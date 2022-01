Corea del Norte confirmó que no asistirá a los Juegos Olímpicos en Beijing debido a la pandemia

El ente de control cuestionó la cartera pendiente en Bolívar y señaló que la Agencia Nacional de Tierras no cuenta con suficientes herramientas para recuperar dichos recursos

La oposición de Nicaragua convocó a una protesta mundial contra el régimen de Daniel Ortega

Varias organizaciones civiles invitaron a la disidencia del país a a quedarse en sus viviendas el próximo 10 de enero, día de la investidura del dictador, bajo el lema “me quedo en casa, no me dejaste votar, no te dejo gobernar”