La Policía rusa detuvo a un opositor tras bajarlo de un avión en el que iba a salir del país

Andrei Pivovarov, ex directivo de "Rusia Abierta" (Reuters)

Las autoridades rusas mantienen la presión sobre la oposición de cara a las elecciones parlamentarias de septiembre próximo en Rusia al arrestar a un ex directivo del grupo crítico con el Kremlin “Rusia Abierta”, organización creada en 2014 por iniciativa Mijaíl Jodorkovski, y registrar las casas de un exdiputado opositor y de varios asociados.

El exdirector ejecutivo de “Rusia Abierta” Andréi Pivovarov escribió en Twitter que fue detenido el lunes en el aeropuerto de Pulkovo de San Petersburgo. Fue sacado del avión que estaba a punto de despegar con dirección a Varsovia. “Iba a tomar el avión para descansar, pasé por la aduana, no hicieron preguntas. El avión había comenzado a moverse, cuando de repente se detuvo. Llegaron los policías y me sacaron”, contó.

Este martes fue trasladado a Krasnodar (suroeste), donde se inició un caso contra él por participar en una organización no gubernamental extranjera o internacional declarada como “indeseable” en Rusia bajo el artículo 284.1 del Código Penal. Según la agencia TASS, el juez decidirá si le mantiene bajo arresto por un cargo que puede suponerle hasta seis años de prisión.

Precisamente la semana pasada Pivovarov anunció la disolución del movimiento opositor ante el endurecimiento de las leyes que limitan las actividades de organizaciones extranjeras declaradas “indeseables” en el país. “Rusia Abierta”, cuyo fundador vive exiliado tras una década en prisión por presunto fraude a gran escala en la petrolera rusa Yukos, dijo que cerraba sus sedes regionales para proteger a los socios de cualquier tipo de persecución.

Pivovarov señaló que se acercan las elecciones a la Duma del Estado, la cámara baja del Legislativo, y “las autoridades están dispuestas a todo para impedir la participación de políticos independientes”.

Andrei Pivovarov en una protesta en San Petersburgo (Reuters)

Desde 2015 se han declarado “indeseables” una treintena de organizaciones opositoras extranjeras y el Parlamento ruso estudia una enmienda al código penal ruso que endurece las sanciones por participar en este tipo de ONG.

La ex coordinadora de Rusia Abierta, Tatiana Usmánova, dijo en su cuenta de Telegram que el caso contra Pivovarov se inició el 29 de mayo, cuando ya el día 27 la ONG se disolvió.

Señaló que aparentemente el caso gira en torno al reenvío de una publicación en Facebook por parte de Pivovarov de Demócratas Unidos el 12 de abril de 2020 sobre la inscripción de candidatos en municipios en el marco de las elecciones.

Por otra parte, la Policía registró la casa de campo cerca de Kolomn, en la región de Moscú, del ex diputado de la Duma del Estado Dmitri Gudkov. También hubo registros en la casa de su ex asistente y ex presidente de Rusia Abierta, Alexandr Soloviov, y de su jefe de gabinete, Vitali Venidiktov, según escribió Gudkov en su canal de Telegram.

El opositor Dmitry Gudkov (REUTERS/Shamil Zhumatov)

“No sé la razón formal” del registro, pero “la real está claro”, señaló en referencia a los intentos de las autoridades de impedirle que se presenta a las elecciones en septiembre.

El padre de Gudkov, Gennadi Gudkov, señaló en su cuenta de Twitter que las fuerzas especiales cortaron todos los teléfonos, y denunció registros también de otros familiares y en la antigua oficina de él, también exdiputado de la Duma, que no existe desde hace ocho años.

Con el líder opositor Alexéi Navalni en la cárcel, su movimiento político disuelto por el acoso judicial y sus fundaciones contra la corrupción y por la protección de los derechos de los ciudadanos a punto de ser declaradas extremistas, las autoridades se enfocan hacia otros opositores de cara a las elecciones de otoño.

Los últimos dos foros de diputados municipales independientes fueron interrumpidos por la policía en marzo y en mayo, en un caso por motivos sanitarios y en otro porque el organizador era un grupo indeseable para el Estado ruso.

(Con información de EFE)

