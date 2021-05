El ‘supermercado flotante’ de comida chatarra que causó una crisis de obesidad y diabetes en el Amazonas

El sodio está presente en los alimentos procesados, dulces y salados (Foto: Getty Images)

Un nuevo documental de la BBC tiene contra las cuerdas a Nestlé después de que revelara como los niños que habitan en una parte remota del Amazonas brasileño están sufriendo una crisis de obesidad y diabetes producto de presencia de un ‘supermercado flotante’ promovido por esta compañía que introdujo alimentos ultraprocesados y la comida chatarra a la región.

“What We Are Feeding Our Kids?” (¿Qué le estamos dando de comer a nuestros hijos?) Es el nombre del documental que se transmitirá este jueves por el canal de televisión británico y en el que varias autoridades médicas, como el Dr. Chris van Tilleken, explican cómo la comida ultraprocesada incide en nuestro cuerpo y nuestra salud.

El Dr. Tilleken, de 48 años, se sometió a consumir solo alimentos ultraprocesados (UPF por sus siglas en inglés), como como nuggets de pollo, pizza y comidas preparadas, durante cuatro semanas, para ver qué impacto tiene en el cuerpo y no solo aumentó de peso, sino que se volvió se volvió lento, ansioso y una resonancia magnética mostró que su cerebro comenzó a desear constantemente comida chatarra de la misma manera que lo haría una persona adicta a los cigarrillos, el alcohol o las drogas.

Este mismo efecto se produjo en la población de Muaná, un municipio en el estado de Pará en el norte de Brasil, a donde viajó Chris en marzo del 2020 para ver cómo la introducción de los UPF habían impactado a la población.

Muchos alimentos ultraprocesados han provado ser adictivos (Foto: Cuartoscuro)

Allí se reunió con Lizete do Carmo Tenório Novaes, una mujer que trabaja para abordar la obesidad infantil en el área, quien dice que se está volviendo “cada vez más” común en la región remota y que se desencadenó por la llegada de un ‘supermercado flotante’ dirigido por Nestlé.

En Muaná hasta hace poco tiempo la dieta local se componía de alimentos mínimamente procesados.

“He estado en el Amazonas varias veces como médico, hace diez o doce años, en lugares bastante remotos y realmente no recuerdo haber visto a nadie con sobrepeso”, dijo Chis.

La pregunta del médico era: en una cultura, un medio ambiente, donde históricamente ha sido bastante pobre en calorías, ¿qué sucede cuando los inunda con masas de lo que llamaríamos alimentos procesados e industrializados?

Lo que encontró fue que en los últimos 15 años, los hábitos alimenticios de esta población han variado mucho, teniendo cada vez más presencia en las dietas los alimentos ultrapocesados.

Esto, de acuerdo con Paula Costa Fehera, directora de una escuela local, ha producido un incremento de la diabetes infantil, la obesidad infantil y el colesterol alto en niños de tan solo siete años.

Para la directora, el punto de inflexión fue la llegada del ‘supermercado flotante’, un barco que vendía comida chatarra gestionado por Nestlé y que funcionó entre 2010 y 2017. Esta embarcación pasaba una vez a la semana por la población y ofrecía precios más baratos que el mercado local.

El supermercado gestionado por Nestlé vendía alimentos procesados a bajos precios que modificaron la dieta de la población (Foto: REUTERS/Arnd Wiegmann)

“Debido a la novedad de que permanecía abierto hasta tarde, atraía a los niños, a los jóvenes que iban a dar un paseo en barco y acababan comprando cosas”, relata.

Graciliano Silva Ramo, quien manejaba el barco, dice que cuando escuchó por primera vez la propuesta de un supermercado, lo vendieron de inmediato y estaba ‘orgulloso’ de estar entregando alimentos más baratos a una zona pobre.

“Teníamos alrededor de 400 productos diferentes. Leche en polvo, comida para bebés, doble crema de cereales Nestum, chocolate, paletas de hielo, helados. KitKat fue un éxito de ventas y teníamos que almacenar lo suficiente para servir a todas las comunidades a lo largo del río”, dijo a la BBC.

Pero pronto se dio cuenta de que la mala alimentación de los lugareños estaba causando problemas de salud, especialmente entre los niños pequeños.

“La mala alimentación fue el gran problema, y sigue siendo un gran problema a lo largo del río, entonces, ¿qué pasó? La gente comía mal”, destacó.

Por su parte, Nestlé le dijo a la BBC que su programa de barcos tenía como objetivo ampliar el acceso a alimentos y bebidas y promover proyectos de desarrollo social en las comunidades remotas. Que dicho programa acabó en 2017 pero que la compañía “sigue trabajando para ayudar a millones de niños a aprender sobre salud y nutrición”

Sin embargo, el Dr Chris van Tilleken destaca que lo que ha hecho la comida chatarra en él y en esta población amazónica es muy difícil de revertir, pues el cerebro queda “programado” para que cada vez resulte más difícil negarse a consumir los UPF.

SEGUIR LEYENDO