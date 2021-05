El Consejo de Guardianes de Irán aprobó a solo siete de 592 precandidatos a la presidencia: excluyeron a Mahmud Ahmadineyad

Ebrahim Raisi, uno de los candidatos favoritos para la elección, fue aprobado por el Consejo de Guardianes (Foto: Reuters)

El Ministerio del Interior de Irán anunció este martes que entre los siete candidatos aprobados para concurrir a las elecciones presidenciales figura el ultraconservador Ebrahim Raisi, jefe del Poder Judicial, y que han sido rechazados varios aspirantes clave.

La lista oficial de candidatos a las presidenciales del 18 de junio deja fuera al expresidente del Parlamento y actual asesor del líder supremo, Ali Lariyani, y al primer vicepresidente, Eshaq Yahanguiri, cuyos vetos por parte del Consejo de Guardianes no se esperaban. Otro de los candidatos que no pasó el filtro es el ex presidente conservador Mahmud Ahmadineyad, quien advirtió en una reciente entrevista con la agencia EFE que si era vetado la participación electoral sería “muy baja”.

Los candidatos inhabilitados tienen la posibilidad de apelar hasta el martes a la medianoche.

Además de Raisi, los otros candidatos aceptados son: el secretario del Consejo de Discernimiento Mohsen Rezai; el ex ministro de Exteriores, Saíd Yalilí; el diputado Amir Hosein Qazizadeh Hashemi; el jefe del Centro de Investigaciones del Parlamento, Alireza Zakani; el gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemati; y el ex vicepresidente Mohsen Mehralizadeh.

El ex presidente conservador iraní Mahmud Ahmadineyad quedó excluido de la elección (Foto: EFE)

Se confirma así el predominio de candidatos conservadores en estos comicios y que los reformistas no cuentan con figuras de peso, ya que Yahanguiri partía como el principal de este sector tras la decisión del jefe de la diplomacia Mohamad Yavad Zarif de no presentarse.

Los únicos que pueden ser considerados parte del bloque reformista y moderado son Hematí y Mehralizadeh, pero no tienen un perfil alto. La agencia Fars anotó que la decisión “muestra que el Consejo de los Guardianes no sacrificó la ley por el oportunismo y que en su proceso de selección enfatizó los antecedentes de las personas, independientemente de su rango”.

El favorito de estas presidenciales, como se especulaba incluso antes de que anunciara su candidatura, es Raisi, un clérigo ultraconservador que en un futuro podría llegar a ser líder supremo.

Raisi, junto al supremo líder de Irán, Ali Khamenei (Reuters)

Raisi fue en las pasadas presidenciales el principal rival del actual mandatario Hasan Rohani, quien no puede optar a la reelección al haber cumplido dos mandatos consecutivos.

En favor de Raisi ya renunciaron anoche el importante general y ex ministro de Defensa Hosein Dehqan, y el ex ministro de Petróleo Rostam Qasemí.

De las 592 personas que se registraron como candidatos, se revisaron únicamente unas 40 candidaturas, al no cumplir el resto los requisitos del Consejo de Guardianes o Constitucional, formado por seis juristas y seis clérigos conservadores.

(Con información de AFP y EFE)

SEGUIR LEYENDO: