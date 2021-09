El régimen chino detuvo al presidente y al CEO de HNA, uno de los mayores grupos privados del país

El logotipo de HNA Group se ve en el edificio de HNA Plaza en Beijing, China 9 de febrero de 2018. REUTERS/Jason Lee

Los dos altos ejecutivos más importantes del HNA Group fueron detenidos por la policía china, días después de que uno de los mayores conglomerados privados del país se dividiera en cuatro negocios separados tras su reestructuración por bancarrota.

El fundador y ex presidente de HNA, Chen Feng, y el ex director general Adam Tan Xiangdong fueron arrestados por “presuntos delitos”, informó el grupo en un comunicado en su cuenta oficial de WeChat. “HNA Group y sus empresas miembros están operando de manera estable y ordenada. La reestructuración (de la empresa) de la quiebra se está llevando a cabo sin problemas y su producción y operaciones no se han visto afectadas”, comunicaron, según South China Morning Post.

El conglomerado HNA fue fundado sobre los cimientos de Hainan Airlines, la aerolínea privada más exitosa de China.

FOTO DE ARCHIVO: Un avión comercial de pasajeros Airbus de Hainan Airlines es fotografiado en Colomiers, cerca de Toulouse, Francia, el 26 de noviembre de 2018. REUTERS/Regis Duvignau

A lo largo de tres décadas, HNA pasó de ser una aerolínea regional a convertirse en una de las mayores empresas privadas de China y una de las más compradoras de activos. Gran parte del crecimiento, ayudado por los préstamos bancarios, comenzó después de 2010, cuando Chen se puso como objetivo que HNA estuviera entre las 100 empresas de la lista Fortune, clasificadas por sus activos.

En su mejor momento, los activos de HNA, estimados en 50.000 millones de dólares, abarcaban todo el mundo, desde la mayor participación en Deutsche Bank hasta una cuarta parte de Hilton Hotels and Resorts, pasando por una parcela en el antiguo aeropuerto Kai Tak de Hong Kong.

La compra de activos hizo que HNA se endeudara por un valor de 500.000 millones de yuanes (77.300 millones de dólares), según Gu Gang, presidente ejecutivo y jefe del comité de trabajo encargado de los negocios del grupo.

Chen Feng, presidente del conglomerado chino HNA Group, habla con los medios de comunicación en un evento de demostración del ARJ21-700, un avión regional de la Corporación de Aviones Comerciales de China (COMAC), en Haikou, provincia de Hainan, China 25 de diciembre de 2018. Imagen tomada el 25 de diciembre de 2018. REUTERS

Tras una reunión con 2.700 funcionarios clave del grupo que participaron en persona y de manera virtual, Gu dijo que debían reforzar su cohesión y seguir las directrices del Partido Comunista chino.

“La reestructuración de la quiebra de HNA está en sus últimas etapas”, dijo en un comunicado de la empresa, según South China Morning Post. “Cada unidad de negocio debe revisar las duras lecciones aprendidas en sus últimos 28 años de desarrollo. Debemos entender que han sido el partido y la nación los que han dado a HNA la oportunidad de renacer, y seguir las instrucciones del partido ”, informó la compañía.

En el marco de la reestructuración de HNA, el grupo se dividirá en cuatro partes, y cada unidad operará de forma independiente en los sectores de la aviación, los aeropuertos, las finanzas y el comercio.

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de HNA Group se ve en esta foto ilustrativa del 1 de junio de 2017. Foto tomada el 1 de junio de 2017. REUTERS/Thomas White

Hainan Airlines recibirá una inversión estratégica de Liaoning Fangda Group Industrial, un conglomerado con negocios en los sectores del carbón, el acero y el farmacéutico.

En cuatro meses, la empresa pagó 27.200 millones de dólares hongkoneses (3.500 millones de dólares estadounidenses) por cuatro terrenos en Kai Tak para construir pisos de lujo frente al mar.

Tras caer en dificultades financieras, se vio obligada a venderlos todos. Ganó 2.540 millones de dólares de Hong Kong en los tres primeros, pero perdió 740 millones de dólares de Hong Kong en el último.

HNA Group fue uno de los cuatro conglomerados chinos que se sometieron a escrutinio por sus adquisiciones de activos impulsadas por la deuda, junto con Anbang Group, CEFC Group y Dalian Wanda Group.

