camino, cocinando, limpiando, lavando ropa; tiene demasiado en sus manos para ofrecerle a su hijo, Tawananyasha. mucho consuelo.

“Esa es mi vida ahora, todos los días”, dijo la nueva madre.

Entre las tareas de su estricta rutina, Virginia prepara a sus cuatro hermanos menores para la escuela y los ayuda con la tarea cuando regresan. Son estas tareas las que afectan más a Virginia, porque, a los 13 años, ella también preferiría estar en la escuela.

Virginia es parte de un fuerte aumento en los embarazos entre niñas y adolescentes reportados en Zimbabue y otros países del sur de África durante la pandemia . Zimbabue ha luchado durante mucho tiempo con este tipo de embarazos y matrimonios infantiles. Antes de que llegara el COVID-19, una de cada tres niñas en el país se casaba antes de los 18 años, muchas de ellas con embarazos no planeados, debido a la escasa aplicación de las leyes, la pobreza generalizada y las prácticas culturales y religiosas.

Virginia Mavhunga fue madre a los 13 años (Foto AP/Tsvangirayi Mukwazhi)

La propagación del coronavirus intensificó la situación. El país de 15 millones de habitantes impuso un confinamiento estricto en marzo de 2020, cerró las escuelas durante seis meses y las reabrió solo de forma intermitente. Las niñas en particular quedaron ociosas y sin acceso a anticonceptivos y clínicas; los problemas de las familias empobrecidas empeoraron.

Muchas niñas se convirtieron en víctimas de abuso sexual o consideraron el matrimonio y el embarazo como una forma de salir de la pobreza, dijeron activistas y funcionarios. Antes de la pandemia, muchas de esas niñas estaban “relegadas como una causa perdida”, dijo Taungana Ndoro, funcionaria de educación en Zimbabue .

Pero ante el aumento de los números, el gobierno en agosto de 2020 cambió una ley que había prohibido durante mucho tiempo a las estudiantes embarazadas en las escuelas. Los activistas y las autoridades aclamaron la medida como un paso significativo en la nación en desarrollo, pero hasta ahora la nueva política ha fracasado en gran medida. La mayoría de las niñas no han regresado a la escuela, y las autoridades y las familias citan dificultades económicas, normas culturales profundamente arraigadas y estigma y acoso escolar.

Virginia trató de regresar a la escuela mientras estaba embarazada bajo el cambio de política. Los funcionarios la alentaron a ella y a sus padres. Pero ella era el blanco de las bromas y el tema de los chismes en una comunidad que no estaba acostumbrada a ver a una niña embarazada en uniforme escolar.

Virginia Mavhunga cargando agua (Foto AP/Tsvangirayi Mukwazhi)

“La gente se reía de mí. Algunos me señalaban y preguntaban en tono de burla: ‘¿Qué pasa con esa barriga?’”, dijo, mirando una foto de sí misma con el uniforme morado. Desde entonces, la vendió por $2 para pagar ropa para el bebé y otras necesidades.

Virginia dijo que esperaba que el hombre mayor que la dejó embarazada se casara con ella. A pesar de las promesas iniciales, finalmente negó la paternidad, dijo. Ella y su familia no dieron seguimiento a un caso de violación de menores con la policía, a pesar de que la ley de Zimbabue establece la edad de consentimiento a los 16 años.

Según la ley, las personas condenadas por tener relaciones sexuales o “un acto indecente” con cualquier persona menor de 16 años pueden recibir una multa o hasta 10 años de cárcel. Pero la mayoría de los incidentes nunca llegan tan lejos. Las familias y los funcionarios han tratado durante mucho tiempo de “barrer los casos bajo la alfombra o... obligar a los menores a casarse”, dijo el portavoz policial Paul Nyathi.

Las familias a menudo tratan de negociar con el delincuente, presionándolo para que se case con la niña y le dé ganado o dinero a su familia, dijo Nyathi. Luego acuerdan no denunciar el caso a la policía, en última instancia, “ayudando en el abuso de la niña”, dijo.

La policía dijo que no podía proporcionar datos relacionados con casos procesados o denunciados. Nyathi dijo que un conteo estaría listo para fines de enero, pero es probable que cualquier cifra sea un recuento insuficiente.

Virginia Mavhunga se ve obligada a trabajar (Foto AP/Tsvangirayi Mukwazhi)

Zimbabue tiene cifras sobre embarazos en niñas que abandonan la escuela, y aunque muestran un aumento alarmante, los funcionarios dicen que probablemente también reflejen un recuento insuficiente, ya que muchas niñas simplemente se van sin dar una razón. En 2018, alrededor de 3000 niñas abandonaron la escuela en todo el país debido a embarazos. En 2019, ese número se mantuvo relativamente estable. En 2020, el número aumentó: 4.770 estudiantes embarazadas abandonaron la escuela. Y en 2021 se disparó: unas 5000 estudiantes quedaron embarazadas solo en los dos primeros meses del año, según la ministra de Asuntos de la Mujer, Sithembiso Nyoni.

En África, Zimbabue no está solo: durante la pandemia, Botswana, Namibia, Lesotho, Malawi, Madagascar, Sudáfrica y Zambia “registraron un fuerte aumento en los casos de violencia sexual y de género, lo que ha contribuido a un aumento informado en embarazos entre niñas y adolescentes”, según un informe de Amnistía Internacional. El continente tiene una de las tasas de embarazo entre adolescentes más altas del mundo, según las Naciones Unidas, y Zimbabue y un puñado de otras naciones ahora tienen leyes o políticas para proteger la educación de las niñas durante el embarazo.

El cambio en la ley de Zimbabue dio a los trabajadores comunitarios la oportunidad de alentar a las niñas a regresar a la escuela. A través de un grupo que promueve los derechos de las niñas, Tsitsi Chitongo realizó reuniones comunitarias y tocó puertas para hablar con familias en áreas rurales remotas.

Tanaka Rwizi, a la derecha, una madre adolescente embarazada de 16 años (Foto AP/Tsvangirayi Mukwazhi)

Pero la falta de entusiasmo de las familias la sacudió. Para noviembre, su grupo había persuadido a solo un niño para que regresara a la escuela en Murehwa, un municipio rural pobre de pequeños agricultores en su mayoría que se enfrentan a las consecuencias de la sequía, a unos 80 kilómetros (50 millas) de la capital, Harare.

Esa niña solo duró una semana en la escuela, dijo Chitongo. Ella ve resistencia por parte de los padres, los líderes comunitarios y los maestros, además de las propias niñas.

“La mayoría de los padres todavía están inmersos en la forma antigua de hacer las cosas”, dijo. “Prefieren casar a la niña, aunque sea menor de 18 años. Nos dicen: ‘Yo ya estoy luchando para cuidar a mi familia; no puedo permitirme una boca extra cuando la niña dé a luz. Así que los niños están siendo ahuyentados de casa”.

Algunas escuelas también desalientan el regreso de las niñas, a pesar del cambio reciente, dijo Chitongo. “A veces los directores nos dicen que no entienden muy bien cómo funciona la política y se niegan a admitir a los niños”, dijo. “Se quejan de que las niñas embarazadas no están enfocadas. Algunos simplemente nos dicen que la escuela está llena”.

Un instructor enseña durante una sesión de capacitación realizada por la asociación Médicos Sin Fronteras (MSF) para impartir "habilidades para la vida" (Foto AP/Tsvangirayi Mukwazhi)

A menudo, las niñas no saben que tienen derecho a permanecer en la escuela. Luego se ven obligadas a buscar trabajo, con frecuencia como empleadas domésticas, para mantener a sus hijos, dijo Chitongo. O van a los hombres que las fecundaron.

Para Tanaka Rwizi, de 16 años, el patio trasero de una clínica dirigida por Médicos Sin Fronteras en el municipio de Mbare, asolado por la pobreza, ha ocupado el lugar de la escuela. Allí, un club para madres adolescentes ofrece cursos intensivos sobre habilidades para la vida y formas en que pueden ganarse la vida, como hacer manicura y hacer jabón para la venta.

Tanaka abandonó la escuela después de quedar embarazada a principios del año pasado. Vive con su tío desempleado en una habitación individual dividida por una cortina. Todos los jueves se reúne con otras niñas para el programa de la clínica. Comenzó en 2019 para un puñado de participantes, pero la demanda creció durante la pandemia, dijo Grace Mavhezha, de Médicos Sin Fronteras. Más de 300 niñas han venido al programa desde que llegó el COVID-19.

La mayoría de las niñas optan por el programa en lugar de la escuela formal porque necesitan una habilidad que pueda ayudarlas a “ganar algo de dinero rápidamente”, dijo Mavhezha. “Hay mucha pobreza; tienen que valerse por sus hijos”.

Muchos también pusieron su mirada en el matrimonio para sobrevivir. Tanaka dijo que el hombre de 20 años que la embarazó prometió casarse con ella tan pronto como cumpliera 18 años, el más joven permitido por la ley de Zimbabue.

Una madre adolescente observa una sesión de capacitación realizada por la asociación Médicos Sin Fronteras (MSF) (Foto AP/Tsvangirayi Mukwazhi)

“No puedo esperar tanto”, dijo Tanaka. Planeaba ir con él inmediatamente después de dar a luz.

La clínica también ofrece anticonceptivos. Pero las restricciones de viaje excluyen a muchos jóvenes de tales instalaciones, cortando el acceso no solo a los anticonceptivos sino también a la consejería. Los trabajadores de la clínica dicen que muchos jóvenes necesitan esos servicios debido a los padres conservadores que equiparan los anticonceptivos con la prostitución. Las propuestas para suministrar anticonceptivos en las escuelas han sido recibidas con indignación en este país conservador y profundamente religioso.

“A las niñas se les prohíbe tomar anticonceptivos debido a los mitos tradicionales que tienen nuestros padres, que las niñas no pueden tener relaciones sexuales hasta que tengan 20 años o estén casadas”, dijo Yvette Kanenungo, una voluntaria de la clínica de 20 años. “La verdad es que las niñas ya están teniendo relaciones sexuales, pero no pueden tomar anticonceptivos libremente por el decreto de no tener relaciones sexuales antes del matrimonio en casa”.

Para Virginia, las restricciones de viaje significaron que estaba atrapada en su casa en Murehwa después de visitar a sus padres en la escuela de su ciudad el año pasado. En cambio, se matriculó en una escuela local, pero pasó poco tiempo allí debido a los cierres intermitentes.

Al principio, los padres de Virginia, que intentan mantener a la familia seleccionando artículos del mercado para la venta y preparando su tierra dañada por la sequía para volver a crecer, querían iniciar un caso de violación de menores contra el hombre mayor que la embarazó. Pero se dieron por vencidos cuando lo liberaron bajo fianza y dijeron que ahora esperan que cuide al bebé.

Virginia Mavhunga juega con su hijo en su casa rural en Murehwa (Foto AP/Tsvangirayi Mukwazhi)

El padre de Virginia ignoró los consejos de los vecinos para que su hija se fuera de casa. Su madre quería protegerla, y eso incluía mantenerla alejada de la escuela y del acoso.

Sin embargo, Virginia promete volver a la escuela algún día. Extraña sus clases, sus compañeros. Quiere graduarse y ser aceptada en una universidad, para poder obtener un título y devolver la fe de sus padres en ella construyéndoles una casa más grande.

“Prefiero volver a la escuela que casarme”, dijo. “No tengo miedo de volver a la escuela una vez que mi hijo sea mayor. Puede que ahora se rían de mí, pero dedico todo mi tiempo libre y los fines de semana a leer y ponerme al día”.

“Este no es el final del camino, solo un descanso forzado”.

(Con información de AP)

