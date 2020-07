Italia registró el doble de muertes en comparación con años anteriores durante marzo, pico del coronavirus en el país

A patient is carried on a stretcher from a nursing home to a hospital, as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues, in Rome, Italy, May 2, 2020. REUTERS/Remo Casilli

Las muertes en Italia llegaron al doble de lo registrado en años anteriores durante el mes de marzo, momento del pico de la pandemia en el país, según un estudio publicado este lunes que resalta la subestimación de las cifras relacionadas con el virus.

Este estudio divulgado por la revista Jama de Medicina Interna confirma el duro balance que dejó el virus en Italia al inicio de la ola de contagios que golpeó a Europa.

Italia no es el único en haber fracasado a la hora de estimar con exactitud los muertos provocados por el nuevo coronavirus, pues un análisis del diario The New York Time mostró que Perú, Estados Unidos o la Ciudad de México también efectuaron conteos por debajo de los reales.

Según este estudio publicado por el diario estadounidense a principios de mes, Perú encabeza la lista de países en los que los datos subrepresentan el balance de la crisis, con una sobremortalidad de 136% entre abril y junio.

En la Ciudad de México, entre el 30 de marzo y el 28 de junio este parámetro llegó a 126%.

Italia ya reabrió la actividad económica tras las medidas de confinamiento (REUTERS/Manuel Silvestri)

En Nueva York, el número de muertos se triplicó en la primavera boreal, pero un 22% de los fallecidos no fueron incluidos en los balances oficiales a falta de pruebas.

Para calcular el balance real de la epidemia, los expertos en demografía y otros académicos no se remiten únicamente a los casos confirmados mediante pruebas, sino que también utilizan estadísticas oficiales, certificados de defunción y comparan el total con las cifras de los años anteriores.

Este método se utiliza habitualmente para estimar los balances de la gripe.

El 4 de abril, Italia señaló que registró oficialmente más de 15.000 muertos por la COVID-19. En las estadísticas oficiales, entre el 1 de marzo y el 4 de abril, 41.329 personas murieron en Italia, frente a un promedio de 20.000 en los cinco años anteriores. Esto representa un aumento de la mortalidad de 104,5%, según los investigadores.

En este periodo, los datos oficiales de la COVID-19 eran registrados en el hospital y en una minoría de las casas de reposo, lo que explica la subrepresentación de los datos. En Lombardía, la región más golpeada, la sobremortalidad fue de 173% con respecto a los años anteriores y para los hombres este indicador llegó a 213%.

Italia registra más de 244.000 infectados por coronavirus (REUTERS/Flavio Lo Scalzo)

Con la mayor disponibilidad de pruebas ha mejorado el conteo de casos y por ejemplo en Nueva York -que fue durante varios meses el mayor foco de la pandemia en Estados Unidos- la diferencia entre el balance oficial y el real casi ha desaparecido.

Italia registró 13 muertos con coronavirus en las últimas 24 horas, un aumento frente a los tres de ayer domingo, mientras que los nuevos contagios descendieron hasta los 190, informó hoy el Ministerio de Sanidad. En total, en el país se han contagiado 244.634 personas desde el comienzo de la crisis sanitaria, el 21 de febrero, con la detección del primer caso local. De estos han fallecido 35.058 personas, según los datos oficiales.

Las 190 nuevas infecciones suponen la cifra más baja en cuatro días, pero la curva se mantiene en línea con los datos de las últimas semanas.

Con información de AFP y EFE

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Cómo será la vacuna de Oxford: “No sabemos si una sola dosis será suficiente”

Avanza la vacuna contra el coronavirus del laboratorio chino CanSino: será probada en los soldados del ejército

Una nueva droga contra el coronavirus mostró resultados “significativos”: no hubo muertes entre quienes la probaron en el primer ensayo