El crecimiento económico y la seguridad: los principales retos del régimen talibán tras regresar al poder en Afganistán

Fuerzas talibanes patrullan cerca de la puerta de entrada del aeropuerto internacional Hamid Karzai, un día después de la retirada de las tropas estadounidenses, en Kabul (Foto: REUTERS)

Los nuevos gobernantes talibanes de Afganistán se enfrentan a duros retos económicos y de seguridad al volver al poder en un país que es muy diferente del que dejaron hace 20 años.

La última vez que gobernaron, a finales de la década de 1990, Afganistán era una nación agrícola pobre y los talibanes estaban preocupados por imponer su duro estilo del Islam a una población muy tradicional y mayoritariamente sumisa.

Esta vez, heredan una sociedad más desarrollada con una pequeña clase media educada, pero también una economía devastada por la guerra y la corrupción. Incluso antes de que los talibanes invadieran Kabul el 15 de agosto, la tasa de desempleo superaba el 30% y más de la mitad de los afganos vivían en la pobreza, a pesar de dos décadas de participación de Estados Unidos y los miles de millones de dólares en ayuda.

Los talibanes han tratado de asegurar a los afganos que han cambiado desde 1996, cuando gobernaban con mano dura. En aquel entonces los hombres tenían que dejarse crecer la barba y las mujeres debían llevar el burka. A las niñas se les negaba la educación y se evitaban entretenimientos como la música y la televisión.

Ese pasado persigue a muchos afganos, y existe una sensación subyacente de temor a que los talibanes de antaño acechen bajo la superficie de los nuevos gobernantes del país. Eso hace que muchas personas no vuelvan a sus puestos de trabajo, a pesar de las garantías prometidas por los talibanes, y ha llevado a decenas de miles de personas a buscar un futuro fuera de Afganistán.

“El mayor reto de los talibanes es abrazar a otros en el gobierno de Afganistán”, dijo Torek Farhadi, un ex asesor del derrocado gobierno respaldado por Occidente. “Sienten que tienen una victoria militar y puede parecer extraño para sus filas que ahora tengan que regalar puestos de poder a otros”, añadió.

Los talibanes ya tienen pleno control del aeropuerto de Kabul (Foto: REUTERS)

Pero, según explicó, un nuevo gobierno sólo puede tener éxito si todos los afganos, incluidas las mujeres, pueden sentirse representados.

Varios de los líderes talibanes que ahora mandan en Kabul formaron parte del régimen más duro de la década de 1990.

En 1996, el mulá Abdul Ghani Baradar apenas quería viajar a Kabul, contentándose con permanecer en la ciudad provincial sureña de Kandahar. Pero en los últimos años se ha convertido en el principal negociador político, y vive en Qatar, la nación árabe del Golfo que acogió una oficina política talibán. Baradar ha estado al lado de altos dirigentes políticos rusos, chinos e incluso estadounidenses.

Los talibanes actuales se han mostrado conciliadores, instando a sus antiguos oponentes a regresar al país y prometiendo no vengarse. Su primera gran prueba es la formación de un nuevo gobierno. Han prometido que incluirá figuras no talibanes, pero no está claro si están realmente dispuestos a compartir el poder.

Pese a sus promesas, gran parte de la población teme que con el retiro de todas las tropas extranjeras, los talibanes muestren su verdadera cara y vuelvan a gobernar con mano de hierro.

Un gobierno inclusivo podría contribuir a frenar el éxodo masivo de afganos, sobre todo de jóvenes y educados, y a convencer a la comunidad internacional de que siga enviando la ayuda que tanto necesitan.

Los talibanes tienen demandas contradictorias y circunscripciones que complacer. Incluso entre los líderes hay opiniones contradictorias sobre cómo gobernar. Además, los ancianos de las tribus afganas son otro grupo poderoso que no puede ser ignorado.

La población afgana teme que los talibanes vuelvan a gobernar con mano de hierro como en la década de 1990

También están los miles de combatientes cuyos años de formación han transcurrido en el campo de batalla y que están imbuidos de un sentimiento de victoria sobre una superpotencia. Para muchos de los jóvenes combatientes es algo embriagador, y convencerles de que el compromiso es por el bien común puede ser difícil, si no imposible.

En el pasado, grupos de combatientes talibanes que consideraban que el movimiento había traicionado sus creencias originales de línea dura desertaron al grupo terrorista del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), que ahora es una importante amenaza para la seguridad del país. La semana pasada, un terrorista suicida de ISIS se inmoló a las afueras del aeropuerto de Kabul, matando a 169 afganos y 13 miembros del servicio de Estados Unidos, e interrumpiendo los esfuerzos de los talibanes para facilitar un transporte aéreo masivo de Estados Unidos.

El tiempo tampoco está del lado de los talibanes. La economía está de capa caída desde hace años. Si la paz llega a Afganistán, sus ciudadanos aumentarán sus demandas de alivio económico, algo casi imposible si la comunidad internacional, que había financiado el 80% del gobierno del ex presidente Ashraf Ghani, retira su apoyo.

“Un nuevo gobierno debe cumplir rápidamente y aliviar la crisis económica”, dijo Michael Kugelman, analista del Wilson Center, un centro de estudios con sede en Estados Unidos.

Si fracasa, “hay que empezar a contemplar la posibilidad de que se produzcan protestas a gran escala contra los talibanes, lo que representaría claramente un gran desafío para los talibanes en su intento de consolidar su poder”, dijo.

Los talibanes deben hacer frente a una grave crisis económica en Afganistán (Foto: REUTERS)

Pero hasta qué punto los talibanes están dispuestos a ceder para aliviar las preocupaciones internacionales, al tiempo que se mantienen fieles a su propio conjunto de creencias, podría ampliar aún más las divisiones entre los dirigentes, en particular los de ideología más rígida.

Farhadi afirmó que existe una reserva de conocimientos entre los expatriados afganos a la que los talibanes podrían recurrir, pero mucho depende de la cara del nuevo gobierno.

Kugelman dijo que los talibanes necesitan esa experiencia.

“Tienes un régimen que no tiene ninguna experiencia en el manejo de la política en un momento en el que tienes una gran crisis política, agravada por el hecho de que la comunidad internacional va a cortar el acceso a los fondos para este gobierno talibán”, afirmó.

“Y como siempre, es la gente, el pueblo afgano, el que más va a sufrir”, añadió.

(Con información de AP)

