Francia suspendió una reunión ministerial prevista con Rusia tras el envenenamiento de Alexei Navalny

Emmanuel Macron y Vladimir Putin (REUTERS/Charles Platiau)

Francia suspendió una reunión entre sus ministros de Asuntos Exteriores y Defensa y sus homólogos rusos tras el envenenamiento del líder opositor, Alexei Navalny, y la reacción del Kremlin ante el hecho, confirmó este martes el gobierno francés.

“En vista de las circunstancias actuales y después de un intercambio con las autoridades rusas, se decidió posponer la reunión del Consejo franco-ruso de cooperación en materia de seguridad a una fecha posterior”, indicó el ministerio de Asuntos Exteriores de la administracón de Emmanuel Macron.

La reunión entre los ministros en París estaba prevista para el 14 de septiembre en el llamado formato 2+2 y es considerado un pilar fundamental del intento del presidente Macron de mejorar los lazos con el gobierno de Vladimir Putin.

Sin embargo, la respuesta del Kremlin al envenenamiento de Navalny -asegurando que no presentaba signos que lo demostraran y negándose a abrir una investigación al respecto- generó fuertes críticas de la comunidad internacional.

De hecho, la canciller alemana Angela Merkel no no descartó reconsiderar el proyecto del gasoducto Nord Stream 2 si Rusia no lleva a cabo una investigación.





El líder opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado en Rusia (REUTERS/Shamil Zhumatov)

Según el gobierno alemán, Navalny fue “inequívocamente” envenenado en Rusia durante una gira electoral con un agente nervioso de tipo Novichok, una sustancia diseñada en la época soviética con fines militares.

Berlín y otros países occidentales acusan a las autoridades rusas y piden que den una explicación. El enfrentamiento se tensó el domingo, cuando Alemania le dio a Moscú un ultimátum de varios días para “aclarar lo sucedido”.

La semana pasada la Unión Europea (UE) pidió a Rusia que colabore en una investigación internacional sobre el envenenamiento de Navalny, y aseguró que no descarta tomar sanciones.

“La Unión Europea pide a la Federación Rusa que coopere plenamente con la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) para garantizar una investigación internacional imparcial”, explicó en un comunicado firmado por Josep Borrell, jefe de la diplomacia del bloque, en el que aseguró que se reserva “tomar las acciones apropiadas, incluidas medidas restrictivas”.

“El uso de armas químicas es completamente inaceptable bajo cualquiera circunstancia y constituye una seria violación del derecho internacional y los derechos humanos”, señaló Borrell.

La Unión Europea no descartó sanciones contra Rusia (REUTERS/Yves Herman)

El gobierno ruso debe “hacer todo lo posible para investigar concienzudamente este crimen y con total transparencia” indicó el diplomático, agregando que la UE “seguirá de cerca el caso y sus implicancias”.

Navalny colapsó durante un viaje interno en Rusia el 20 de agosto y desde entonces sus colaboradores han hablado de un envenenamiento. Dos días más tarde fue trasladado en avión sanitario a Berlín por petición de su familia. Este lunes salió del coma artificial y va a dejar de usar el respirador artificial “por etapas”, según anunció este el hospital de la Charité en Berlín.

El hospital informó que la condición del líder opositor ha mejorado, permitiendo a los doctores terminar con el coma inducido por los médicos y gradualmente facilitarle la ventilación mecánica. Señaló que estaba respondiendo al habla, pero “las consecuencias a largo plazo de la grave intoxicación aún no pueden ser descartadas”.

Con información de AFP

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El líder opositor ruso Alexei Navalny salió del coma y se recupera del envenenamiento

Angela Merkel no descartó reconsiderar el proyecto del gasoducto Nord Stream 2 si Rusia no investiga el envenenamiento de Alexei Navalny