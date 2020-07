El misterio de un buque petrolero buscado por EEUU que fue declarado “secuestrado” y ahora está en la costa de Irán

Gulf Sky (foto: Brian Shipman/MarineTraffic)

Un petrolero buscado por Estados Unidos por intentar evadir las sanciones a Irán fue “secuestrado” el 5 de julio ante la costa de Emiratos Árabes Unidos, según denunció este miércoles una organización de marinos.

Imágenes recientes captadas por satélite mostraban al barco en aguas iraníes el martes, y dos de sus tripulantes permanecían en la capital del país persa.

El buque fue visto en la costa iraní (imagen satelital: Planet Labs)

En un primer momento no estaba claro qué había ocurrido a bordo del MT Gulf Sky, aunque su presunta captura se produjo tras meses de tensiones entre Washington y Teherán.

David Hammond, director general de Human Rights at Sea, un grupo con sede en Gran Bretaña, dijo haber recibido un testimonio del capitán del MT Gulf Sky, confirmando que el barco había sido capturado.

Veintiséis de los marinos indios a bordo habían podido volver a India y dos permanecían en Teherán, indicó Hammond, señalando que no tenía más detalles. “Estamos encantados de saber que la tripulación está bien y a salvo, que era nuestra preocupación fundamental desde el principio”, dijo Hammond a The Associated Press.

El portal TankerTrackers.com, un sitio web que monitorea el comercio de petróleo en el mar, dijo haber visto imágenes por satélite que situaban al barco el martes en aguas iraníes, cerca de la Isla de Ormuz. Hasta hace solo unos días, la nave estaba en la costa emiratí.

La posición del Gulf Sky

El gobierno emiratí y la Quinta Flota de Estados Unidos, con base en Bahréin, no respondieron en un primer momento a peticiones de comentarios.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales en mayo contra dos iraníes, acusándoles de blanquear unos 12 millones de dólares para adquirir el petrolero, entonces llamado MT Nautica. Según documentos judiciales en la operación participaba la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, que es la unidad expedicionaria de élite del cuerpo paramilitar.

Entre tanto, los 28 tripulantes indios del barco se vieron atrapados a bordo sin sueldo durante meses, según la Organización Internacional del Trabajo. La OIT presentó un reporte indicando que el buque y sus marinos habían sido abandonados por sus propietarios desde marzo ante la ciudad emiratí de Khor Fakkan.

La presión de Estados Unidos contra los tanqueros iraníes alcanza también a Venezuela, luego de que el régimen envíe cinco naves petroleras para asistir al régimen de Nicolás Maduro. El gobierno de Donald Trump busca confiscar las cargas de cuatro petroleros que están llevando gasolina iraní a Venezuela, en el marco de la escalada de presiones contra Teherán y Caracas, aliados entre sí y enemigos declarados de Washington.

El Departamento de Justicia dijo a comienzos de julio que se presentó una demanda y una orden de incautación en la corte federal para el Distrito de Columbia, alegando que los envíos están vinculados con una “organización terrorista extranjera”. La medida afecta a los buques Bella, Bering, Pandi y Luna, que actualmente avanzan con rumbo a Venezuela.

En otro caso no relacionado con el MT Gulf Sky, Washington sancionó en junio a cuatro navieras por transportar petróleo de Venezuela y designó a cuatro embarcaciones involucradas como “propiedad bloqueada”, aumentando la presión contra el chavismo.

(Con información de AP y AFP)

