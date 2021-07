Diplomáticos y tropas estadounidenses en Irak y Siria fueron blanco de tres ataques con cohetes y drones en 24 horas

FOTO DE ARCHIVO: Vehículos militares de soldados estadounidenses en la base aérea de Ain al-Asad en la provincia de Anbar, Irak, 13 de enero de 2020. REUTERS/John Davison

Diplomáticos y tropas estadounidenses en Irak y Siria fueron blanco de tres ataques con cohetes y aviones no tripulados en las últimas 24 horas, dijeron el miércoles funcionarios estadounidenses e iraquíes, incluidos al menos 14 cohetes que impactaron en una base aérea iraquí que alberga a las fuerzas estadounidenses e hirieron a dos miembros del servicio estadounidense.

Si bien no hubo reclamos inmediatos de responsabilidad por los ataques, parte de una ola dirigida a tropas estadounidenses o áreas donde tienen su sede en Irak y Siria, los analistas creían que eran parte de una campaña de milicias respaldadas por Irán.

Los grupos de milicias iraquíes alineados con Irán prometieron tomar represalias después de que los ataques estadounidenses en la frontera entre Irak y Siria mataran a cuatro de sus miembros el mes pasado.

Dos personas resultaron levemente heridas en el ataque con cohetes contra la base aérea de Ain al-Asad en el oeste de Irak, dijo el portavoz de la coalición, coronel del ejército estadounidense Wayne Marotto. Los cohetes aterrizaron en la base y su perímetro. Dijo anteriormente que tres personas resultaron heridas.





Funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que los dos heridos eran miembros del servicio estadounidense. Uno sufrió una conmoción cerebral y el otro tuvo cortes menores, agregó uno de los funcionarios.

Dos cohetes fueron disparados contra la embajada de Estados Unidos dentro de la Zona Verde de Bagdad la madrugada del jueves, dijeron a Reuters fuentes de seguridad iraquíes.

El sistema anti-cohete de la embajada desvió uno de los cohetes, dijo una de las fuentes, un oficial de seguridad cuya oficina está dentro de la Zona Verde. El segundo cohete cayó cerca del perímetro de la zona, dijeron funcionarios de seguridad.

Las sirenas sonaron desde el recinto de la embajada dentro de la zona, que alberga edificios gubernamentales y misiones extranjeras, dijeron las fuentes.

Fuerzas iraquíes controlan el ingreso en la Zona Verde de Bagdad. (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

En Siria, las Fuerzas Democráticas Sirias respaldadas por Estados Unidos dijeron que un ataque con aviones no tripulados en el campo petrolífero de Al Omar en una zona oriental fronteriza con Irak, donde las fuerzas estadounidenses fueron disparadas con cohetes, no sufrieron daños el 28 de junio.

El Pentágono dijo que un avión no tripulado había sido derribado en el este de Siria y que ningún miembro del servicio estadounidense había resultado herido y no había habido daños.





Funcionarios del ejército iraquí dijeron que el ritmo de los recientes ataques contra bases que albergan a las fuerzas estadounidenses con cohetes y drones cargados de explosivos no tiene precedentes.

Fuentes militares iraquíes dijeron que un lanzacohetes colocado en la parte trasera de un camión fue utilizado en el ataque del miércoles y fue encontrado en tierras de cultivo cercanas incendiadas.

El martes, un dron atacó el aeropuerto de Erbil en el norte de Irak, apuntando a una base estadounidense en los terrenos del aeropuerto, dijeron fuentes de seguridad kurdas.

Tres cohetes también cayeron sobre Ain al-Asad el lunes sin causar víctimas.

Escalada

Estados Unidos ha estado manteniendo conversaciones indirectas con Irán destinadas a que ambas naciones vuelvan a cumplir con el acuerdo nuclear de Irán de 2015, que fue abandonado por el entonces presidente Donald Trump. No se ha fijado una fecha para una próxima ronda de conversaciones, que se suspendió el 20 de junio.

Hamdi Malik, miembro asociado del Washington Institute y especialista en las milicias chiítas de Irak, dijo que los ataques eran parte de una escalada coordinada de las milicias respaldadas por Irán en Irak.

Un soldado estadounidense hace guardia en una base aerea cerca de Kirkuk, en Irak. EFE/EPA/MURTAJA LATEEF

El intento de ataque en el este de Siria parecía ser el primer ejemplo de operaciones que se llevaban a cabo simultáneamente en ambos países.

“Me parece que tienen luz verde de Irán para escalar, especialmente dado que las negociaciones nucleares no van bien. Pero al mismo tiempo, no quieren escalar más allá de cierto punto, son más vulnerables a los ataques aéreos de Estados Unidos de lo que solían ser, y no quieren complicar demasiado las negociaciones que Irán está sosteniendo con Occidente“.

Estados Unidos le dijo al Consejo de Seguridad de la ONU la semana pasada que apuntó a las milicias respaldadas por Irán en Siria e Irak con ataques aéreos para disuadir a estas y a Teherán de llevar a cabo o apoyar más ataques contra el personal o las instalaciones estadounidenses.

Irán negó haber apoyado los ataques contra las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria y condenó los ataques aéreos estadounidenses contra grupos respaldados por Irán.

(Con información de Reuters)

