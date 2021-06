Condenaron a cuatro hombres por drogar, violar y asesinar a Desirée Mariottini, la adolescente romana cuyo caso conmocionó a Italia

Desirée Mariottini tenía 16 años

Un tribunal de Italia condenó a cuatro hombres a ir a prisión, dos de ellos con cadena perpetua, por el asesinato de una adolescente en Roma, a la que drogaron y violaron antes de dejarla morir en 2018, en un caso que causó gran conmoción y generó sentimientos contra los inmigrantes, por la nacionalidad de los acusados.

Los jueces del Tercer Tribunal de lo Penal de Roma emitieron anoche, tras casi diez horas de deliberación, una sentencia que condena a cadena perpetua a Mamadou Gara y Yussef Salia, mientras que Alinno China fue condenado a 27 años de prisión y a Brian Minthe 24 años y seis meses.

El cuerpo de Desirée Mariottini, de 16 años, fue encontrado en octubre de 2018 en un edificio abandonado utilizado por traficantes de drogas en el barrio de San Lorenzo de Roma y las investigaciones se centraron pronto en que la joven había sido drogada y violada en grupo.

Los delitos van desde el asesinato voluntario hasta la violencia sexual agravada, pasando por la venta de drogas a menores. La fiscalía, que había pedido cuatro cadenas perpetuas, estableció durante el juicio que Mariottini había sido drogada hasta perder el conocimiento, violada en grupo y abandonada hasta que murió.

Los condenados aseguraron a la joven, que estaba en crisis de abstinencia, que la mezcla de sustancias que le dieron, y que “se reveló mortal”, era metadona, pero en realidad estaba compuesta por psicotrópicos que causaron la pérdida de “su capacidad de reacción”, según los investigadores, lo que les permitió violarla. Luego la abandonaron aún con vida, sin llamar a los servicios de emergencia.

”Esperaba cuatro cadenas perpetuas, pero no estoy satisfecha con esta sentencia, sobre todo porque uno de los acusados fue puesto en libertad y eso no debía suceder. No obtuve justicia”, dijo Barbara Mariottini, madre de Desiree, después de la sentencia. La madre de la joven se refería a Brian Minthe, condenado a 24 años y medio de cárcel y que iba a ser liberado al expirar su periodo de prisión preventiva por un delito de tráfico de drogas, aunque finalmente la fiscalía emitió una nueva medida cautelar en las últimas horas por asesinato y permanecerá en prisión.

Varios de los condenados, dos de ellos provenientes de Senegal, otro de Gambia y el cuarto de Nigeria, no tenían documentos para permanecer en Italia, mientras que otro lo tenía por motivos humanitarios, lo que generó una enorme polémica en el momento de los hechos.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

19 de octubre de 2018: se encontró por la noche el cuerpo sin vida de Desirée Mariottini, de 16 años, sobre un colchón y tapado con una manta dentro de un edificio abandonado en Via dei Lucani, en San Lorenzo, Roma. El hecho conmocionó a los romanos.

25 de octubre de 2018: los agentes de policía del Equipo Móvil de Roma y la Comisaría de San Lorenzo, detuvieron a dos ciudadanos senegaleses sin papeles en Italia, Mamadou Gara, de 27 años y Brian Minthe, de 43. Fueron considerados junto a otras dos personas que se encontraban prófugas, responsables de los cargos de agresión sexual grupal, suministro de drogas y asesinato voluntario. Las detenciones faltantes se produjeron horas más tarde, apresando a Alinno Chima, de 47 años, y Yusif Salia. Los primeros datos del hecho salieron a la luz. Desirée habría estado inconsciente durante varias horas antes de morir, recibió un suministro de drogas el 18 en la tarde y se encontraba inconsciente en el momento del abuso.

El cuerpo de la menor fue hallado en un edificio tomado en Roma

13 de noviembre de 2018: el Tribunal de Revisión retiró los cargos por asesinato a Alinno Chima. Según el juez, el hombre violó a Desirée pero no le suministró las drogas.

15 de abril de 2019: Chima fue acusado de asesinato. La nueva medida cautelar llegó tras los resultados de la prueba de ADN realizada al cuerpo de Desirée. El ADN del hombre en cuestión fue encontrado tanto en una botella de metadona, como en una pajita utilizada por la joven para fumar crack.

4 de diciembre de 2019: comenzó el juicio por el asesinato. Yussef Salia tomó la palabra en la sala de audiencias y dijo, “No soy responsable de la muerte de esta niña, pido perdón y pido disculpas a la madre y a la familia y respeto su dolor”. Por otro lado retiró la denuncia presentada contra los padres de la joven de 16 años por no haberla supervisado.

15 de enero de 2020: el Juzgado Tercero de LaTames decidió continuar a puerta cerrada el juicio. La decisión fue tomada a causa de que la víctima era menor de edad y el tipo de delitos imputados contra los acusados.

Este es el portón de acceso al edificio ocupado conocido como "La casa de la Droga", en Roma

27 de enero de 2020: el Tribunal Supremo confirmó la pena de prisión para Alinno Chima, debido a “los resultados de las investigaciones técnicas sobre muestras biológicas” que revelaron las “pruebas de la administración de drogas a la víctima por parte del sospechoso, especialmente en lo que respecta a la metadona, cuya sobredosis ha sido identificada por los consultores como la causa probable de muerte de la niña”. El padre de Desirée, Gianluca Zuncheddu, dijo entre lágrimas durante el juicio, “Intenté salvarla pero no pude hacer nada”.

14 de noviembre de 2020: el juicio se trasladó a la escena del crimen dónde murió la joven, con una inspección policial y abogados, que duró más de dos horas. A su vez, equipados con mascarilla y guantes, jueces, abogados y los agentes de la Policía Estatal que fueron los encargados de la investigación visitaron el interior del edificio, para poder observar los lugares donde ocurrieron los hechos y poder compararlos con la declaración de los testigos.

14 de diciembre de 2020: la fiscal adjunta Maria Monteleone pidió cadena perpetua para los cuatro acusados con aislamiento diurno durante un año.

