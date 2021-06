MacKenzie Scott, ex esposa de Jeff Bezos, anunció una donación de USD 2.740 millones a causas filantrópicas

MacKenzie Scott. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File)

MacKenzie Scott, exmujer del fundador de Amazon Jeff Bezos y una de las mujeres más ricas del mundo, anunció este martes una donación de 2.740 millones de dólares a un total de 286 organizaciones filantrópicas, de ámbitos que van desde el educativo hasta el artístico y cultural, incluyendo varias organizaciones latinas.

Scott escribió en una publicación de Medium que ella y su esposo, Dan Jewett, hicieron las donaciones para permitir a los destinatarios continuar con su trabajo y como una “señal de confianza y aliento” para ellos y otros.

Y dejó en claro en su anuncio que está preocupada por la creciente concentración de vastas riquezas entre una pequeña proporción de individuos. Ella y Jewett trabajaron con un equipo de investigadores y asesores de filantropía “para regalar una fortuna que fue posible gracias a sistemas que necesitaban un cambio”.

“En este esfuerzo”, dijo, “nos regimos por la humilde creencia de que sería mejor si la riqueza desproporcionada no se concentrara en un pequeño número de manos y que las soluciones se diseñan e implementan mejor por otros”.

En 2020, Scott hizo dos anuncios sorpresa similares, donando un total de USD 6 mil millones al alivio de COVID-19, equidad de género, colegios y universidades históricamente negros y otras escuelas. Las 286 organizaciones elegidas para el anuncio del martes incluían organizaciones sin fines de lucro “orientadas a la equidad” que trabajan en áreas olvidadas durante mucho tiempo y fueron seleccionadas de un proceso riguroso de investigación y análisis, dijo Scott.

Mackenzie Scott junto a su esposo, Dan Jewett (Foto: The Giving Pledge)

“Debido a que creemos que los equipos con experiencia en la primera línea de desafíos sabrán mejor cómo hacer un buen uso del dinero, los alentamos a gastarlo como lo deseen”, escribió.

La riqueza de Scott, estimada por Forbes en aproximadamente USD 60 mil millones, solo ha crecido desde que se divorció de Bezos en 2019 y se fue con una participación del 4% en Amazon. Poco después de la separación, el hombre de 51 años firmó el Giving Pledge, un compromiso desarrollado por Bill y Melinda Gates, y Warren Buffett para conseguir que los más ricos del mundo donen la mayor parte de su riqueza durante su vida o en su testamento. Jewett también se convirtió en signatario a principios de este año.

David Callahan, fundador del sitio web Inside Philanthropy y autor de “The Givers: Wealth, Power, and Philanthropy in a New Gilded Age” dice que las donaciones de Scott muestran no solo un énfasis en la brecha de riqueza, sino también un intento de ayudar a aumentar la voz política de comunidades históricamente marginadas.

Desde 2020, Scott ha hecho grandes contribuciones a organizaciones lideradas por minorías, mujeres u otras personas de poblaciones vulnerables. “Y ella específicamente no ha querido hacer filantropía de una manera que la ponga a ella, la filántropa, en el asiento del conductor”, dijo Callahan.

“Muchos filántropos son muy, un poco, controladores”, agregó. “Creen que tienen las mejores ideas. Eligen y eligen cuidadosamente a quién dar dinero (en orden) para encontrar grupos que estén dispuestos a llevar a cabo sus ideas. Y MacKenzie Scott está haciendo algo completamente diferente. Está encontrando grupos que tienen sus propias ideas y los está capacitando para que hagan su trabajo“.

Los últimos beneficiarios van desde universidades, incluidos USD 40 millones cada una, hasta la Universidad de Florida Central y la Universidad de Texas en San Antonio, hasta grupos de reasentamiento de refugiados y grupos de derechos civiles, así como organizaciones de arte y cultura que han sufrido una disminución en las donaciones, ya que los donantes se centraron en las necesidades más urgentes provocadas por la pandemia de coronavirus.

En la imagen, el fundador de Amazon, Jeff Bezos (i), y su exesposa MacKenzie Scott (d). EFE/Nina Prommer/Archivo

Wynton Marsalis, gerente y director artístico de Jazz at Lincoln Center, dijo que la organización sin fines de lucro se enorgullecía de estar incluida entre las “organizaciones estimadas que han sido incansables en su dedicación para expandir las artes, transformar los sistemas educativos y mejorar nuestra humanidad colectiva al nutrir a las comunidades . "

“En un momento muy difícil, y con incertidumbres por delante, estamos agradecidos por este apoyo generoso e inesperado”, dijo Marsalis en un comunicado.

Melissa Berman, presidenta de Rockefeller Philanthropy Advisors, dijo que su grupo fue notificado por primera vez en mayo de que recibirían una donación de Scott. “Este es un regalo no solicitado, por lo cual estamos increíblemente agradecidos”, dijo Berman, sin especificar la cantidad que fue donada.

Ella dijo que la donación ayudará a la organización sin fines de lucro de asesoría filantrópica a realizar investigaciones y “compartir más información sobre las donaciones efectivas para cambiar sistemas perniciosos como el racismo, la desigualdad económica y el cambio climático”.

Las donaciones también fueron a organizaciones sin fines de lucro que se enfocan en comunidades minoritarias. El grupo Native Americans in Philanthropy, un destinatario que conecta organizaciones filantrópicas con organizaciones sin fines de lucro lideradas por nativos estadounidenses, dijo en un comunicado que la contribución multimillonaria los ayudará en sus esfuerzos por aumentar los fondos para las comunidades tribales.

MacKenzie Scott. (AFP)

“MacKenzie Scott ha vuelto a comprometerse con el trabajo transformador, las organizaciones que lo llevan a cabo y los líderes cuyas ideas a menudo no cuentan con los fondos suficientes y se pasan por alto”, dijo Erik Stegman, director ejecutivo del grupo, en un comunicado. “Es importante tener en cuenta que también acaba de emitir cheques para estas organizaciones, dejando a un lado sus propios intereses y cediendo el poder a las organizaciones que financia”.

La preocupación de Scott por la enorme brecha entre los estadounidenses más ricos y todos los demás fue subrayada en un informe la semana pasada de la organización sin fines de lucro de periodismo de investigación ProPublica. Informó que los 25 estadounidenses más ricos pagan menos impuestos que muchos trabajadores comunes, una vez que se incluyen los impuestos para el Seguro Social y Medicare.

Basándose en los datos del Servicio de Impuestos Internos sobre las personas más ricas del país, ProPublica informó que algunos de ellos no han pagado impuestos sobre la renta, o casi ninguno, en algunos años. Entre ellos se encuentra el ex marido de Scott, Bezos, quien, según ProPublica, no pagó impuestos sobre la renta en 2007 y 2011.

Con información de AP

