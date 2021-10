Mató a un mendigo con una cobra y lo hizo pasar por su cadáver para cobrar un seguro de vida de USD 5 millones

Prabhakar Bhimaji Waghchaure y sus cómplices.

Un hombre de 54 años en la India fingió su propia muerte para cobrar su seguro de vida por 5 millones de dólares, usando una cobra cobra como “arma homicida” para matar a un mendigo que luego presentó como si fuera su propio cadáver.

Sin embargo, la trama se deshizo cuando la aseguradora envió a un investigador para hacer averiguaciones y, durante la última semana, la policía arrestó al acusado y a cuatro de sus cómplices.

Prabhakar Bhimaji Waghchaure había estado viviendo en los Estados Unidos durante 20 años y, después de regresar a la India en enero, comenzó a vivir en la aldea de Rajur en el distrito de Ahmednagar, donde ocurrieron los hechos.

El 22 de abril, los funcionarios de la comisaría de Rajur en Ahmednagar recibieron un informe del hospital del gobierno local sobre la muerte de Waghchaure.

Cuando un agente de policía fue al hospital, un hombre que se identificó como el sobrino de Waghchaure, Praveen, identificó el cuerpo de su tío. Otra persona, identificada como Harshad Lahamge, residente de Rajur, también identificó el cuerpo como el de Waghchaure.

Luego de recibir el informe médico preliminar, que indicaba que la causa de la muerte fue una mordedura de serpiente, el cuerpo fue entregado al sobrino para que realizara los últimos ritos.

Pero el macabro plan comenzó a derrumbarse cuando la firma de seguros que investigaba el reclamo de la póliza de vida de Waghchaure llamó a las autoridades de la ciudad india en busca de información sobre su muerte.

Como parte de la investigación, la policía visitó inicialmente la casa de Waghchaure en Rajur. Una vecina dijo que no había oído hablar de ningún incidente de mordedura de serpiente, pero que había visto llegar una ambulancia a la casa en el momento del presunto incidente. Cuando la policía se puso en contacto con Lahamge una de las personas que identificó el cuerpo, este afirmó que Praveen, el supuesto sobrino, había muerto a causa de Covid.

Como la policía no pudo rastrear a ningún familiar del fallecido, comenzaron a mirar los registros de llamadas de Waghchaure, que revelaron que no solo estaba vivo, sino que se había hecho pasar por Praveen en el hospital. Poco después, Waghchaure fue detenido.

El acusado usó una cobra como un arma homicida para deshacerse de un indigente que hizo pasar por sí mismo y cobrar su seguro de vida.

El intrincado plan consistió entonces en buscar a un indigente de apariencia similar a la de Waghchaure y asesinarlo usando una cobra venenosa que obtuvieron de un encantador de serpientes. Luego, el propio Waghchaure se inventó un sobrino ficticio y se presentó con este personaje a las autoridades para identificar fraudulentamente al indigente como su propio cadáver.

No era la primera vez que trataba algo similar, y por eso la compañía de seguros decidió investigar la extraña muerte. En 2017 Waghchauren había tratado de reclamar el seguro de vida de su esposa, diciendo que estaba muerta cuando no lo estaba. En esa ocasión, sin embargo, no llegó a matar a nadie para cobrar el seguro.

La policía ahora ha identificado al fallecido como Navnath Yashwant Aanap, de 50 años, que vivía en la misma zona.

La investigación policial ha revelado que días antes de que escenificaron la muerte, Waghchaure comenzó a vivir en una nueva residencia en el distrito. Dos de sus parientes, Sandeep Talekar y Prashant Chaudhary, encontraron a Aanap y Lahamge, quienes fueron los que consiguieron la cobra.

El 22 de abril, el acusado llevó a Aanap a la fuerza a un lugar apartado donde un manipulador de serpientes identificado como Harish Kulal indujo a la cobra a morder a Aanap en el dedo del pie.

Después de su muerte, el cuerpo de Aanap fue llevado a la residencia de Waghchaure, donde llamaron a una ambulancia.

Más tarde, Waghchaure, haciéndose pasar por Praveen, identificó el cuerpo en el hospital, y los últimos ritos se realizaron solo con los sospechosos en caso de estar presentes. Días después, después de recibir el certificado de defunción, Waghchaure hizo el cobro a la firma con sede en Estados Unidos para las reclamaciones de seguros de vida en nombre de su familia, dijeron las autoridades.

De acuerdo con las autoridades Waghchaure había prometido 35 rupias lakh a los demás sospechosos cuando cobrara el seguro de 5 millones de dólares. Esto es unos 50 mil dólares para cada uno.

SEGUIR LEYENDO