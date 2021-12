La primera ministra de Finlandia se disculpó por salir de fiesta luego de estar en contacto con un caso de COVID-19 positivo

La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, ofrece una rueda de prensa frente al edificio del Parlamento finlandés en Helsinki, Finlandia, el 8 de diciembre de 2021. Markku Ulander/Lehtikuva/via REUTERS

La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, tuvo que salir a disculparse luego de que se publicaran unas fotografías en las que se la ve bailando en un club nocturno la noche después de haber estado con un ministro que dio positivo por coronavirus . Marin cuenta que se encontraba en un restaurante cuando recibió una llamada de su secretario de Estado en la que fue informada acerca del resultado positivo de su ministro de asuntos exteriores, con quien se había reunido el día anterior.

Segun su propia explicacion, la líder del país nórdico decidió seguir adelante con sus planes de la noche debido a que la ley finlandesa solo impone una cuarentena obligatoria a aquellos ciudadanos que hayan tenido un contacto estrecho con un caso positivo y aún no cuenten con el esquema de vacunación completo. Ella, al estar vacunada con las dos dosis hace varios meses, se encuentra exenta de dicha normativa. Además, cuenta en una publicación en Facebook que quien llamó para avisarle explícitamente le dijo que “los ministros no serían puestos en cuarentena porque todos han sido vacunados dos veces”.

Sin embargo, luego de recibir la llamada de su secretario de Estado, recibió dos mensajes de su oficina que le recomendaban que se aislara . Pero leyó estos mensajes al día siguiente debido a que, según cuenta, había dejado su celular oficial en su casa. “Hice mal. Debería haber considerado la situación con más cuidado”, declaró Marin en una entrevista televisiva a la cadena finlandesa Yle ayer por la noche. “Debería haber utilizado un mejor criterio el sábado por la noche. Siento mucho no haber entendido cómo hacer esto”, agregó. Luego de leer los mensajes el domingo a la mañana, fue hacerse un test que le dio negativo; y desde entonces se ha hecho uno mas que tambien dio negativo.

Marin, de 36 años, se convirtió en 2019 en la mujer más joven del mundo al frente de un gobierno luego de hacerse con el cargo de Primera Ministra estando a la cabeza de una coalición de partidos de centro izquierda.

Al igual que la Primera Ministra, otros dos funcionarios de su gobierno decidieron no aislarse luego de que se confirmara el contacto estrecho con el ministro de asuntos exteriores. El ministro de asuntos económicos Mika Lintila acudió a un partido de floorball entre Finlandia y Letonia el domingo a pesar de haber sido aconsejado a que evite el contacto con otros. Por su parte, el ministro de defensa Antti Kaikkonen fue a una cena el sábado por la noche, obviando también las recomendaciones de aislamiento. A la misma cena estaban invitados la ministra de finanzas, Annika Saarikko, y el ministro de ciencia y cultura Antti Kurvinen, quienes cancelaron su asistencia para evitar el contacto con terceros.

Finlandia ha sido de los países que menos se vio afectado por la crisis del Covid-19. Con una población de 5,5 millones de personas, hay registrados 196 mil casos y solo 1384 muertes. Estos números lo sitúan como el tercer país de Europa con menos muertes per cápita -sólo superado por Islandia y Noruega. No obstante, en los últimos meses los casos positivos registrados han ido en aumento, habiendo sido 3000 los casos confirmados el dia que Marin fue vista en el local nocturno. Aunque este número no parece alarmante, puede serlo si se lo compara con los 65 nuevos casos que se registraron en junio el dia que menos casos hubo. De todas formas, la tasa de letalidad continúa siendo comparativamente baja gracias a que más del 73% de la población cuenta con ambas dosis de alguna vacuna.

