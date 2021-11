Miles de refugiados se encuentran atrapados en una disputa fronteriza letal entre Polonia y Bielorrusia

“Haré lo mejor que pueda”: Pablo Gómez, nuevo titular de la UIF, aseguró que persiste la corrupción en México

El ex diputado y ex líder partidista señaló que no confía en hacer una buena gestión al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, desde la cual buscará eliminar las estructuras de corrupción que han afectado al país durante su historia