Alemania está dispuesta a comprar la vacuna rusa Sputnik V si es aprobada por la EMA

La canciller alemana Angela Merkel en Berlín el 19 de marzo de 2021. Michael Sohn/Pool via REUTERS

Alemania está dispuesta a adquirir la vacuna rusa Sputnik V si es autorizada por las autoridades sanitarias europeas, declaró este viernes la canciller Angela Merkel, quien aseguró además que está dispuesta a recibir personalmente una dosis del fármaco de AstraZeneca.

“Sí, yo me haría vacunar con la vacuna AstraZeneca”, aseguró en rueda de prensa. “Me gustaría esperar a mi turno, pero lo haría absolutamente”, añadió.

“En cuanto a la vacuna rusa, llevo tiempo diciendo que deberíamos utilizar cualquier vacuna que haya sido aprobada por la agencia europea de medicamentos (EMA)”, declaró. Y aunque indicó que le gustaría ver un pedido conjunto de la Unión Europea del fármaco ruso, “si esa decisión no se produce (...) entonces Alemania irá por su lado”, advirtió.

Además, durante una transmisión de la cadena de televisión pública ARD, Merkel aseguró al respecto que lo habló con el presidente ruso Vladimir Putin y que vio “buenos datos” sobre las dosis de Sputnik V. Pero advirtió que “todavía no está claro si los que están vacunados pueden contagiar a otros, y hasta que esto no se aclare no se pueden prever derechos particulares”.

“Sólo cuando hayamos podido realmente hacer una oferta a mucha gente, y teniendo en cuenta que la vacuna no es obligatoria y algunos habrán dicho ‘no, no quisiera’, será posible hacer una distinción y establecer que quien no está vacunado no puede hacer ciertas cosas”, agregó la canciller, que también declaró que “los valores en Alemania están bajando y eso depende del compromiso que los ciudadanos hayan puesto en ello”.

“Desde hace tiempo no estábamos en este punto, pero todavía no tenemos el control de la situación. Tenemos que trabajar en eso. Cada día cuenta”, advirtió Merkel.

Y concluyó: “Los ciudadanos aún deben ser pacientes. Está claro que no vamos a esperar a que todos se vacunen para las aperturas”, concluyó.

Más restricciones

Por otro lado, Merkel dijo este viernes que el próximo día 22 tendrán que volverse a introducir al menos parte de las restricciones que se habían levantado como parte de una proceso escalonado de apertura en el marco de la lucha contra la pandemia de coronavirus.

Merkel declaró que habló con Putin sobre los resultados de la vacuna Sputnik V (Michael Sohn/Pool via REUTERS)

“La situación es difícil, la incidencia sube, estamos en crecimiento exponencial”, dijo Merkel en una comparecencia dedicada ante todo a la campaña de vacunación.

Merkel dijo que aunque no podía anticipar en detalle las decisiones que se tomen el día 22 en una reunión con los primeros ministros de los estados federados (“länder”) alemanes está claro que se deberá aplicar lo que ha denominado el “freno de emergencia” para el caso de que la incidencia semanal rebase los 100 contagios por 100.000 habitantes.

“Esta bien que hayamos acordado un freno de emergencia y tendremos que aplicarlo. Me hubiera gustado poder evitarlo pero no será posible”, explicó.

Eso implicará probablemente que vuelvan a cerrarse los comercios no esenciales -que se habían reabierto con restricciones- y que se vuelva a la regla que hasta el 3 de marzo prohibía encuentros con más de una persona que viviera en otro domicilio.

La incidencia semanal volvió a subir notablemente en Alemania, hasta 95,6 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, frente a 90 ayer y 86,2 el miércoles, mientras que hace una semana estaba en 72,4.

Las autoridades sanitarias registraron 17.482 nuevos contagios con covid-19 en las últimas 24 horas, más de cinco mil más que el pasado viernes, y la cifra de víctimas mortales en un día sumó 226, frente a 252 hace una semana, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada medianoche.

Con información de AFP y EFE

SEGUIR LEYENDO: