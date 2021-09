Los directores ejecutivos están arruinando los viajes de negocios, tal vez para siempre

Foto de archivo ilustrativa de aviones de Delta Air Lines en el Aeropuerto Internacional de Birmingham Mar 25, 2020. REUTERS/Elijah Nouvelage

Los viajes de negocios, como los conocemos, son cosa del pasado. Así como Pfizer Inc., Michelin, LG Electronics Inc., HSBC Holdings Plc, Hershey Co., Invesco Ltd. y Deutsche Bank AG, las empresas de todo el mundo están señalando las nuevas herramientas de comunicación innovadoras que están haciendo historia en lugar de los muchos viajes que se hacían en la era prepandémica.

Tomemos como ejemplo a Akzo Nobel NV, el mayor fabricante de pintura de Europa. En su sede de Ámsterdam, el director ejecutivo Thierry Vanlancker ha pasado el último año viendo a su jefe de fabricación, David Prinselaar, agitar los brazos, gesticular locamente y aparentemente hablar consigo mismo mientras “visita” 124 plantas dirigiendo al personal con realidad aumentada de alta definición, ubicados en los pisos de las fábricas. Una tarea que antes significaba cruzar el mundo en un avión ahora se realiza en una fracción del tiempo y sin desfase horario. Para Vanlancker, no hay vuelta atrás.

“Los viajes para impulsar el negocio podrían disminuir en un tercio y las reuniones internas aún más. Es algo bueno para nuestras billeteras y ayuda a nuestros objetivos de sostenibilidad. Nuestros clientes han tenido un año de capacitación, por lo que ya no es informal comunicarse por video ... Hay un elemento de eficiencia enorme“, dijo en entrevista Vanlancker.

Una encuesta de Bloomberg a 45 grandes empresas en los EEUU, Europa y Asia muestra que el 84% planea gastar menos en viajes después de una pandemia. La mayoría de los encuestados que recortan los presupuestos de viajes ven reducciones de entre el 20% y el 40%, y aproximadamente dos de cada tres recortan las reuniones en persona internas y externas. La facilidad y eficiencia del software virtual, el ahorro de costos y las menores emisiones de carbono fueron las principales razones citadas para los recortes. Según la Asociación Global de Viajes de Negocios, el gasto en viajes corporativos podría caer a tan solo 1,24 billones de dólares para 2024 desde un pico prepandémico en 2019 de 1,43 billones de dólares.

Recortando

Las principales empresas mundiales planean reducir los vuelos después de la pandemia:

Los viajes de negocios han “cambiado para siempre”, dijo Greg Hayes, director ejecutivo del fabricante de motores a reacción Raytheon Technologies Corp., en una entrevista con Bloomberg Radio en julio. Alrededor del 30% del tráfico aéreo comercial normal está relacionado con las empresas, pero solo la mitad de eso probablemente sea obligatorio, dijo. Si bien el mercado puede recuperarse eventualmente, las tecnologías de comunicación sofisticadas “realmente han cambiado nuestra forma de pensar en términos de productividad”, dijo Hayes.

Después de haber ahorrado miles de millones de los presupuestos de viaje recortados durante la pandemia con solo un impacto marginal en las operaciones, las empresas, los bancos, las firmas consultoras y las oficinas gubernamentales tendrán dificultades para explicar por qué volverían a sus viejas costumbres. El fabricante de barras de chocolate Kit Kat, Hershey, dijo que la pandemia mostró que las reuniones en línea eran un uso más eficiente del tiempo y los recursos financieros. Empresas como Pfizer están lidiando con preguntas sobre lo que se logra con un viaje que no se puede hacer virtualmente, dijo Tina Quattlebaum, su directora de operaciones de viajes globales, en la Cumbre Virtual de Medio Año de GBTA en julio.

“No creemos que los viajes de negocios vuelvan nunca a los niveles de 2019. Las empresas están analizando sus resultados finales, sus compromisos medioambientales, la demanda de los empleados de trabajar y pensar de forma más flexible: ¿Por qué tengo que recuperar eso?”, dijo Will Hawkley, director global de viajes y ocio de KPMG LLP.

Eso es un golpe para las industrias de las aerolíneas y la hotelería, que ya se encuentran entre las mayores víctimas de la pandemia. Los viajeros de negocios, que compran boletos reembolsables de clase premium o más caros, representaron hasta tres cuartas partes de las ganancias previas a la pandemia de las aerolíneas, mientras que representan solo el 12% de los asientos, según PwC. El sector de hoteles, que obtiene alrededor de dos tercios de sus ingresos de los viajeros de negocios, podría experimentar una caída de hasta un 18% para 2022, ya que las reuniones virtuales reemplazan el 27% de los volúmenes de viajes corporativos, muestra un estudio de Morgan Stanley.

Las aerolíneas más grandes del mundo perdieron colectivamente la friolera de $126 mil millones en 2020 y se prevé que pierdan otros $ 48 mil millones este año, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, su grupo de presión. Mientras luchan con esas pérdidas y las enormes deudas acumuladas después de que el coronavirus perforara un boom de viajes de décadas, lo último que necesitan las aerolíneas son recortes de clientes corporativos. Los transportistas como Lufthansa, Air France-KLM, Delta Air Lines y American Airlines, con miles de empleados y gastos generales para respaldar, dependen de los viajeros de negocios que regresan.

“El efecto de esta disminución estructural en los viajes de negocios será enorme para la industria, y especialmente para las aerolíneas que están más expuestas a esta categoría de viajero”, dijo Pascal Fabre , director general en París de AlixPartners , una firma consultora.

Las aerolíneas están tratando de mantenerse optimistas. El CEO de Delta, Ed Bastian, dijo que alrededor del 80% de los grandes clientes corporativos de la aerolínea han indicado que hasta el 90% de sus viajes de negocios anteriores a Covid eventualmente regresarán.

“No espero que veamos una degradación en el agregado de la demanda empresarial con el tiempo”, dijo en una entrevista. “Cuantas más personas estén conectadas en persona, más oportunidades se crearán. No veo que esto sea un golpe en el cuerpo significativo para la industria como lo pronostican algunos“.

Viajar miles de millas para reunirse con los clientes y discutir temas clave en una mesa o durante una comida tenía sentido comercial antes de la pandemia y eso no ha cambiado, dijo Warren East, director ejecutivo de Rolls-Royce Holdings Plc, que fabrica motores de aviones.

“Covid-19 definitivamente le ha enseñado a la gente que algunos de los locos y regulares viajes a través del Atlántico de aquí para allá no son necesarios”, dijo, hablando en un evento de cero neto el 17 de junio.

También puede haber presiones competitivas para seguir volando, dijo el director ejecutivo de Air France-KLM, Ben Smith, en una entrevista. “Escucho a muchos de nuestros clientes corporativos decir que el día que pierdan una cuenta porque no estaban en algún lugar cara a cara los traerá inmediatamente de vuelta a la forma en que estaban las operaciones”.

Las aerolíneas confían en una recuperación provocada por la demanda reprimida después de aproximadamente 18 meses cuando los ejecutivos no pudieron visitar a los clientes, esperanzas que se ven afectadas por la propagación de la variante delta. Incluso si hay un estallido inicial de actividad, comenzará a estabilizarse y el cambio estructural en los viajes de negocios se hará evidente alrededor de 2024, según Fabre.

“En el pasado, se consideraba bueno ir al otro lado del mundo para estrechar la mano de alguien, pero ya no”, dijo Augustin de Romanet, director ejecutivo de Aeroports de París, que opera decenas de aeropuertos en todo el mundo. Muchas de las cosas que se han hecho mediante conferencias telefónicas durante la pandemia se mantendrán así, especialmente cuando se trata de países lejanos. Esto será por los costos y el medio ambiente, así como por el bienestar de las personas“, consideró en entrevista.

Los ejecutivos de la empresa viajan por muchas razones, desde el desarrollo comercial y la atención al cliente hasta ferias comerciales, conferencias y reuniones con el personal local. Los viajes para actividades dentro de la empresa probablemente serán los más afectados por los recortes “porque las relaciones con los clientes no están en juego. Hemos aprendido a trabajar, desarrollar productos, firmar contratos sin viajar”, dijo Fabre de AlixPartners.

El director global de Cobertura y Asesoría de Banca de Inversión de Deutsche Bank, Drew Goldman, dijo que si bien los viajes de negocios relacionados con los clientes del banco volverán a aproximadamente el 90% de los niveles previos a la pandemia, los viajes para reuniones internas probablemente serán una sombra de lo que eran antes: entre -25% y -30%.

¿Por qué viajar?

Las empresas viajan por muchas razones:

Volkswagen AG está haciendo que los empleados pasen por el aro antes de poder volar. El software de reserva interna los orienta hacia alternativas al vuelo, la forma de viaje con mayor consumo de carbono. También se les pide que justifiquen por qué no pueden realizar negocios en línea. Para el gigante francés de defensa y tecnología Thales, “los viajes serán más largos y probablemente menos frecuentes para optimizar los costos, el impacto ambiental y el bienestar”, dijo su CEO, Patrice Caine.

En Singapur, United Overseas Bank Ltd., el tercer banco más grande del sudeste asiático, planea recortar su presupuesto de viajes hasta en un 50% y limitará los viajes a casos “donde la interacción cara a cara es esencial”, dijo Dean Tong, responsable de recursos humanos del grupo. En la teleconferencia de resultados del segundo trimestre de Marsh & McLennan Cos., con sede en Nueva York, el director ejecutivo Dan Glaser dijo que “las empresas, no solo Marsh McLennan, viajarán con más propósito y serán más reflexivas sobre los viajes”.

Lo que dicen los expertos

Las tecnologías sofisticadas permiten a las empresas hacer cosas que nunca imaginaron hacer de forma remota. En el fabricante francés de neumáticos Michelin, las nuevas herramientas ya están eclipsando el reflejo automático para hacer un viaje, dijo el CEO Florent Menegaux en una entrevista. Recientemente, la compañía utilizó un dron para una visita virtual a su planta de Campo Grande en Brasil por parte de los principales fabricantes de latón en Francia.

“Arrancamos máquinas de forma remota, hemos usado drones para visitar fábricas y capacitar a la gente desde casa. Continuaremos viajando porque los lazos humanos son absolutamente necesarios para nuestra actividad, pero sin duda tendremos una reducción general de alrededor del 20% al 30% en nuestros costos de viaje”, dijo Menegaux.

Royal Dutch Shell Plc ha creado salas de control en línea con simulaciones interactivas en 3D de plataformas y plantas petroleras, lo que brinda a los ingenieros acceso virtual desde casa. En Troy, Michigan, Kevin Clark, director ejecutivo de Aptiv Plc, una antigua unidad de repuestos para automóviles de General Motors Co., utiliza drones y cascos de realidad aumentada Oculus para mostrar a los clientes el rendimiento y las tasas de ejecución de fabricación de las plantas de México, Hungría o China.

“No viajaremos tanto. Creo que será más cuando tengamos que viajar, la gente viajará, es agradable viajar”, dijo Clark.

Para la mayoría de las empresas, el ahorro de costos será el principal factor de reducción, pero las preocupaciones por la huella de carbono y el bienestar de los empleados no se quedan atrás, dijo Fabre.

Las empresas de todo el mundo están bajo la presión de inversores y reguladores para reducir sus emisiones de CO2. La Comisión Europea lanzó un ambicioso plan climático en julio para obligar a todas las industrias a alejarse de los combustibles fósiles. La aviación ha sido durante mucho tiempo un objetivo a pesar de que representa solo alrededor del 2,4% de las emisiones mundiales de CO2 inducidas por el hombre. Eso es porque el sector estaba creciendo rápidamente antes de la pandemia y tiene otros efectos negativos en la atmósfera superior de la Tierra.

“Las empresas han reconocido que reducir el nivel de vuelos es una forma de reducir el cambio climático. Durante los próximos 10 años, la mejor manera de reducir las emisiones de la aviación es volar menos”,dijo Andrew Murphy, director de aviación del grupo de defensa Transporte y Medio Ambiente.

Las aerolíneas están proporcionando a las empresas herramientas para mitigar el impacto de las emisiones de CO2 con compensaciones de carbono y renovando flotas con aviones más nuevos y eficientes. Pero con las toneladas de dióxido de carbono que arrojan, las aerolíneas no pueden hacer mucho para demostrar que volar es una forma sostenible de moverse. Los aviones de hidrógeno y los aviones comerciales eléctricos están a décadas de distancia, y el combustible de aviación alternativo no está ampliamente disponible y aumenta los precios de los boletos.

Es posible que los transportistas tengan que modificar las configuraciones de las aeronaves para reducir los asientos de clase ejecutiva y agregar más lugares económicos premium. La economía premium cuesta menos de operar que la clase ejecutiva y ocupa menos espacio.

Air France, por ejemplo, está desarrollando su denominada categoría de negocios de ocio para pasajeros que compran billetes de clase premium para viajes de vacaciones, según Steven Zaat, director financiero del grupo. Treinta y dos Air France 777 están equipados con sistemas de “cambio rápido” que permiten a la aerolínea reducir el tamaño de su cabina de clase ejecutiva. La aerolínea aún confía en un repunte en los viajes de negocios, pero “siempre podemos reconfigurar nuestros aviones si es necesario”, dijo Zaat en una entrevista con Bloomberg TV.

Si bien las aerolíneas lidian con la posibilidad de tener menos clientes comerciales, algunos de esos clientes están felices de no estar dando vueltas por el mundo todo el tiempo.

“Un buen efecto secundario de menos viajes de negocios de larga distancia es menos estrés para las personas que viajan”, dijo Hans-Ingo Biehl, director de VDR, la Asociación Alemana de Viajes de Negocios, en una entrevista. Un estudio del Baylor College of Medicine encontró que los viajeros frecuentes tienen el mismo riesgo de cáncer que las personas obesas. Además, las empresas han descubierto que el desfase horario perjudica la productividad.

“Hay muchos mitos y fantasías sobre los viajes, pero es realmente muy agotador. Deberíamos hacerlo solo cuando sea absolutamente necesario. Viajo mucho y puedo decirles que es físicamente agotador y me cobra un precio muy alto“.dijo Menegaux, CEO de Michelin.

