Cómo funciona el Certificado Verde Digital: el pasaporte de la Unión Europea para viajar durante la pandemia

Certificado ecológico para viajar en la Unión Europea (Video: Twitter / @EU_Commission)

Como parte de un proyecto de control a la epidemia de COVID-19, la Unión Europea creó el Certificado Verde Digital, un documento que contiene un código QR, el cual alberga información epidemiológica del ciudadano que pretenda viajar entre los países del viejo continente.

En el documento digital, que inició en operación el miércoles 17 de marzo, se podrá consultar si el viajero ya fue infectado de SARS-CoV-2, si fue vacunado contra esta enfermedad y si ha tenido una prueba negativa PCR del virus. Esto con la finalidad de permitir un tránsito libre y seguro ante la pandemia que en más de un año ha tenido presencia en todos los países del globo.

De acuerdo con la página oficial de la Unión Europea, existe una dependencia especializada en generar el registro de certificación. Asimismo, “la comisión creará una puerta de enlace para garantizar que todos los certificados puedan verificarse en toda la UE y ayudará a los Estados miembros en la implementación técnica de los certificados”.

La UE creó el Certificado Verde Digital para los viajeros del viejo continente (Foto: Twitter / @EU_Commission)

El llamado pasaporte para viajar se promoverá sin costo alguno entre los ciudadanos de la Unión Europea, en éste se vaciarán los datos requeridos para validar el estatus epidémico de quien quiera viajar a otro país; sin embargo, las autoridades europeas señalaron que no es un documento condicionante.

Entre la información a la que se tendrá acceso será si el que quiere viajar dio negativo a la nueva cepa de coronavirus, en específico la RT-PCR, la UE no admitirá otro tipo de pruebas. En cuanto a la vacunación, también se especificará la marca del inoculante y las dosis que han sido suministradas. Finalmente, en caso de ser un paciente que se recuperó exitosamente de la enfermedad, se especificará el periodo de contagio.

Para la validación de los datos, la comisión creará un sitio de enlace y ayudará a los Estados miembros a desarrollar software que las autoridades puedan utilizar para verificar todas las firmas de certificados en la UE. Ningún dato personal de los titulares del certificado pasa a través de la pasarela ni es retenido por el Estado miembro verificador.

UE genera el pasaporte para viajar en tiempos del COVID-19 (Foto: Reuters / Flavio Lo Scalzo)

Al respecto, Věra Jourová, vicepresidenta de Valores y Transparencia, dijo que “el Certificado Verde Digital ofrece una solución en toda la UE para garantizar que los ciudadanos se beneficien de una herramienta digital armonizada para apoyar la libre circulación en la UE. Este es un buen mensaje de apoyo a la recuperación. Nuestros objetivos clave son ofrecer una herramienta fácil de usar, no discriminatoria y segura que respete plenamente la protección de datos. Y seguimos trabajando hacia la convergencia internacional con otros socios”.

Finalmente, se garantizó la no discriminación de los viajeros, ya que la UE estipuló que “todas las personas, vacunadas y no vacunadas, deben beneficiarse de un Certificado Verde Digital cuando viajen por la UE. Para evitar la discriminación contra las personas que no están vacunadas, la Comisión propone crear no solo un certificado de vacunación interoperable, sino también certificados de prueba de COVID-19 y certificados para las personas que se han recuperado de COVID-19”.

Sin embargo, en caso de que un Estado Miembro requiera la vacunación, éste puede establecer medidas restrictivas al libre tránsito de quien no esté vacunado. Cabe destacar que esto se tiene contemplado en caso de condiciones particulares como restricciones internas de salud pública o cuarentena. No obstante, recalcaron que la información contenida en el Certificado Verde es de carácter confidencial, así que se sólo se plasmarán datos mínimos específicos para garantizar la función epidémica: nombre, fecha de nacimiento, fecha de emisión, información relevante sobre la vacuna / prueba / recuperación y un identificador único del certificado.

