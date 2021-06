Un eclipse solar de “anillo de fuego” hará aparecer en el cielo unos cuernos rojos como los del diablo

La luna se mueve frente al sol en un raro eclipse solar de "anillo de fuego" visto desde la isla Balut, provincia de Saraggani, en la isla sureña de Mindanao, el 26 de diciembre de 2019 (Foto de Ferdinandh CABRERA / AFP).

Comienza el mes de junio y con él llega uno de los sucesos astrales más impactantes del año, el primer eclipse solar de este 2021 que llegará a los 10 días de haber iniciado el mes.

Este eclipse solar será del tipo “anillo de fuego”, algo que pasa cuando la Luna se coloca entre el Sol y la Tierra pero sin cubrir totalmente al primero, creando así una especie de anillo brillante alrededor de la sombra de nuestra estrella regente.

El resultado es hermoso, un anillo de fuego que en varios momentos del fenómeno no queda totalmente cerrado, haciendo que tome la forma de una “U”, que al ser de un rojo intenso asemejan los cuernos del diablo.

Este efecto de ‘cuernos’ se podrá apreciar en ciudades como Nueva York en los Estados Uidos, pero también en Filadelfia o Boston, que despertarán con un amanecer eclipsado al más del 70% si las condiciones climáticas son favorables.

Un eclipse de sol parcial desde Rajpath en Nueva Delhi, India, el 21 de junio de 2020. REUTERS/Adnan Abidi

En la “Gran Manzana” el eclipse parcial será visible justo cuando salga el sol. Ocho minutos después del amanecer, a las 5:32 am hora local, el eclipse alcanzará su máximo y casi el 73% del sol será bloqueado por la luna. Desafortunadamente, el pronóstico no es históricamente bueno para el 10 de junio; Ha estado nublado en este día el 71% del tiempo desde 2000.

En otras partes del hemisferio norte, como el extremo norte de Canadá, el oeste de Groenlandia, Siberia o Rusia, el eclipse podrá apreciarse en su totalidad, permitiendo observar por un máximo de 3 minutos y 51 segundos el efecto de “anillo de fuego”.

En Toronto (Canadá) por ejemplo, será visible al amanecer y el máximo del eclipse será visible solo cinco minutos después del amanecer a las 5:40 am hora local. En ese punto, el sol estará oscurecido en un 80% por la luna.

Las personas con gafas protectoras observan el eclipse solar sobre La Higuera, Chile, el 2 de julio de 2019. A última hora de la tarde del martes, la luna bloqueó el sol en América del Sur en un eclipse total de sol (Victor Ruiz Caballero / The New York Times)

Al otro lado del charco, Londres y el resto del Reino Unido experimentarán un pequeño eclipse parcial. Si bien no será tan impresionante como más al oeste, la luna cubrirá el 20% del sol, ocurrirá en un momento del día más razonable. El eclipse parcial comenzará alrededor de las 10:08 am hora local, alcanzará el máximo a las 11:13 am y finalizará a las 12:22 pm.

Como recordatorio de que este eclipse termina en el continente asiático del norte, el eclipse parcial será visible en algunas ciudades del lejano oriente. Uno de esos lugares es Ulaanbaatar, la capital de Mongolia. A partir de ahí, el sol estará oscurecido en casi un 40% por la luna cuando alcance su máximo alrededor de las 8:14 pm hora local. Los espectadores pueden disfrutar del eclipse parcial hasta la puesta del sol alrededor de las 8:50 pm.

Esta imagen compuesta muestra la luna mientras se mueve frente al sol en un raro eclipse solar de "anillo de fuego" visto desde Tanjung Piai en Malasia el 26 de diciembre de 2019 (Foto de Sadiq ASYRAF / AFP).

Lamentablemente en los países de Latinoamérica no podrá ser observado el eclipse de sol, pero si usted tiene la suerte de estar en uno de los lugares donde sí se podrá observar, tenga en cuenta que debe contar con lentes especiales para eclipses que protejan su vista.

