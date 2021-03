Anthony Fauci indicó que se necesita vacunar también a los niños para alcanzar la inmunidad de rebaño

Anthony Fauci asistió a una audiencia del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado de los Estados Unidos para examinar la respuesta al COVID-19 (Reuters)

Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, ha dicho que la nación debe alcanzar una tasa de vacunación de aproximadamente el 80% para alcanzar la “inmunidad colectiva”. Para que esto ocurra deberán ser inoculados los niños, aclaró. Otros expertos en salud han dicho que dicha situación no se alcanzará hasta que el 90% de la población esté inmunizada. Sin embargo, Fauci advirtió: “Creo que deberíamos tener cuidado al casarnos con este concepto de inmunidad colectiva porque realmente no sabemos con precisión, para este virus en particular, qué es eso”.

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas norteamericano dijo durante una audiencia en el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado que los niños deberían incluirse en cualquier plan para conseguir ese rango colectivo. “No sabemos realmente cuál es ese punto mágico de la inmunidad de rebaño, pero sí sabemos que si vacunamos a la abrumadora población, estaremos en buena forma. En última instancia, nos gustaría y tenemos que tener hijos vacunados”, dijo Fauci.

En otro tramo de su exposición, Fauci además aleccionó a un senador que lo había señalado por usar mascarilla pese a estar inmunizado. “Quieres que la gente use una máscara durante un par de años más”, le reprochó Rand Paul. “Te han vacunado y desfilas con dos máscaras para lucirte. No puedes volver a obtenerlo, hay prácticamente un cero por ciento de posibilidades de que te contagies“, bramó el legislador durante la audiencia.

“Permítanme dejar constancia de que las máscaras no son teatro, las máscaras protegen”, dijo Fauci. El principal experto en enfermedades infecciosas dijo que al hablar de los riesgos de reinfección, como lo hizo Paul, es importante no descuidar la presencia de variantes que son un “juego de pelota completamente diferente”.

“Si te vacuno a ti o a mí contra el tipo salvaje (de coronavirus), obtienes un cierto nivel de anticuerpos que es específico para una cepa viral en particular”, dijo Fauci. “Si hay una variante en circulación, no necesariamente lo tienes (ese nivel de anticuerpos). Sin duda, tiene cierta inmunidad a los derrames, pero disminuye, de dos a ocho veces, la protección. Así que lo que estoy diciendo es que ahora circulan variantes“.

100 millones de vacunados

Con Estados Unidos acercándose al objetivo del presidente Joe Biden de inyectar 100 millones de vacunas contra el coronavirus semanas antes de su fecha objetivo, la Casa Blanca dijo que la nación ahora está en posición de ayudar a suministrar a los vecinos Canadá y México millones de vacunas que salvan vidas. La Casa Blanca reveló el jueves los esbozos de un plan para “prestar” un número limitado de vacunas a esos países limítrofes, ya que el presidente anunció que Estados Unidos está a punto de cumplir su objetivo de inyecciones de 100 días “mucho antes de lo previsto”.

“Me enorgullece anunciar que mañana, 58 días después de nuestra administración, habremos cumplido nuestra meta”, dijo Biden. Prometió revelar un nuevo objetivo de vacunación la próxima semana, ya que el país está en camino de tener suficientes de las tres vacunas autorizadas actualmente para cubrir a toda la población adulta en solo 10 semanas a partir de ahora.

La serie inicial de dosis fabricadas en los Estados Unidos es propiedad del gobierno federal según los términos de los acuerdos alcanzados con los fabricantes de medicamentos, y la administración Biden ha enfrentado llamadas de aliados en todo el mundo para liberar las inyecciones de AstraZeneca para su uso inmediato, dosis que aún no fueron aprobadas por los entes reguladores norteamericanos. Biden también ha recibido solicitudes directas del primer ministro canadiense Justin Trudeau y del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para comprar vacunas producidas en Estados Unidos.

La meta de 100 millones de dosis se anunció por primera vez el 8 de diciembre, días antes de que Estados Unidos tuviera siquiera una vacuna autorizada para COVID-19, y mucho menos las tres que ahora han recibido autorización de emergencia. Aún así, en general se lo consideró a su alcance, aunque optimista.

Para cuando Biden asumió el cargo el 20 de enero, Estados Unidos ya había administrado 20 millones a una tasa de aproximadamente 1 millón por día, lo que generó quejas en ese momento de que el objetivo de Biden no era lo suficientemente ambicioso. Rápidamente lo revisó al alza a 150 millones de dosis en sus primeros 100 días. Ahora, el país provee un promedio de aproximadamente 2,2 millones de dosis por día, y es probable que el ritmo aumente drásticamente a finales de este mes junto con un aumento esperado en el suministro de vacunas.

Según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se han informado a la agencia inyecciones de 96 millones de dosis desde la inauguración de Biden, pero esos informes se retrasan con respecto a la fecha real de administración. Las líneas de tendencia de vacunación apuntaban a que Biden rompió la marca de los 100 millones el jueves, y es probable que los CDC confirmen las cifras tan pronto como el viernes.

