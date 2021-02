La contundente crítica del CEO de Apple a Facebook y la principal pregunta que todo líder debería hacerse

El CEO de Apple, Tim Cook, habla en un evento especial en Apple Park en Cupertino, California, en una foto publicada el 13 de octubre de 2020. (Brooks Kraft / Apple Inc./Handout a través de REUTERS)

Las contundentes críticas del CEO de Apple Tim Cook al modelo de negocio de las empresas tecnológicas que recolectan los datos de los usuarios con fines publicitarios no dejan de provocar reacciones.

Cook habló sobre el tema la semana pasada durante un discurso para el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Le jefe de Apple criticó las empresas y aplicaciones que, según él, recopilan demasiada información personal y priorizan “las teorías conspirativas y la incitación a la violencia”. Aunque nunca la citó de manera explícita, estuvo claro que las palabras del CEO de Apple apuntaban a Facebook.

“Si una empresa se basa en engañar a los usuarios, en la explotación de datos, en opciones que no son opciones en absoluto, no merece nuestro elogio, merece reformas”, dijo Cook.

Las palabras de Cook se enmarcan en una reciente disputa entre los gigantes tecnológicos debido a los cambios en la última versión del software operativo iOS de Apple, que incluye una función de transparencia de seguimiento que, según Facebook, paralizará su capacidad para publicar anuncios dirigidos. Por eso, la red social prepara una demanda antimonopolio contra Apple, mientras el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que el fabricante del iPhone se estaba convirtiendo en uno de los mayores competidores de su empresa.

“Apple tiene todos los incentivos para usar su posición de plataforma dominante para interferir con el funcionamiento de nuestras aplicaciones y otras aplicaciones, lo que hacen con regularidad para dar preferencia a las suyas”, dijo Zuckerberg.

En realidad, lo que ha puesto en ruta de choque a los dos gigantes es su distinto modelo de negocios. Bajo el liderazgo de Cook, Apple se convirtió en una defensora de la privacidad de los usuarios, algo que su CEO considera un “derecho humano fundamental”. Además, la compañía de Cupertino, que vale más de 2 billones de dólares, tiene más de 145.000 empleados y es conocida por crear algunos de los productos más innovadores de las últimas décadas, gana la mayor parte de sus dinero vendiendo dispositivos y servicios como juegos, programas y música, no anuncios.

Como resultado, no rastrea lo que hacen sus usuarios, ni los apunta con anuncios basados en su actividad. Este es, por el contrario, el negocio principal de la red social creada por Mark Zuckerberg.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente y CEO de Facebook Mark Zuckerberg testifica en una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en Washington, EEUU, el 23 de octubre de 2019. REUTERS/Erin Scott/Foto de archivo

Por otra parte, las reflexiones de Cook no se limitaron a esa fuerte crítica. También, según un análisis del medio especializado Inc., el CEO de Apple dejó una valiosa enseñanza para todo líder empresarial llamado cada día a tomar decisiones clave.

“Demasiados siguen haciendo la pregunta, ‘¿cómo podemos salirnos con la nuestra?’, cuando deberían preguntarse ‘¿Cuáles son las consecuencias?’”, dijo Cook.

De esta manera, según Inc., Cook sugirió que la primera pregunta de cada líder empresarial debería ser “¿cuál es el efecto de esto que estoy a punto de hacer? ¿Será positivo o negativo?”.

Eso significa reconocer que las decisiones que un líder toma tienen consecuencias, incluso si no siempre son fáciles de ver. Como líder, ese es su trabajo más importante.

En el caso de Facebook, pareció decir Cook, el hecho de que nadie comprenda completamente las consecuencias de que su información personal se recopile, rastree, analice y perfile, no significa que esas consecuencias no existan. Y, solo porque los usuarios no se oponen, no lo hace correcto. Algo que, según el CEO de Apple, Marck Zuckerberg debería empezar a tener en cuenta.

