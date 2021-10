El último judío de Kabul viajará a Israel

Zebulon Simentov, el último judío que se sabe vivía en Afganistán, en su casa de Kabul el 29 de agosto de 2009. Simentov se fue del país en octubre de 2021, después de que el Talibán tomó el poder. (AP Foto/David Goldman, File)

El hombre conocido como el último judío de Kabul pronto podría dirigirse a Israel, después de aceptar concederle a su ex esposa un divorcio religioso en una llamada de Zoom, una condición previa para la entrada sin problemas a Tierra Santa.

Zebulon Simentov, quien huyó de Afganistán el mes pasado después de la toma de poder de los talibanes, aterrizó el domingo en Turquía en lo que sus rescatistas dicen que es una última parada antes de viajar a Israel, quizás tan pronto como esta semana.

Culmina una odisea de una semana que incluyó una fuga de su tierra natal, así como un procedimiento de divorcio por videoconferencia destinado a garantizar que no tenga problemas con las autoridades israelíes.

Según la ley religiosa judía, un marido debe aceptar conceder el divorcio a su esposa, algo que se había negado a hacer durante muchos años. Frente a la perspectiva de una acción legal en Israel, donde vive su ex esposa, Simentov, después de resistir durante años, finalmente aceptó el divorcio el mes pasado en una llamada especial de Zoom supervisada por las autoridades rabínicas australianas.

Associated Press vio parte del procedimiento. Durante la discusión a veces caótica, realizada a través de un intérprete que luchó por explicar el procedimiento, Simentov acepta firmar un documento de divorcio conocido como “obtener” después de recibir garantías de que no enfrentará problemas en Israel.

El rabino Moshe Margaretten, cuyo grupo sin fines de lucro Tzedek Association financió el viaje, dijo que Simentov había pasado las últimas semanas viviendo tranquilamente en Pakistán, un país islámico que no tiene relaciones diplomáticas con Israel.

Dijo que su grupo había considerado traer a Simentov a Estados Unidos, pero decidió que Israel era un mejor destino debido a las dificultades para tramitar una visa de entrada a Estados Unidos y porque Simentov tiene muchos parientes, incluidos cinco hermanos y dos hijas, que ya se encuentran en Israel.

“Estamos aliviados de haber tenido éxito en ayudar a Zebulon Simentov a escapar de Afganistán y ahora a la seguridad en Turquía”, dijo Margaretten, cuyo grupo ha ayudado a evacuar a varias decenas de personas de Afganistán. “La vida de Zebulon estaba en peligro en Afganistán”.

El rabino Mendy Chitrik, presidente de la Alianza de Rabinos en Estados Islámicos, saludó a Simentov en el aeropuerto de Estambul el domingo.

Dijo que tenía una cita para llevar a Simentov al consulado israelí el lunes para organizar su entrada a Israel. Según la “Ley del Retorno” de Israel, cualquier judío tiene derecho a la ciudadanía israelí.

Chitrik dijo que había estado trabajando con Margaretten y otros voluntarios durante varios meses para sacar a Simentov de Afganistán. “Estoy feliz de que este problema finalmente se resuelva”, dijo.

No está claro cuánto tiempo llevará eso. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo que no estaba al tanto de la solicitud y que Simentov también podría verse retrasado por los protocolos de coronavirus que restringen la entrada a Israel.

Simentov, que vivía en una sinagoga en ruinas en Kabul, mantenía la religión kosher y rezaba en hebreo, soportó décadas de guerra mientras la comunidad judía centenaria del país se reducía rápidamente. Pero la toma de poder de los talibanes en agosto parece haber sido la última gota.

Moti Kahana, un empresario israelí-estadounidense que dirige una empresa privada que organizó la evacuación en nombre de Margaretten, dijo a The Associated Press el mes pasado que Simentov no estaba preocupado por los talibanes porque había vivido antes bajo su gobierno. Dijo que las amenazas del grupo Estado Islámico más radical y la presión de los vecinos que fueron rescatados con él lo ayudaron a persuadirlo de que se fuera.

Los manuscritos hebreos hallados en cuevas en el norte de Afganistán indican que existía allí una próspera comunidad judía hace al menos 1.000 años. A finales del siglo XIX, Afganistán era el hogar de unos 40.000 judíos, muchos de ellos judíos persas que habían huido de la conversión forzada en el vecino Irán. El declive de la comunidad comenzó con un éxodo a Israel después de su creación en 1948.

En una entrevista con The Associated Press en 2009, Simentov dijo que las últimas familias judías se fueron después de la invasión soviética de 1979.

Durante varios años compartió el edificio de la sinagoga con el único otro judío del país, Isaak Levi, pero se despreciaron y pelearon durante el gobierno anterior de los talibanes de 1996 a 2001.

En un momento, Levi acusó a Simentov de robo y espionaje y Simentov respondió acusando a Levi de alquilar habitaciones a prostitutas, una acusación que él negó, informó The New York Times en 2002. Los talibanes arrestaron a ambos hombres y los golpearon, y confiscaron los antiguos rollos de la Torá, que desapareció después de que los talibanes fueron expulsados del poder en la invasión liderada por Estados Unidos en 2001.

Cuando su compañero de casa de 80 años murió en 2005, Simentov dijo que estaba feliz de deshacerse de él.

Los reporteros que visitaron Simentov a lo largo de los años, y pagaron los exorbitantes honorarios que cobraba por las entrevistas, encontraron a un hombre corpulento aficionado al whisky, que tenía una perdiz como mascota y miraba la televisión afgana. Observó las restricciones dietéticas judías y dirigió una tienda de kebab.

Nacido en la ciudad occidental de Herat en 1959, siempre insistió en que Afganistán era su hogar.

Los talibanes, al igual que otros grupos militantes islámicos, son hostiles a Israel, pero toleraron a la minúscula comunidad judía del país durante su reinado anterior.

