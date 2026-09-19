Colombia

GPS de camionetas de Sandra Ortiz ubicaría a la exconsejera en el edificio de Iván Name durante supuestas entregas de dinero

La reconstrucción de la Policía Judicial cruzó trayectorias de dos camionetas y datos de antenas celulares para ubicar dos visitas a Bassel I en octubre de 2023, con pagos por 3.000 millones

Sandra Ortiz podría pagar una pena de 20 años en la cárcel - crédito Colprensa/Luisa González/Reuters
La Fiscalía reconstruyó con los GPS de las camionetas de Sandra Ortiz dos recorridos al edificio Bassel I, donde vivía Iván Name, por presuntas entregas de 3.000 millones de pesos - crédito Colprensa/Luisa González/Reuters
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La Fiscalía reconstruyó con los GPS de las camionetas de Sandra Ortiz un recorrido que ubicaría a la exconsejera para las Regiones en el edificio donde vivía el entonces presidente del Senado, Iván Name, durante dos presuntas entregas por $3.000 millones en octubre de 2023.

La investigación sostiene que el dinero habría buscado facilitar las reformas del gobierno de Gustavo Petro y respaldar la candidatura de Vladimir Fernández a la Corte Constitucional, aunque Ortiz negó haber transportado dichos recursos.

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El reporte de Policía Judicial, revelado por Semana, abarca 53 páginas y cruza coordenadas geográficas de los vehículos de seguridad con registros de antenas de telefonía celular. Los automóviles asignados a Ortiz, identificados con las placas KGF361 y OBG165, aportaron información suficiente para reconstruir sus trayectorias, a diferencia de los vehículos de Sneyder Pinilla y Olmedo López.

La primera entrega habría ocurrido el 12 de octubre de 2023, entre las 2:30 p. m. y las 4:30 p. m.. Ese día, López, entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y Pinilla, exsubdirector de la entidad, habrían llegado a Residencias Tequendama, donde vivía Ortiz, antes de que ella se trasladara al edificio Bassel I, en Santa Bárbara Central, localidad de Usaquén.

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El informe sitúa el encuentro inicial entre las 3:15 p. m. y las 3:46 p. m.. A continuación, las camionetas de Ortiz habrían recorrido la distancia entre su residencia y el edificio de Name en un trayecto registrado entre las 3:46 p. m. y las 4:12 p. m..

Dos recorridos hacia el edificio Bassel I

La primera entrega de 1.500 millones de pesos habría ocurrido el 12 de octubre de 2023, después de un trayecto desde Residencias Tequendama hasta el edificio Bassel I en Usaquén - crédito Google Maps
La primera entrega de 1.500 millones de pesos habría ocurrido el 12 de octubre de 2023, después de un trayecto desde Residencias Tequendama hasta el edificio Bassel I en Usaquén - crédito Google Maps

Los vehículos llegaron al edificio Bassel I a las 4:12 p. m. y permanecieron allí hasta las 4:35 p. m. Durante esos minutos se habría entregado la primera cuota de $1.500 millones, según la correlación entre las celdas telefónicas vinculadas al teléfono de Ortiz y el sistema de ubicación de las dos camionetas.

La exconsejera había cuestionado la versión de Pinilla, que afirmó que llevó dinero con ella a la vivienda de Name. Ortiz sostuvo que los registros del celular del exsubdirector de la Ungrd no mostraban conexión con antenas próximas al apartamento del senador.

“Nosotros demostramos ante la juez que el desplazamiento de Sneyder, que supuestamente dice que llevó un dinero conmigo a la casa de Name, nunca pasó. Lo demostramos técnicamente, y no con pruebas de nosotros, sino con pruebas de la propia Fiscalía”, afirmó Ortiz.

Sin embargo, el rastreo de sus propios vehículos plantea una secuencia distinta. El reporte señala que, tras recibir el efectivo, los automóviles KGF361 y OBG165 se desplazaron entre los dos puntos establecidos por los investigadores.

Imagen de referencia. El reporte de Policía Judicial cruzó coordenadas geográficas y registros de antenas de telefonía celular para seguir los movimientos de los vehículos KGF361 y OBG165 asignados a Sandra Ortiz - crédito Google Maps
Imagen de referencia. El reporte de Policía Judicial cruzó coordenadas geográficas y registros de antenas de telefonía celular para seguir los movimientos de los vehículos KGF361 y OBG165 asignados a Sandra Ortiz - crédito Google Maps

La segunda operación habría tenido lugar la noche siguiente. Pinilla habría llegado a Residencias Tequendama a las 8:00 p. m. y, media hora después, Ortiz habría iniciado el trayecto hacia Bassel I con la segunda cuota de $1.500 millones.

Las camionetas habrían arribado cerca de las 9:00 p. m. De acuerdo con la reconstrucción difundida por Semana, esa entrega completaría el monto que presuntamente estaba destinado a Name.

Ortiz modificó su posición a lo largo de la investigación: primero se declaró inocente, después reconoció que fue enviada por el Gobierno debido a su cercanía con Name y más tarde sostuvo que los recursos pretendían asegurar la elección de Fernández. Aun así, negó haber acudido al apartamento para entregar dinero.

Los encuentros previos y el testimonio de una escolta

Testimonio de la escolta que acompañó a Sandra Ortiz al apartamento de Iván Name
El testimonio de la escolta Yennifer Labastidas ubicó a Sandra Ortiz en el edificio Bassel I el 12 y el 13 de octubre y señaló la presencia de Carlos Ramón González en la visita nocturna - crédito Infobae Colombia

El informe también revisó el 21 de septiembre, una fecha vinculada a los encuentros que López denominó “cónclaves”. Según su versión, aquel día recibió una orden corrupta del entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, para adquirir apoyos en el Congreso.

Antes de un Consejo de Ministros, Ortiz habría preguntado a López si ya había conversado con González. El exdirector de la Ungrd sostuvo que la exconsejera se ocuparía del caso de Iván Name, a quien describió como su amigo.

Para esa jornada, los investigadores compararon las señales de telefonía celular con el GPS del vehículo JVV973, perteneciente al esquema de seguridad de Ortiz. La conclusión fue que existía una coincidencia de ubicación y tiempo entre Ortiz, González y Name, junto con las trayectorias de los vehículos vinculados a sus esquemas de protección.

La subintendente de la Policía Yennifer Labastidas, integrante del esquema de seguridad de Ortiz durante los hechos, declaró que acompañó el desplazamiento del 12 de octubre: “Ese día cruzamos y bajamos por la calle 26, tomamos la carrera 30 al norte; lo que recuerdo es que llegamos al Edificio Bassel I, recuerdo que dentro del desplazamiento mencionaron que íbamos a donde el doctor Name”.

Labastidas añadió que, en la visita nocturna del 13 de octubre, también estuvo presente González. En el edificio Bassel I se encontraban sus escoltas y sus camionetas.

González tiene una orden de captura vigente y permanece asilado en Nicaragua, con apoyo del gobierno de Gustavo Petro, según la información conocida sobre el caso.

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