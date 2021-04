El líder opositor ruso Alexei Navalny perdió 8 kilos desde que está en la cárcel

El opositor ruso Alexei Navalni (MIKHAIL VOSKRESENSKY / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO)

El líder opositor ruso encarcelado Alexei Navalny perdió 8 kilos durante su estadía colonia penal No. 2 de Pokrov, según informó en su cuenta de Twitter.

“Todos los presos en huelga de hambre deberían ser pesados. Navalny también fue pesado. Según los documentos, llegó a la colonia 93 kg, ahora 85. Es decir, -8 kg incluso antes de la huelga de hambre“, dice el mensaje.

Según el propio opositor, la rápida pérdida de peso se debe a que “no se le permite dormir y se le despierta 8 veces por noche”.

Navalny, que se queja de dolor de espalda severo y entumecimiento en su pierna, se declaró ayer en huelga de hambre hasta recibir tratamiento médico.

“Todavía no pudo ver a un médico, no hay un diagnóstico en el libro médico, no hay una conclusión del médico. Sin embargo se propone tratarlo con ácido nicotínico”, dice el político en redes sociales.

El ácido nicotínico y vitamina B3, es un agua soluble vitamina B, esencial que, cuando se administra en altas dosis, es eficaz en la reducción de la lipoproteína de baja densidad (LDL) y el aumento de lipoproteínas de alta densidad (HDL). Su uso puede causar elevaciones de las aminotransferasas séricas de leves a moderadas y las dosis altas, y ciertas formulaciones de niacina se han relacionado con una lesión hepática aguda, clínicamente aparente, que puede ser tanto grave como mortal.

Por otra parte, la cuenta de Twitter del opositor contó que al centro penal acudió la “propagandista del canal RT” María Butina, y Navalny la describió de manera poco halagadora “frente a una fila de presos”.

El Servicio Penitenciario Federal había asegurado previamente que a Navalny no se le privó el sueño y que se le proporcionó toda la atención médica necesaria.

Alexei Navalny fue detenido el 17 de enero inmediatamente después de llegar de Alemania, donde fue tratado durante varios meses en la clínica Charité tras su envenenamiento con el agente neurotóxico novichok.

La abogada de Navalny, Olga Mikhailova, dijo que su cliente no podía permanecer de pie. La esposa de Navalny, Yulia, también habló sobre la mala salud de su esposo y pidió que lo liberaran. Él mismo escribió que la pierna está perdiendo sensibilidad. La defensa tiene la intención de solicitar su traslado a Moscú para recibir tratamiento.

SEGUIR LEYENDO: