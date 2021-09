Time reveló su lista de las 100 personas más influyentes de 2021: el disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara está en el top 10

Los "Iconos" elegidos por la revista TIME

La revista TIME publicó este miércoles su lista completa de las 100 personas más influyentes de 2021.

Entre los primeros doce “Iconos” nombrados por el medio estadounidense aparecen el príncipe Harry y la duquesa Meghan Markle, la tenista japonesa Naomi Osaka, el líder opositor ruso Alexei Navalny, la cantante estadounidense Britney Spears, la abogada y activista estadounidense Sherrilyn Ifill, la superestrella de la música country estadounidense Dolly Parton, el jugador de béisbol japonés Shohei Ohtani, la escritora coreana estadounidense Cathy Park Hong, el artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, la abogada y activista iraní Nasrín Sotudé, los fundadores de la organización anti discriminación contra estadounidenses de origen asiático “Stop AAPI Hate” Cynthia Choi, Manjusha Kulkarni y Russell Jeung, y los activistas palestinos Muna El-Kurd y Mohammed El-Kurd.

Otero Alcántara es el único latinoamericano elegido entre los “iconos” más influyentes. El artista fue detenido por el régimen el 11 de julio, después de haber publicado un vídeo en el que afirmaba que iba a unirse a las masivas protestas contra la dictadura castrista. Es uno de los seis cubanos que Amnistía Internacional calificó como “preso de conciencia”.

En la imagen, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro. EFE/Yander Zamora/Archivo

“Su lucha imponente por la libertad de expresión y su postura intransigente contra la autocracia revelan el poder de la resistencia. Otero Alcántara es un símbolo y un líder dentro del movimiento San Isidro de Cuba, un influyente grupo de artistas e intelectuales que exigieron mayores libertades a medida que las protestas antigubernamentales se extendieron por todo el país este verano”, escribió el artista y disidente chino Ai Weiwei.

“Aunque desde entonces ha estado encarcelado, su vida, comportamiento y expresión en su conjunto son tan poderosos que pueden resistir la degeneración estética y ética del autoritarismo”, agrega la revista TIME.

“El arte necesita coraje, algo que él ha demostrado en repetidas ocasiones. Su estética necesita una sólida base filosófica y un fuerte sentido de la ética, que también lo ha demostrado. Es a través de estas luchas por la libertad de expresión que el arte trasciende la condición de banalidad y mediocracia”, concluye.

En total, entre los elegidos hay 10 líderes climáticos, docenas de activistas, líderes políticos y 54 mujeres; la elegida más joven fue la gimnasta Sunisa Lee, de 18 años, mientras que la persona de mayor edad en la edición de este año es el presidente estadounidense Joe Biden, de 78 años.

En la categoría “Pioneros” TIME destacó la cantante Billie Eilish y la activista mexicana Olimpia Coral Melo.

La lista de “Titanes” fue encabezada por la gimnasta estadounidense Simone Biles y el CEO de Apple, Tim Cook.

La revista nombró a los raperos Lil Nas X y Bad Bunny, así como a las actrices Kate Winslet y Scarlett Johansson entre las figuras más influyentes en las artes.

Kate Winslet en una de las siete portadas que lanzará la revista

En la categoría “Líderes”, TIME destacó a la jefa de la Organización Mundial del Comercio Ngozi Okonjo-Iweala; también aparecen el actual presidente de los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, así como su predecesor, el republicano Donald Trump. También están la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, el presidente chino Xi Jinping, y el líder del movimiento talibán Abdul Ghani Baradar y la presidenta de la Convención Constitucional chilena y defensora de los derechos mapuche Elisa Loncon.

Entre los “innovadores”, TIME destacó al fundador de Tesla y SpaceX Elon Musk, el director de Nvidia Jensen Huang y el creador de la criptomoneda Ethereum Vitalik Buterin.

TIME también lanzó sus siete portadas mundiales de la revista, que incluyen a Harry y Meghan, Simone Biles, Kate Winslet, Billie Eilish, Ngozi Okonjo-Iweala, Jensen Huang y Cathy Park Hong.

Los duques de Sussex, Britney y Simone Biles

Harry y Meghan en la portada de Time

Harry, que este miércoles celebra su 37 cumpleaños, y su esposa Meghan, que acaba de cumplir 40, fueron elegidos como las personalidades más influyentes por “ponerse en acción” y usar su poderosa plataforma para fines positivos.

“En un mundo donde todo el mundo tiene una opinión sobre la gente que no conoce, el duque y la duquesa sienten compasión por la gente que no conocen. No solo opinan. Se involucran en la lucha”, escribió el chef José André en un perfil de la pareja.

Britney Spears, quien luchó durante meses en una larga batalla por su tutela, también apareció entre los “Iconos”, y Paris Hilton escribió sobre el motivo.

“Britney encarna la alegría y comparte la luz de su hermoso corazón, la superestrella para siempre. Así que la apoyamos mientras convierte el dolor en propósito, su espíritu inquebrantable más fuerte que nunca”, escribió.

Britney Spears en foto de archivo. EFE/PAUL BUCK

La superestrella de la música country Dolly Parton, quien ayudó a financiar la vacuna COVID-19 de Moderna con una donación de 1 millón de dólares a los investigadores, también aparece en el listado. Su ahijada, la cantante y actriz Miley Cyrus, le rindió homenaje.

“Existe la teoría de que no deberías conocer a tus héroes, pero desearía que todos tuvieran la oportunidad de conocer a Dolly Parton, porque es incluso mejor que tus sueños más brillantes”, escribió Cyrus. “Puede que sea mi hada madrina, pero creo que lo es para todos los demás también. Estoy feliz de compartirla con el mundo”.

Otra persona nominada por TIME fue Simone Biles, la gimnasta en actividad más condecorada del mundo y sobreviviente de abuso sexual por parte del ex médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos, Larry Nassar. En los Juegos Olímpicos de Tokio de este año, Biles desató un amplio debate cuando anunció que se retiraba de la final por equipos y de la competencia general individual porque tenía que “hacer lo correcto para mí y concentrarse en mi salud mental”.

La gimnasta estadounidense Simone Biles durante los Juegos Olímpicos de este año (REUTERS/Mike Blake/archivo)

La tenista Serena Williams escribió que Biles “realmente refleja el potencial infinito de las mujeres negras” y que desearía haber tenido a alguien como Biles como modelo al que inspirarse de joven.

“Simone es un brillante ejemplo de cómo se ve el éxito cuando dejas ir lo que piensa el mundo y reúnes las fuerzas de ti mismo... de tu alma”, agregó Wiliams.

