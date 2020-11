Murió el infame Peter Sutcliffe, el máximo femicida serial del Reino Unido: tenía coronavirus y rechazó atención médica

Peter Sutcliffe, conocido como "El Destripador de Yorkshire", en una foto de archivo. Murió a los 74 años de coronavirus, tras negarse a recibir atención médica (Shutterstock)

Peter Sutcliffe, conocido como ‘El destripador de Yorkshire’ y uno de los femicidas y presos más infames de Reino Unido tras su condena por el asesinato de al menos 13 mujeres durante los años 70, ha muerto en la cárcel por coronavirus y tras rechazar atención médica, según ha confirmado el Servicio Nacional de Prisiones del país.

Sutcliffe protagonizó entre 1975 y 1980 una de las olas de crímenes más brutales que se recuerdan en el norte de Inglaterra. Durante esos cinco años, asesinó y mutiló a 13 mujeres, además de agredir a otras siete supervivientes, aunque la Policía sospecha que fueron muchas más.

Durante su caza y captura, y ante la incapacidad de las autoridades para detenerle, los medios y la población comenzaron a conocerle como ‘El destripador de Yorkshire’, en referencia al asesino victoriano ‘Jack el Destripador’. Sutcliffe evadió a las fuerzas de seguridad durante años hasta que finalmente confesó en 1981, cuando fue obligado a acudir a comisaría bajo la sospecha de que su vehículo llevaba matrículas falsas.

Para aquel entonces la Policía había llevado a cabo más de 130.000 entrevistas, visitado más de 23.000 hogares y verificado 150.000 vehículos.

Durante el juicio, no obstante, intentó disputar las acusaciones y aseguró que sus actos eran parte de una misión encomendada por Dios para matar prostitutas. Precisamente en el momento de su detención había recogido a la trabajadora sexual Olivia Reivers, a la postre su última superviviente.

En el vehículo, los agentes encontraron un cuchillo y un martillo. Tras ser hallado culpable y condenado a cadena perpetua, Sutcliffe, enfermó de esquizofrenia, se pasó treinta años en el Hospital Broadmoor antes de ser trasladado la cárcel de Frankland en el condado de Durham, en 2016, donde pasó los últimos cuatro años hasta su fallecimiento a los 74 años. Padecía de diabetes, obesidad y una enfermedad coronaria.

Las 13 víctimas asesinadas por Peter Sutcliffe (desde arriba a la izquierda hacia la derecha): Wilma McCann, Jayne McDonald, Yvonne Pearson, and Patricia Atkinson. Josephine Whitaker, Vera Millward, Jacqueline Hill, Barbara Leach and Marguerite Walls. Irene Richardson, Helen Rytka, Emily Jackson and Jean Jordan (Shutterstock)

Su primera víctima fue Wilma McCann, de 28 años, a quien asesinó en 1975 en campos de juego en Chapeltown, Leeds. Esta mañana, el hijo de la mujer, Richard McCann, dijo que la noticia por la muerte del femicida le había traído un cierto cierre a la historia de su madre, pero que no era motivo de celebración. McCann indicó además que estuvo en contacto con el hijo de Sutcliffe desde que se enteró de la muerte del homicida.

De acuerdo con el diario The Times, alrededor de 2010 McCann decidió dejar ir su ira y “perdonar” a Sutcliffe. Dijo que estaba “sorprendido” por cómo se sentía esta mañana. “Me trae cierto grado de cierre, no es que le deseara la muerte, ni mucho menos. Cada vez que escuchamos una noticia sobre él, y a menudo se muestra la foto de mi madre, es solo otro recordatorio de lo que hizo".

Marcella Claxton, una de las víctimas que sobrevivieron al “destripador” dijo que todavía sufría los efectos de su ataque 44 años después de ocurrido en Leeds en mayo de 1976. “Tengo que vivir con mis heridas, 54 puntos en la cabeza, la espalda... además perdí un bebé, tenía cuatro meses de embarazo. Todavía tengo dolores de cabeza, mareos y desmayos”, relató la mujer a Sky News.

Durante décadas, el caso del “Destripador de Yorkshire” ocupó miles de minutos en radio, televisión y espacios en revistas, diarios, libros y hasta obras de teatro. El caso permanece vívido en la memoria pública. Hoy, con su muerte, se cierra el capítulo final de la historia del femicida.

(Con información de Europa Press, medios ingleses).-

