Crearon una bicicleta capaz de mantenerse en equilibrio y conducirse sola por la ciudad

Esta bicicleta es un prototipo creado para mejorar la ingeniería base de las bicicletas tradicionales. Aunque puede ser usada por humanos, no requiere de un ciclista para moverse, esquivar obstáculos ni mantenerse en pie.

Un talentoso ingeniero chino ha creado una bicicleta autónoma, capaz de mantener el equilibrio y moverse por sí sola sin necesidad de un humano que la monte, potenciando con su invención un transporte alternativo al automóvil que cada vez se consolida más como una respuesta al cambio climático y la congestión en las grandes ciudades.

La bicicleta es hasta ahora un prototipo, un “proyecto de investigación” en el que se han usado motores y pesas magnéticas montados debajo de su asiento, una batería sujeta al tubo superior y un sistema “servoalimentado” que se usa para girar la rueda delantera.

Puede que el diseño no sea precisamente “bonito”, pero sí que resulta sorprendente verlo en acción, porque todo lo que conocemos sobre las bicicletas, su ingeniería, mecánica y forma de propulsión, nos dice que ver una rodando sin un ciclista que la dirija debería ser imposible.

La bicicleta creada por el ingeniero chino Zhi Hui Jun, es capaz de mantenerse en pie sola y conducirse de manera autónoma por la ciudad.

Lo que es más impresionante es que las capacidades mejoradas de la bicicleta provienen de un solo ingeniero de hardware llamado Zhi Hui Jun, que realizó el proyecto en su tiempo libre.

La acción de autoequilibrio se logra a través de una rueda de metal pesado montada perpendicularmente que puede cambiar rápidamente la dirección de su giro para crear un momento angular que contrarresta la tendencia de la bicicleta a sucumbir inmediatamente a las fuerzas de la gravedad y caer. Está controlado por sensores de acelerómetro y giroscopio que pueden detectar los movimientos más sutiles de la bicicleta y, como resultado, cuando se autoequilibra, la bicicleta parece ser sólida como una roca, ya que los pequeños ajustes constantes que se realizan son casi imperceptibles.

El mecanismo debería funcionar sin importar si hay un ciclista en el asiento o no, pero si bien puede mantener la bicicleta en posición vertical incluso cuando está completamente parada, con alguien a bordo, lo que agrega mucho peso superior, puede requerir algo de impulso hacia adelante para ayudar a realizar sus trucos de equilibrio.

Como parte de la actualización, Zhi Hui Jun también agregó una cámara de detección de profundidad RGB y un sensor LIDAR que le permite no solo conducir solo, sino también evitar obstáculos y navegar el tráfico de manera inteligente. La bicicleta podría reemplazar fácilmente los automóviles utilizados por servicios como Uber Eats para pedidos más pequeños y, potencialmente, nunca se retrasaría por el tráfico pesado o las carreteras cerradas. Podría atravesar los choques e incluso aprovechar los atajos que los automóviles nunca lograron para reducir los tiempos de entrega, al mismo tiempo que reducen las emisiones.

Con sus sensores de movimiento puede detectar y esquivar obstáculos, también girar en intercepciones y calles sin que la conduzca nadie.

¿Será esto un adiós al rito de iniciación que en la infancia significó aprender a montar bicicleta? Todavía es muy pronto para decirlo, pero quizá en un futuro no muy lejano haya que aprender a caer y levantarse de otra manera, y la idea de ‘seguir pedaleando’ para no perder el equilibrio no funcione tanto como una metáfora efectiva para la vida.

Lo cierto es que este mecanismo nuevo, de masificarse, abriría el mundo del ciclismo recreativo para muchas personas, que incluso podrían tener el incentivo necesario para considerar a la ‘bici’ como una alternativa real al automóvil.

Hay otra aplicación interesante para esta creación, que ya puede ser evidente para cualquiera que viva en una gran ciudad y tenga que esquivar regularmente a los mensajeros en bicicleta que hábilmente entran y salen del tráfico congestionado para entregar paquetes rápidamente.

