Inquietud en China y en el resto del mundo: quiénes serán los principales afectados si quiebra el gigante inmobiliario Evergrande

Un complejo de viviendas desarrollado por Evergrande Group se muestra fuera del sitio de construcción donde los edificios residenciales están sin terminar, en Luoyang, China, el 16 de septiembre de 2021. Fotografía tomada el 16 de septiembre de 2021. REUTERS / Carlos García Rawlins

El gigante inmobiliario chino Evergrande está al borde del colapso, y los expertos advierten que las posibles consecuencias podrían tener implicaciones de gran alcance incluso fuera de las fronteras del país asiático.

“La quiebra de Evergrande sería la mayor prueba a la que se ha enfrentado el sistema financiero chino en años”, dijo Mark Williams, economista jefe para Asia de la consultora Capital Economics, según el medio estadounidense CNBC.

Tras expandirse rápidamente durante años y adquirir activos con el auge de la economía china, Evergrande se encuentra ahora abrumada por una deuda de 300.000 millones de dólares.

La empresa ha estado luchando para pagar a sus proveedores y ya alertó a sus inversores que podría no cumplir con sus deudas.

FOTO DE ARCHIVO: El centro China Evergrande en Hong Kong, China, 26 de marzo de 2018. REUTERS/Bobby Yip

El martes pasado, Evergrande informó que sus ventas inmobiliarias probablemente seguirán cayendo significativamente en septiembre, después de haber disminuido durante meses.

Las consecuencias de una posible quiebra podrían perjudicar no sólo a la economía china, sino también a otros mercados, según CNBC.

Ante el deterioro de su flujo de caja, algunos bancos en Hong Kong, como HSBC y Standard Chartered, se han negado a conceder nuevos préstamos a los compradores de dos proyectos residenciales de Evergrande no terminados, según la agencia de noticias Reuters.

Los problemas de Evergrande se intensificaron el año pasado cuando el régimen chino introdujo normas para frenar los costes de endeudamiento de los promotores. Estas medidas imponen un límite a la deuda en relación con los flujos de caja, los activos y los niveles de capital de las empresas.

Pantalla con datos de la bolsa de Hong Kong. EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

El precio de sus acciones se desplomó casi un 80% en lo que va del año, y las bolsas chinas interrumpieron repetidamente la negociación de sus bonos en las últimas semanas.

Quiénes serán los principales afectados

- Bancos

El sector bancario sería uno de los primeros en verse afectado si se producen efectos de contagio en el sector inmobiliario en general en China, afirmó Williams, de Capital Economics.

“Una quiebra bancaria desencadenada por el colapso de los principales promotores inmobiliarios es el escenario más probable que podría conducir a un aterrizaje brusco en China . Y el hecho de que los mercados financieros no estén dando señales de alarma actualmente no significa que no lo hagan”, escribió Williams la semana pasada, de acuerdo a CNBC.

- Compradores de viviendas e inversores

Las protestas de compradores de viviendas e inversores han estallado en los últimos días en algunas ciudades. El lunes pasado, un centenar de inversores se presentaron en la sede de Evergrande en Shenzhen, exigiendo la devolución de los préstamos sobre productos financieros vencidos, según Reuters.

Personas sentadas en una entrada del metro junto a la sede de Evergrande, donde exigen el reembolso de préstamos y productos financieros, mientras el personal de seguridad vigila fuera del edificio, en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 16 de septiembre de 2021. REUTERS / David Kirton

De hecho, el sentimiento de malestar ya se está extendiendo a los bonos de alto rendimiento de Asia. Los rendimientos de los bonos asiáticos offshore, dominados por las empresas inmobiliarias, se han disparado hasta una media del 13%, según TS Lombard.

Esto también significa que los inversores offshore están en el extremo perdedor, informó la empresa de investigación la semana pasada.

“Es probable que la garantía de la empresa de entregar todos los proyectos prevendidos haga que los interesados en el extranjero vean poco, o nada, de la venta final de los activos del promotor en caso de rescate” , dijo TS Lombard.

“De ahí la perspectiva de un canje desigual, en el que los intereses de los prestamistas on-shore -hogares y bancos- queden protegidos a expensas del capital y de los tenedores de bonos off-shore”, afirmó la compañía.

- Proveedores

Las implicaciones de la quiebra de Evergrande también podrían repercutir en otros sectores si no se paga a los proveedores. Según S&P Global Ratings, Evergrande podría estar “tratando de persuadir” a sus proveedores y contratistas para que acepten propiedades físicas como pago, en un intento de preservar el efectivo para el pago de los préstamos.

Un edificio residencial sin terminar se muestra a través de una puerta de obra en Evergrande Oasis, un complejo de viviendas desarrollado por Evergrande Group, en Luoyang, China, el 16 de septiembre de 2021. Fotografía tomada el 16 de septiembre de 2021. REUTERS / Carlos García Rawlins

En un informe de agosto, S&P estimó que, en los próximos 12 meses, Evergrande tendrá que liquidar más de 240.000 millones de yuanes (37.160 millones de dólares) en facturas y cuentas por pagar de contratistas, de los cuales unos 100.000 millones de yuanes vencen este año.

Un proveedor de pintura de Evergrande, Skshu Paint, que cotiza en la bolsa de Shanghái, aseguró que la empresa inmobiliaria había pagado parte de su deuda en propiedades no completadas, de acuerdo a CNBC.

La agencia internacional de calificación crediticia Fitch dijo que los bancos también pueden tener una exposición indirecta a los proveedores de Evergrande: las deudas comerciales del promotor se situaban en 667.000 millones de yuanes chinos (103 millones de dólares), según el análisis de Fitch.

